Oil.WTI -2%; posibil acord cu Iranul 🛢️🔥

Iranul și Statele Unite încep o nouă rundă de negocieri, conduse prin intermediul mediatorilor la Geneva. Tensiunile dintre Statele Unite și Republica Islamică au crescut constant până la niveluri nemaiîntâlnite de mult timp, de când au izbucnit protestele în Iran la sfârșitul lunii decembrie și începutul lunii ianuarie.

Iranul deschide negocierile cu o nouă escaladare, închizând o parte din Strâmtoarea Hormuz și invocând exercițiile militare ca motiv. Pe măsură ce ziua a avansat, tensiunile s-au atenuat parțial datorită declarațiilor, în principal din partea iraniană, care au semnalat disponibilitatea de a ajunge la un compromis. Cu toate acestea, nu s-au făcut angajamente, nu s-au furnizat exemple concrete și nu s-a stabilit o dată pentru următoarea rundă de negocieri.

Piața a interpretat aceste comentarii ca o rezolvare iminentă a potențialului conflict. „Prima” geopolitică se estompează:

OIL.WTI (interval zilnic)

Sursa: xStation5

În fundal, rămân o serie de întrebări:

Ce se dorește a se obține prin negocieri?

Riscul unui conflict este real?

Dacă da, care ar putea fi consecințele pentru piață?

Obiectivele tuturor părților implicate sunt destul de clare și, de cele mai multe ori, contradictorii.

Statele Unite doresc ca Iranul să renunțe la programul său nuclear și, dacă este posibil, să-și limiteze arsenalul de rachete convenționale și drone.

Iranul, pe de altă parte, dorește să mențină statu quo-ul fără a face concesii reale, mizând pe faptul că, dacă prelungește negocierile suficient de mult și face promisiuni deșarte, o criză internă sau externă va distrage atenția SUA. Republica Islamică ar putea astfel să-și tragă sufletul, să stabilizeze situația internă și să-și reconstruiască o parte din arsenalul și programul nuclear.

Administrația lui Donald Trump ar fi putut învăța din greșelile administrației președintelui Barack Obama, care a fost responsabilă pentru primul „acord nuclear”, un acord pe care Iranul l-a încălcat din ce în ce mai deschis de-a lungul anilor. Noul acord se dorește a fi mai cuprinzător, iar prevederile sale vor fi supuse unei supravegheri stricte și continue. În ciuda situației dificile a Iranului și a dorinței sale de a reduce tensiunile, reprezentanții Republicii Islamice afirmă în mod clar că renunțarea completă la îmbogățirea uraniului nu este o opțiune.

Comentatorii din multe cercuri subliniază dorința declarată a lui Donald Trump de a „încheia un acord”, care este una dintre trăsăturile caracteristice ale noului președinte. Cu toate acestea, politica, în special politica externă, ar trebui judecată după fapte, nu după cuvinte. Acțiunile administrației americane indică o concentrare fără precedent a forțelor armate în Golful Persic. Întâmplător, acumularea de trupe nu numai că nu s-a oprit, ci nici măcar nu a încetinit, iar în fiecare zi sunt trimise în regiune resurse militare suplimentare.

Indiferent cât de gravă este situația internă a Iranului, reprezentanții săi nu doresc acorduri. Ei vor ca strategia și programele lor de înarmare să aibă succes, indiferent de costuri.

SUA știe acest lucru, dar americanii „joacă într-o ligă diferită”. Pentru SUA, victoria trebuie să fie rapidă, relativ „curată” și totală. Cel mai probabil, SUA a decis deja să lovească. Negocierile actuale sunt în mare parte performative și sunt menite, în parte, să liniștească Iranul și restul reprezentanților săi. SUA va lovi când condițiile vor fi ideale; însă, acest lucru necesită resurse substanțiale. Iranul este un adversar mult mai serios decât Libia, Irakul sau Venezuela.

Atacurile asupra Iranului ar fi o „operație pe cord deschis” pentru piața petrolului. Regiunea este dens populată cu conducte, platforme de producție și porturi. De asemenea, reprezintă peste 30% din volumul global de petrol și gaze, iar peste 20% din petrolul mondial și un volum similar de gaze naturale trec prin Strâmtoarea Hormuz.

Chiar și un schimb de focuri scurt și localizat ar putea duce la o creștere semnificativă a prețurilor petrolului. Acest lucru, indiferent de fundamentele economice, ar putea speria piețele financiare, deoarece factorii de decizie ai băncilor centrale sunt încă fixați pe dezinflație.

În prezent, însă, piața se confruntă cu o ofertă excesivă de petrol, deși unii analiști susțin că amploarea acesteia este exagerată. Chiar dacă ar exista un blocaj temporar în Strâmtoarea Hormuz și pagube la o parte din infrastructura de petrol și gaze din regiune, acest lucru nu ar trebui să schimbe fundamental situația macroeconomică, iar creșterile de prețuri ar trebui să rămână de scurtă durată.

Cu toate acestea, dacă s-ar ajunge la un „acord” sau la o altă înțelegere împotriva tuturor probabilităților, ne-am putea aștepta la o prăbușire semnificativă a prețurilor petrolului și la o scădere temporară a prețurilor aurului. Fără „prima de risc” geopolitică, petrolul ar putea reveni la aproximativ 55 de dolari pe baril.

Scenariul de bază rămâne acela că negocierile sunt mai degrabă un exercițiu retoric decât o încercare reală de a ajunge la un acord. Prin urmare, un atac asupra Iranului este mai degrabă o chestiune de „când”, nu de „dacă”. Volatilitatea pieței petrolului ar putea fi ridicată, dar probabil de scurtă durată