Petrolul câștigă 2% pe fondul riscurilor legate de ofertă, al vremii reci și al geopoliticii care echilibrează incertitudinea macro 📈

Petrolul brut Brent (OIL) câștigă astăzi aproape 2%, piața apreciind îmbunătățirea fundamentelor susținute de geopolitică, temperaturi mai scăzute și îngrijorări reale cu privire la întreruperile aprovizionării și impactul sancțiunilor. Factorii de risc aproape că au eclipsat incertitudinile economice mai largi privind creșterea Chinei și a Europei, iar prețurile petrolului sunt în urma dolarului și a randamentelor obligațiunilor de trezorerie americane, fiind pe cale să înregistreze un al treilea câștig săptămânal consecutiv, după ce au scăzut la minimele ultimilor trei ani la începutul lunii decembrie 2024. J.P. Morgan se așteaptă ca cererea globală de petrol să crească semnificativ cu 1,6 milioane de barili pe zi de la an la an în primul trimestru al anului 2025, în principal datorită cererii mai mari de combustibil pentru încălzire, kerosen și GPL

Analiștii au estimat că pentru fiecare grad Fahrenheit cu care temperatura scade sub media pe 10 ani pentru iarnă, aceasta determină o creștere a cererii de petrol cu 113.000 de barili pe zi

În plus, această cerere este determinată de vremea mai rece decât în ultimele două ierni, atât în Europa, cât și în Statele Unite.

Piața este îngrijorată de faptul că ultimele sancțiuni impuse Rusiei de către administrația Biden ar putea afecta negativ oferta.

Producția de petrol a Rusiei în decembrie a scăzut sub obiectivul OPEC+, la 8,971 milioane de barili pe zi de petrol în ultima lună din 2024, cu 7.000 de barili pe zi mai puțin decât s-a convenit.

Administrația americană demisionară a transmis că va impune tarife pentru navele cisternă care transportă produse petroliere rusești peste limita de 60 de dolari pe baril impusă de SUA și aliații săi europeni. Riscul Chinei și al Iranului? Grupul portuar Shandong din China a emis un aviz de interzicere a descărcării petrolului de pe navele petroliere sancționate de SUA. Portul este un centru cheie de import de petrol pe coasta de est a Chinei și gestionează trei terminale importante.

Dacă o astfel de interdicție devine permanentă, aceasta ar putea crește costurile de transport pentru rafinăriile independente din Shandong, care sunt principalii destinatari ai petrolului sancționat, și ar putea încetini importurile de țiței în China. Ministerul chinez de Externe a declarat că nu are cunoștință de decizia grupului portuar Shandong de a interzice accesul navelor sancționate de SUA în porturile sale.

Este probabil ca, odată ajuns la putere, Donald Trump să consolideze restricțiile asupra exporturilor de petrol iranian, ceea ce ar putea provoca perturbări de până la 1 milion de barili pe zi, adică aproximativ 1% din oferta globală. La ultima sa reuniune, OPEC+ și-a amânat luna trecută planul de a se retrage din reducerile comune ale producției ca urmare a încetinirii cererii globale și a creșterii producției americane. Organizația, care furnizează aproximativ jumătate din petrolul mondial, a decis să amâne creșterea producției cu trei luni și recuperarea completă a producției cu un an întreg, până la sfârșitul anului 2026.

Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri Deschide Cont Real TESTEAZĂ DEMO Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil Sursa: xStation 5

"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."