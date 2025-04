Opec reduce previziunile privind cererea, dar prețurile petrolului sunt susținute de discuțiile SUA-Iran

Organizația Țărilor Exportatoare de Petrol (Opec) și-a redus previziunile privind creșterea cererii globale de petrol atât în 2025, cât și în 2026, citând impactul tarifelor americane asupra economiei globale și a consumului de țiței în ultimul său raport lunar publicat astăzi. Perspectivele privind cererea au fost revizuite în scădere Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri Deschide Cont Real Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil Opec estimează în prezent că cererea de petrol va crește cu 1,3 milioane de barili pe zi (bpd) atât în 2025, cât și în 2026, o revizuire în scădere față de estimările sale anterioare de 1,45 mbpd și, respectiv, 1,43 mbpd. În ciuda ajustării, cartelul rămâne mai optimist decât alte instituții. Agenția Internațională pentru Energie (IEA) preconizează o creștere de 1,03 mbpd pentru 2025, în timp ce Administrația pentru Informații în domeniul Energiei din SUA (EIA) și-a redus previziunile la 900.000 bpd. Goldman Sachs anticipează o creștere și mai modestă, de doar 500.000 bpd. Revizuirile în scădere reflectă o perspectivă mai slabă a expansiunii economice în principalele economii, pe fondul tensiunilor comerciale actuale, care amenință să reducă fluxurile comerciale globale și să alimenteze incertitudinea, ceea ce ar putea reduce investițiile corporative. Scăderea producției Opec Producția de țiței a Opec a scăzut cu 78.000 bpd în martie, la 26,78 milioane bpd. Producția din grupul mai larg Opec+, care include aliații, a scăzut cu 37.000 bpd, la 41,02 milioane bpd. Cu toate acestea, respectarea cotelor de producție rămâne o provocare pentru unii membri, Kazahstanul mărindu-și producția cu 37.000 bpd până la 1,852 milioane bpd, cu mult peste limita convenită. Merită reamintit faptul că Opec+ urmează să crească producția cu 138.000 bpd în aprilie și cu încă 400.000 bpd în mai. Reacția pieței și factorii geopolitici Sentimentul pieței petroliere a fost în mare parte negativ în ultima perioadă, în special după decizia Opec și a aliaților săi de a crește producția. Contractele futures la țițeiul Brent au scăzut la aproximativ 65 de dolari pe baril, iar WTI se tranzacționează la aproape 62 de dolari pe baril. Amploarea neașteptată a creșterii planificate a producției în luna mai a influențat și mai mult prețurile, alimentând temerile legate de un exces de ofertă. Analiștii sugerează că Opec s-ar putea folosi de scăderea prețurilor pentru a exercita presiuni asupra producătorilor neconformi pentru a respecta nivelurile de producție convenite. Cu toate acestea, impactul persistent al tarifelor americane asupra economiei globale continuă să injecteze incertitudine pe piața energiei. În schimb, prețurile petrolului înregistrează astăzi o revenire, determinată în principal de îmbunătățirea sentimentului pieței în urma unor noi indicații privind scutirile tarifare din partea Washingtonului. În mod curios, prețurile țițeiului au sfidat implicațiile potențial pesimiste ale evoluțiilor pozitive din cadrul discuțiilor dintre SUA și Iran cu privire la un acord nuclear. Pe de altă parte, acordul nuclear poate însemna un risc mai scăzut în regiune și concentrarea asupra aspectelor economice mai degrabă decât asupra celor politice. Petrolul încearcă să își extindă redresarea, deși unele câștiguri anterioare au fost diminuate. Țițeiul Brent se tranzacționează din nou sub 50 de dolari pe baril.

Sursa: xStation 5

