PayPal pierde 3,5% după raportare📊Acțiunile diminuează pierderile inițiale

Veniturile din Q3 au crescut cu 6% de la an la an la 7,85 miliarde de dolari fa╚Ť─â de estimarea de 7,88 miliarde de dolari, sub volumul total al pl─â╚Ťilor (TPV) care a crescut cu 9% de la an la an la peste 422 miliarde de dolari. Num─ârul de conturi active a sc─âzut cu 0,9% fa╚Ť─â de anul precedent, la 432 de milioane, dar tranzac╚Ťiile per cont au crescut cu 9% fa╚Ť─â de anul precedent Pl─â╚Ťile au crescut cu 6% fa╚Ť─â de anul precedent, la 6,6 miliarde de dolari.