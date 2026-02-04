Perturbările provocate de AI domină piețele, în timp ce aurul și argintul continuă să se redreseze

Piața nu așteaptă. ⚡Fii la curent cu cele mai noi știri și analize direct din aplicația XTB. Descarc-o acum și nu rata informațiile care contează!

Acțiunile europene înregistrează evoluții mixte miercuri. Indicele FTSE 100 este în creștere, iar indicele Eurostoxx 50 este în ușoară scădere, aurul și argintul sunt în creștere pentru a doua zi consecutivă, pe fondul faptului că piețele europene ignoră în mare parte scăderea abruptă a acțiunilor companiilor tehnologice americane de marți. Vânzarea masivă a fost determinată de știrea că Anthropic lansează un instrument AI atât de puternic încât amenință modelele de afaceri ale multor furnizori globali de software.

Furnizorii tradiționali de software precum Salesforce, Microsoft, Oracle și SAP, sunt marii perdanți în cursa AI de până acum din acest an. SAP a scăzut cu o cincime de la începutul anului, iar Salesforce a scăzut cu 25%. Furnizorii asiatici de software precum Infosys și Tata, urmează astăzi și ei tendința descendentă a omologilor lor americani, iar acțiunile Infosys au scăzut cu 7% până în prezent. Firmele tradiționale de software furnizează companiilor globale programe și date care indică hardware-ului computerului ce să facă și cum să facă. De obicei, aceste programe software sunt scumpe și greoaie, necesitând multe resurse pentru a le menține actualizate și funcționale.

AI schimbă modul în care companiile utilizează tehnologia

Acesta a fost cazul timp de decenii iar companiile de software au fost centrul industriei tehnologice. Cu toate acestea, AI schimbă această situație. Anthropic, o companie privată de cercetare în domeniul AI, a lansat săptămâna aceasta pluginul legal Claude Cowork, iar piața bursieră a tremurat, acțiunile din domeniul tehnologiei fiind deosebit de expuse. Pluginurile AI reprezintă acum cea mai mare amenințare pentru modelul de afaceri al software-ului. Acestea sunt mai ieftine și mai ușor de utilizat de către companii, necesită comenzi simple pe care oricine le poate introduce, iar rezultatele lor rivalizează cu orice furnizor de software.

Poate AI să reducă inflația?

Astfel, intrăm într-o eră în care AI ar putea răsturna ecosistemul tehnologic tradițional. Acest lucru nu s-a întâmplat în ultimii ani, când furnizorii de software au putut să se alăture dezvoltărilor AI, dar acum nu mai este cazul. Ne aflăm într-o eră în care AI poate automatiza sarcini în domeniul juridic, vânzări, marketing și analiză de date. Acest lucru are implicații majore pentru bursa de valori și economia în ansamblu. AI vizează acum serviciile profesionale. Acest lucru va însemna o reducere a cererii de consultanță, o reducere a numărului de angajați și o concentrare mai mare pe supravegherea AI la nivel superior. Va exista o creștere majoră a productivității în țările care adoptă aceste instrumente cel mai rapid și, potențial, o creștere a pierderilor de locuri de muncă.

Impactul asupra pieței bursiere se resimte deja, dar există și alte consecințe. De exemplu, dacă se înregistrează creșteri majore ale productivității, acest lucru ar putea determina scăderea inflației, prin reducerea costurilor de producție a bunurilor și serviciilor, ceea ce va avea un impact asupra politicii băncii centrale. Dacă creșterea productivității va afecta creșterea salariilor în lunile și anii următori, odată cu adoptarea unor instrumente precum Anthropic, acest lucru ar putea facilita reducerea ratelor dobânzilor de către băncile centrale.

Prin urmare, va fi util să ascultăm orice comentariu pe această temă la reuniunea de mâine a BOE și BCE. În ultimele zile, nu au existat schimbări în ceea ce privește așteptările privind reducerea ratelor dobânzilor, iar randamentele obligațiunilor sunt relativ stabile. Întrebarea este: vor rămâne așa pe măsură ce AI își va lăsa amprenta asupra lumii?

Investitorii devin selectivi în alegerea acțiunilor

Ne așteptăm ca acțiunile din sectorul software să rămână sub presiune pe termen scurt; cu toate acestea, nu totul este negativ pentru lanțul de aprovizionare al AI. Producătorii de memorie și cipuri vor fi necesari pentru a alimenta cele mai recente instrumente ale Anthropic și pe cele care vor urma. Comerțul cu AI nu se mișcă în unison în 2026, iar factorii idiosincratici ar putea continua să influențeze acțiunile pe termen scurt. Acest lucru ar putea menține Nasdaq sub presiune deoarece alte sectoare ale pieței orientate către valoare și companiile cu capitalizare mică sunt preferate în detrimentul giganților tehnologici. Contractele futures S&P 500 sunt în mare parte neschimbate în acest moment deoarece temerile legate de perturbările tehnologice se confruntă cu un context fundamental puternic în SUA și Europa.

În loc să tranzacționeze în mod uniform, traderii devin selectivi în ceea ce privește companiile pe care doresc să le expună. Câștigurile vor fi importante pentru direcția fiecărei companii în parte. Acțiunile AMD ar putea fi supuse presiunii mai târziu astăzi, după ce compania a raportat câștiguri și perspective de viitor care au dezamăgit analiștii. În Europa, acțiunile Novo Nordisk au scăzut cu 18%, după ce compania a avertizat că vânzările vor scădea între 5% și 13% în acest an, sub așteptările analiștilor. Acest lucru a șters câștigurile înregistrate de acțiuni de la începutul anului.

Aurul și argintul recâștigă poziții importante

În contrast, creșterea prețului aurului și argintului în ultimele două sesiuni a dus la recâștigarea pragului de 5.000 USD de către aur, iar argintul a revenit peste 90 USD. Prețul petrolului a crescut, de asemenea, pe măsură ce tensiunile geopolitice revin să bântuie piețele. În perioada actuală de perturbări cauzate de inteligența artificială, ne așteptăm ca activele reale, precum mărfurile, să rămână la cerere, ceea ce ar putea contribui la prelungirea recuperării aurului și argintului.

În absența datelor economice din SUA, piața este sensibilă la știrile din presă. Atenția se va îndrepta către rezultatele financiare, inclusiv cele ale Alphabet. Reuniunile băncilor centrale BOE și BCE de joi vor fi în centrul atenției pentru piețele valutare și de rate, întrucât lira sterlină și euro continuă să se aprecieze față de dolarul american în perspectiva acestor reuniuni.