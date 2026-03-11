Permisiunea Iranului sau riscul unui atac. Noua realitate în Strâmtoarea Ormuz

Conform ultimelor rapoarte media, Iranul a anunțat că navele care doresc să treacă prin Strâmtoarea Ormuz vor trebui să obțină permisiunea sa. În practică, acest lucru înseamnă o încercare de a prelua controlul asupra uneia dintre cele mai importante rute maritime din lume. În același timp, declarațiile forțelor armate iraniene avertizează că orice navă care încearcă să traverseze strâmtoarea fără autorizație poate fi atacată, ceea ce a determinat mulți operatori de nave să evite asumarea unui risc atât de mare. Ca urmare, această rută maritimă strategică este acum în mare parte paralizată. Traficul naval a scăzut drastic, iar multe nave rămân pe ambele părți ale strâmtorii, așteptând să vadă cum se vor desfășura evenimentele. Situația este complicată și mai mult de faptul că, înainte de conflictul actual, aproximativ o cincime din transporturile globale de petrol și gaze treceau prin Strâmtoarea Ormuz, ceea ce o făcea unul dintre punctele cheie ale economiei globale. Acest lucru are implicații enorme pentru piețele energetice. Orice perturbare a navigației în această zonă afectează imediat prețurile globale ale mărfurilor și costurile de transport. Chiar și o blocadă parțială a unei rute comerciale atât de vitale poate declanșa un efect de domino în întreaga economie mondială, deoarece o mare parte din exporturile de petrol din țările din Golful Persic trebuie să treacă prin această trecătoare îngustă. În plus, rapoartele sugerează că Iranul ar putea amplasa mine navale în strâmtoare pentru a împiedica și mai mult transportul maritim și a crește presiunea asupra țărilor implicate în conflict. Însăși posibilitatea unor astfel de tactici subliniază gravitatea situației și cât de puțin ar fi nevoie pentru a provoca o escaladare și mai mare a tensiunilor în regiune. În același timp, țările implicate în conflict au perspective diferite asupra evoluției sale viitoare. Administrația SUA semnalează că nu este interesată de o escaladare militară nelimitată. În declarațiile sale, președintele Donald Trump a sugerat că posibilitățile de bombardare a altor ținte din Iran sunt din ce în ce mai limitate și că este de preferat să se caute modalități de a pune capăt fazei actuale a conflictului. Israelul, pe de altă parte, adoptă o abordare diferită, declarând că operațiunile împotriva Iranului pot continua chiar și fără implicarea directă a Statelor Unite. Potrivit autorităților israeliene, atacurile aeriene asupra țintelor legate de infrastructura militară a Iranului ar putea continua atât timp cât se consideră necesar pentru securitatea țării. Ca urmare, conflictul din Orientul Mijlociu nu pare să se îndrepte către o rezolvare rapidă. Dimpotrivă, acțiunile militare în curs, tensiunile pe mare și diferențele de abordare ale diverselor țări sugerează că situația ar putea rămâne instabilă pentru o lungă perioadă de timp. O singură decizie privind o locație strategică precum Strâmtoarea Hormuz ar putea avea consecințe nu numai la nivel regional, ci și la nivel global, afectând securitatea maritimă și stabilitatea întregii economii mondiale.

"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."