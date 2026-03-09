Sinteza piețelor: Vânzări masive de acțiuni europene pe fondul crizei energetice 🔔

Piețele bursiere europene au început săptămâna cu scăderi accentuate, pe fondul escaladării conflictului cu Iranul, care a dus la o creștere a prețurilor petrolului și a declanșat un sentiment de aversiune față de risc.

Indicele STOXX 600 pierde până la 2,00%, adâncind scăderea de 5,51% din săptămâna trecută, ceea ce înseamnă că indicele se situează cu aproape 7,30% sub recordul din februarie. Indicii principali, inclusiv DE40, FRA40, UK100 și SPA35, au înregistrat scăderi între 1,50 și 2,50%. Indicele de volatilitate VSTOXX crește cu aproape 4,00%, până la 30,30 puncte, cel mai ridicat nivel din aprilie. Prețurile petrolului au crescut cu peste 50% numai în luna martie, apropiindu-se pentru scurt timp de pragul de 120 USD pe baril, în urma escaladării atacurilor asupra infrastructurii energetice iraniene și a întreruperilor transportului prin Strâmtoarea Hormuz, imobilizând efectiv o rută cheie responsabilă pentru aproximativ 20 de milioane de barili pe zi din aprovizionarea globală. ​​​​​​​ Prețurile gazelor naturale în Europa au crescut pe fondul temerilor legate de întreruperile în aprovizionare. Contractele futures pe gaze naturale au înregistrat o creștere de peste 14%, ajungând la 62 EUR/MWh, după o creștere anterioară de 65% în săptămâna precedentă, de la aproximativ 30 EUR/MWh.

Fluxurile de GNL au scăzut, iar instalația de GNL Ras Laffan din Qatar a fost închisă. În același timp, nivelurile de stocare a gazelor naturale în UE rămân sub 30%, sporind îngrijorările cu privire la potențiale penurii de energie.

Germania a înregistrat o scădere bruscă a comenzilor industriale de 11,1% MoM în ianuarie, mult mai gravă decât cea prevăzută de -4,5%, inversând creșterea de +6,4% din decembrie. Comenzile interne au scăzut cu 16,2%, iar cele externe cu 7,1%, în timp ce producția industrială a scăzut cu 0,5%. Slăbiciunea a fost determinată în mare parte de volatilitatea ridicată — comenzile din sectorul produselor metalice au scăzut cu 39,4%, în timp ce industria auto a înregistrat o creștere de 10,4%.

Randamentele obligațiunilor de stat europene sunt, de asemenea, în creștere, investitorii începând să ia în calcul o majorare a ratei dobânzii BCE cu 25 de puncte de bază până în iulie.

Companiile energetice au fost printre puținele care au beneficiat de creșterea prețurilor petrolului, în timp ce majoritatea sectoarelor au înregistrat scăderi. Sectorul bancar a scăzut cu peste 3,2%, sectorul imobiliar cu 3,1%, iar sectorul resurselor de bază se numără printre cele mai mari pierderi. Companiile aeriene au fost supuse presiunii creșterii costurilor combustibilului — Lufthansa a scăzut cu 3,9%, iar Air France-KLM cu 4,1%. Companiile din sectorul apărării înregistrează creșteri, inclusiv Leonardo din Italia (+4,00%).

Dintre companiile mari, Rolls-Royce a scăzut cu 3,83%, în timp ce Anglo American a pierdut aproximativ 6,30%, reflectând vânzările masive din sectoarele ciclice. Roche a scăzut cu 4,75% după ce medicamentul său oral pentru cancerul de sân nu a îndeplinit obiectivul principal într-un studiu clinic.

Iranul l-a numit pe Mojtaba Khamenei noul lider suprem, consolidând o poziție politică mai dură în timpul războiului în curs cu SUA și Israel.

Directorul general al FMI, Kristalina Georgieva, a avertizat factorii de decizie să se „pregătească pentru șocuri istorice”.

