OpenAI amenință dominația Google. Acțiunile Alphabet sunt sub presiune.

Piețele nu au inclus încă pe deplin în prețuri acest risc, dar noi știri ar putea crește presiunea asupra acțiunilor Google.

Piețele nu au inclus încă pe deplin în prețuri acest risc, dar noi știri ar putea crește presiunea asupra acțiunilor Google.

Piețele nu au inclus încă pe deplin în prețuri acest risc, dar noi știri ar putea crește presiunea asupra acțiunilor Google.

Piețele nu au inclus încă pe deplin în prețuri acest risc, dar noi știri ar putea crește presiunea asupra acțiunilor Google.

Piețele nu au inclus încă pe deplin în prețuri acest risc, dar noi știri ar putea crește presiunea asupra acțiunilor Google.

Piețele nu au inclus încă pe deplin în prețuri acest risc, dar noi știri ar putea crește presiunea asupra acțiunilor Google.

Noul browser ar putea submina modelul de afaceri al Alphabet, care se bazează pe căutare și publicitate.

Noul browser ar putea submina modelul de afaceri al Alphabet, care se bazează pe căutare și publicitate.

Noul browser ar putea submina modelul de afaceri al Alphabet, care se bazează pe căutare și publicitate.

Noul browser ar putea submina modelul de afaceri al Alphabet, care se bazează pe căutare și publicitate.

Noul browser ar putea submina modelul de afaceri al Alphabet, care se bazează pe căutare și publicitate.

Noul browser ar putea submina modelul de afaceri al Alphabet, care se bazează pe căutare și publicitate.

Acțiunile Google scad pe fondul zvonurilor privind posibila lansare a unui browser AI de către OpenAI.

Acțiunile Google scad pe fondul zvonurilor privind posibila lansare a unui browser AI de către OpenAI.

Acțiunile Google scad pe fondul zvonurilor privind posibila lansare a unui browser AI de către OpenAI.

Acțiunile Google scad pe fondul zvonurilor privind posibila lansare a unui browser AI de către OpenAI.

Acțiunile Google scad pe fondul zvonurilor privind posibila lansare a unui browser AI de către OpenAI.

Acțiunile Google scad pe fondul zvonurilor privind posibila lansare a unui browser AI de către OpenAI.

Aspecte esențiale Acțiunile Google scad pe fondul zvonurilor privind posibila lansare a unui browser AI de către OpenAI.

Noul browser ar putea submina modelul de afaceri al Alphabet, care se bazează pe căutare și publicitate.

Piețele nu au inclus încă pe deplin în prețuri acest risc, dar noi știri ar putea crește presiunea asupra acțiunilor Google.

Acțiunile Google sunt în scădere în urma zvonurilor că OpenAI ar putea anunța în curând un nou browser web bazat pe inteligență artificială. Investitorii se tem că noul produs ar putea amenința poziția dominantă a Google Chrome pe piață. Lansarea unui browser de către OpenAI nu este doar o altă lansare de produs; ar putea fi un potențial factor de schimbare care să pună în pericol chiar fundamentele gigantului tehnologic Google. De ani de zile, Alphabet a fost asociat în principal cu serviciile de căutare pe internet care generează venituri masive din publicitate. Deși acestea sunt în prezent doar speculații și zvonuri, anunțul privind noul browser AI al OpenAI electrizează deja piețele. Sursa: xStation5 Dacă OpenAI oferă utilizatorilor o abordare complet nouă și inteligentă a navigării pe internet și a căutării de informații — una care oferă răspunsuri directe și personalizate în locul linkurilor tradiționale — acest lucru ar putea reprezenta o amenințare reală pentru Google. Dominanța Chrome și modelul de afaceri al Alphabet ar putea fi subminate, schimbând echilibrul de putere pe piața tehnologică în detrimentul gigantului din Silicon Valley. Este de remarcat, totuși, că acțiunile Google au crescut semnificativ de la începutul anului, depășind cu mult indicii de referință precum S&P 500 și Nasdaq. Cu toate acestea, piețele nu au luat încă în calcul scenariul în care OpenAI lansează efectiv un nou browser AI. Cu toate acestea, dacă vor apărea noi zvonuri sau informații oficiale din partea OpenAI, presiunea asupra prețului acțiunilor gigantului tehnologic s-ar putea intensifica, ceea ce ar putea duce la noi scăderi. Acesta ar putea fi un moment în care viitorul căutării și navigării online va arăta foarte diferit, iar OpenAI ar putea deveni un nou jucător care va stabili noile reguli ale jocului.



"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."