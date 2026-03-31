Oracle concediază mii de angajați — AI înlocuiește locurile de muncă🤖

Oracle (ORCL.US), unul dintre cei mai mari furnizori de software din lume, a lansat o nouă rundă de concedieri care afectează mii de angajați. În mai 2025, compania avea aproximativ 162.000 de angajați și, deși nu a existat niciun comentariu oficial din partea companiei, contextul din spatele acestei decizii este extrem de clar. Oracle investește de ceva timp masiv în infrastructura centrelor de date capabile să gestioneze sarcini de inteligență artificială, iar aceste cheltuieli de capital în creștere trebuie finanțate cumva. În septembrie anul trecut, compania a dezvăluit un contract cu OpenAI în valoare de peste 300 de miliarde de dolari, ceea ce a dus la o creștere bruscă a datoriilor contractuale nerecunoscute de până la 359%, ajungând la 455 de miliarde de dolari. La scurt timp după aceea, Oracle a anunțat, de asemenea, schimbări la vârful conducerii sale, numindu-i pe noii co-CEO Mike Sicilia și Clay Magouyrk pentru a o înlocui pe fosta CEO Safra Catz. Compania trece în mod evident printr-o restructurare internă majoră, adaptându-și structura la o nouă realitate în care se așteaptă ca AI să genereze o parte semnificativă din veniturile sale. Paradoxul întregii situații este însă izbitor. Oracle concediază angajați pentru a finanța tehnologia care elimină treptat chiar acele locuri de muncă. Acesta nu este un caz izolat, ci face parte dintr-o tendință mai largă în industria tehnologică, unde tot mai multe corporații fac alegeri strategice similare. Investitorii sunt relativ optimiști cu privire la această transformare, dovadă fiind revenirea de aproape 3% a prețului acțiunilor companiei înregistrată astăzi. Pe termen lung, însă, piața ia în calcul riscul concurenței în domeniul AI generative și incertitudinea cu privire la momentul în care investițiile masive în infrastructură se vor traduce efectiv în fluxuri de numerar disponibile în viitor. Tocmai această problemă determină Oracle să se tranzacționeze în tendința descendentă actuală. Acțiunile companiei testează în prezent limita inferioară a zonei de „valoare”, conform profilului de volum stabilit de la începutul anului 2025. Tendința tehnică rămâne descendentă. Sursă: xStation

