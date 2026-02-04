Rezumatul dimineții(04.02.2026)

Piețele asiatice au început tranzacțiile de miercuri continuând scăderile care au început ieri pe Wall Street.

Sectorul tehnologic american a înregistrat ieri scăderi puternice, împingând Nasdaq 100 în jos cu până la 2% și încheind sesiunea cu o scădere de 1,43%. Contractul S&P 500 (US500) a înregistrat o scădere de aproape 0,9%, ajungând la 6.900 de puncte. Dintre companiile BigTech, Nvidia și Microsoft au suferit cele mai mari pierderi (peste 3%), dar sectorul serviciilor IT are performanțe dezastruoase. Observăm creșteri ale acțiunilor băncilor, companiilor de apărare și producătorilor de petrol și gaze.

Companiile de software au înregistrat scăderi pe fondul lansării noului strat de aplicații Cloude de către Antrhropic. Investitorii se tem că în viitorul apropiat vor apărea mai multe soluții similare, care vor perturba modelele de afaceri ale multor companii din industria software, ducând la un potențial de creștere limitat sau la pierderea clienților. Acțiunile Intuit, Salesforce și ServiceNow, printre altele, au înregistrat scăderi semnificative, în majoritatea cazurilor agravând o vânzare masivă deja severă, care durează de câteva luni.

Slăbiciunea sectorului tehnologic a afectat în cele din urmă și sectorul hardware. Acțiunile furnizorului de GPU Broadcom, printre altele, au scăzut cu peste 6%, iar furnizorii de memorie, precum Micron, care au înregistrat o scădere de peste 4%, au avut, de asemenea, performanțe slabe. Interesant este faptul că, datorită rezultatelor sale solide, Palantir a rezistat vânzărilor masive de pe piața bursieră și a înregistrat o creștere de 6%. Prețul acțiunilor WalMart a crescut cu aproape 2,5% și a atins o capitalizare de piață de 1 trilion de dolari pentru prima dată în istoria sa. PepsiCo a înregistrat, de asemenea, o creștere de peste 3% după publicarea rezultatelor sale.

Potrivit rapoartelor mass-media, vânzările de cipuri AI NVIDIA (NVDA) către China ar fi fost suspendate de controalele de securitate ale SUA.

Advanced Micro Devices a anunțat rezultatele financiare pentru al patrulea trimestru după închiderea pieței bursiere americane. Deși producătorul de cipuri a depășit așteptările atât în ceea ce privește veniturile, cât și profiturile, perspectivele sale pentru viitor s-au dovedit mai puțin optimiste decât se aștepta, declanșând o vânzare masivă în tranzacționarea extinsă.

Închiderea parțială a guvernului american, care a durat patru zile, a luat sfârșit după ce Camera Reprezentanților a aprobat în cele din urmă marți proiectul de lege privind finanțarea, iar președintele Trump l-a semnat.

Cu toate acestea, trebuie menționat că BLS a anunțat luni că nu va publica raportul privind ocuparea forței de muncă din ianuarie și datele JOLTS în această săptămână, așa cum era planificat, din cauza închiderii parțiale a administrației federale.

În ianuarie, sectorul serviciilor din China a înregistrat o accelerare, indicatorul PMI crescând la 52,3, semnalând cea mai rapidă creștere a activității din ultimele trei luni, datorită cererii interne și de export mai puternice. În Japonia, indicatorul PMI pentru sectorul serviciilor a urcat la 53,7, cel mai înalt nivel din ultimele 11 luni, impulsionat de creșterea comenzilor noi și a ocupării forței de muncă. În Australia, indicele a înregistrat cea mai puternică creștere din ultimii aproape patru ani, susținut de creșterea dinamică a comenzilor noi și de îmbunătățirea exporturilor, în ciuda unei ușoare slăbiri a încrederii mediului de afaceri.

UBS Group a anunțat rezultate financiare mai bune decât se aștepta pentru trimestrul al patrulea și un program de răscumpărare de acțiuni în valoare de 3 miliarde de lire sterline până în 2026, cu posibilitatea de a crește această sumă.

Novartis: Veniturile din trimestrul al patrulea s-au ridicat la 13,34 miliarde de dolari, ușor sub așteptările de 13,68 miliarde de dolari. Câștigul pe acțiune ajustat (Core EPS) a atins 2,03 dolari, depășind ușor prognoza de 2,01 dolari.

Crédit Agricole: Banca a înregistrat venituri de 6,97 miliarde de euro, depășind așteptările de 6,78 miliarde de euro, dar profitul net de 1,03 miliarde de euro a fost mai mic decât previziunile de 1,10 miliarde de euro.

Pe piața Forex, lira sterlină și euro înregistrează în prezent cele mai bune performanțe. Pe de altă parte, observăm o presiune descendentă crescută asupra yenului japonez și a NZD.

Cursul de schimb NZD/USD a scăzut ușor după publicarea raportului privind ocuparea forței de muncă din Noua Zeelandă pentru al patrulea trimestru al anului 2025, care a arătat o creștere a ratei șomajului la 5,4%, cel mai ridicat nivel din ultimii zece ani. În ciuda creșterii cifrei principale, detaliile raportului au fost evaluate mai constructiv, ceea ce a limitat presiunea descendentă asupra kiwi.

Reacția prețurilor petrolului la rapoartele privind doborârea unei drone iraniene Shaded-139 de către un avion de vânătoare F35 al Marinei SUA a fost limitată, iar astăzi asistăm la o scădere de 0,35% a prețurilor WTI. SUA au comentat că programul actual al negocierilor cu Iranul rămâne neschimbat și că decizia de a doborî drona a fost cea corectă.

NATGAS pierde 2% și prelungește scăderile recente. Noile prognoze meteorologice indică o încălzire prelungită în SUA.

Sursa: NOAA

Situația a rămas neschimbată și în cazul metalelor prețioase. Atât AURUL, cât și ARGINTUL continuă să se aprecieze, câștigând 2,4% și, respectiv, 3%.

Harta volatilității vizibile în prezent pe piața Forex. Sursa: xStation