Petrolul brut înregistrează cea mai mare creștere săptămânală din iunie

Prețurile petrolului brut au înregistrat o puternică creștere în ultimele două zile, după o serie de scăderi recente, determinată de îngrijorările crescânde cu privire la potențialele întreruperi ale aprovizionării din Rusia. Petrolul brut WTI a crescut cu aproape 4% în această săptămână, înregistrând unele dintre cele mai mari creșteri zilnice din ultimele săptămâni.

Amenințări crescânde la adresa aprovizionării din Rusia

Creșterea prețurilor este alimentată de amenințările crescânde la adresa exporturilor de energie ale Rusiei. Se pare că Rusia ia în considerare o altă interdicție privind exporturile de motorină pentru anumite companii, în urma unei serii de atacuri cu drone ucrainene asupra rafinăriilor rusești. Ultimele atacuri nocturne asupra unui oleoduct au provocat o creștere bruscă a prețurilor interne ale benzinei și motorinei pe bursa de mărfuri Spimex. Interesant este că traderii sugerează că incapacitatea Rusiei de a prelucra țițeiul pe plan intern ar putea duce în cele din urmă la o creștere a exporturilor sale de țiței. Cu toate acestea, nu pot fi excluse unele restricții privind producția de țiței în sine.

Principalii importatori de petrol rusesc

În urma sancțiunilor occidentale, geografia exporturilor de petrol ale Rusiei s-a schimbat dramatic. Principalii importatori de țiței rusesc sunt acum:

China – 47%-50% din exporturile rusești (peste 2 milioane de barili pe zi)

India – 37%-38% din exporturi (aproximativ 1,9 milioane de barili pe zi)

Turcia – 6% din exporturi

Uniunea Europeană – 6-7% din exporturi (o scădere semnificativă față de nivelul de 30% dinaintea invaziei Rusiei în Ucraina)

China a devenit cel mai mare importator de petrol rusesc în 2022, detronând Arabia Saudită de pe primul loc. India a crescut semnificativ importurile de la un nivel aproape zero la începutul anului 2022 și beneficiază acum de prețuri preferențiale, ceea ce îi permite să acționeze ca reexportator de combustibili rafinați. India exportă acești combustibili către Europa și Statele Unite, în ciuda originii lor rusești. India este cel mai mare importator maritim de țiței rusesc, reprezentând în prezent aproximativ 60% din piață.

Rusia rămâne un actor important pe piața mondială a petrolului, producând peste 10 milioane de barili pe zi și reprezentând 10-11% din oferta globală totală. În același timp, Rusia exportă aproximativ 5 milioane de barili de țiței pe zi.

Dezvoltarea „flotei fantomă”

Rusia a construit o „flotă fantomă” extinsă, formată din sute de tancuri vechi pentru transportul petrolului, ocolind sancțiunile occidentale. Această flotă reprezintă în prezent aproximativ 17% din totalul tancurilor petroliere din întreaga lume. Vârsta medie a acestor nave este de aproximativ 20 de ani, comparativ cu 13 ani pentru flota globală totală.

Flota fantomă permite Rusiei să ocolească așa-numitul „plafon de preț” pentru petrolul său, care era stabilit anterior la 60 de dolari pe baril. Cu toate acestea, de la începutul lunii septembrie, a fost introdusă o nouă formulă, și mai restrictivă, care stabilește plafonul de preț la prețul pieței minus 15%. Acest lucru înseamnă că plafonul actual pentru țițeiul rusesc este de aproximativ 48 de dolari. Pe lângă eludarea prețului, flota fantomă ajută și la ascunderea originii petrolului prin transferul încărcăturii între nave. Flota utilizează frecvent documente de asigurare falsificate și dispozitive de urmărire GPS.

Tensiuni geopolitice și răspunsul NATO

În ultimele săptămâni s-a înregistrat o creștere semnificativă a activității militare rusești în apropierea granițelor NATO, inclusiv încălcări confirmate ale spațiului aerian cu drone și avioane. La începutul lunii septembrie, peste 20 de drone au încălcat spațiul aerian polonez, urmate de o încălcare în România. Săptămâna trecută, trei avioane de vânătoare MiG-31 au survolat Estonia, în timp ce incidente recente cu drone au fost semnalate în Norvegia și Danemarca.

Ca răspuns, NATO a lansat operațiunea Eastern Sentry, care include patrule continue de vânătoare, sisteme radar îmbunătățite și apărare aeriană sporită de-a lungul granițelor sale estice.

Președintele Trump a declarat că țările NATO ar trebui să „doboare avioanele rusești care le încalcă spațiul aerian”. El a reiterat, de asemenea, apelurile adresate aliaților europeni de a înceta achiziționarea de energie din Rusia, avertizând: „Vă pot spune că trebuie să înceteze imediat toate achizițiile de energie din Rusia. Altfel, pierdem cu toții mult timp”. Deși Trump a vorbit favorabil despre Ucraina, nu există niciun indiciu că ar lua inițiativa în aplicarea de sancțiuni severe împotriva Rusiei. Deși costurile pentru Rusia din restricțiile la export se ridică deja la sute de miliarde de dolari, veniturile sale sunt mult mai mari. Acest lucru sugerează că sancțiunile actuale nu au fost pe deplin eficiente împotriva Rusiei. Cu toate acestea, dacă Statele Unite ar lua măsuri mai agresive, acest lucru ar putea duce în cele din urmă la unele limitări și ar forța Rusia să facă concesii față de Ucraina.

Perspective de piață

Petrolul brut înregistrează în prezent cea mai mare creștere a prețului din a doua săptămână a lunii iunie. Prețul petrolului brut WTI s-a apropiat de pragul de 65 de dolari pe baril, cel mai ridicat nivel de la începutul lunii septembrie. Deși o amenințare la adresa aprovizionării din Rusia nu pare realistă în acest moment, tensiunile continue ar putea duce la creșteri suplimentare și la testarea nivelului de 67 de dolari pe baril. Pe de altă parte, situația fundamentală indică un excedent persistent al ofertei, ceea ce face ca prețurile de peste 70-80 dolari pe baril să pară nejustificate. Cu toate acestea, dacă nu ar fi existat riscul geopolitic actual, prețurile ar fi scăzut probabil deja sub 60 dolari pe baril. Cel mai probabil scenariu este ca petrolul să rămână într-o tendință laterală, în intervalul 61,50 - 66 dolari pe baril.