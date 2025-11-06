Petrolul continuă să scadă pe fondul creșterii producției OPEC 📉 Arabia Saudită reduce prețurile

Contractele futures pe petrol (OIL) sunt în scădere astăzi, reflectând o combinație de evoluții cheie ale pieței; prețurile petrolului Brent au scăzut cu peste 15% de la începutul anului. În primul rând, surse indică un risc limitat de atac direct al SUA asupra Venezuelei, deși nu exclud o astfel de acțiune în viitor. În al doilea rând, Arabia Saudită a redus prețurile la exportul de petrol către Asia, în timp ce OPEC a crescut ușor producția, ceea ce a stârnit îngrijorări cu privire la o potențială supraproducție record în 2026. Anterior, președintele Donald Trump a declarat că obiectivul său este de a reduce prețurile benzinei în SUA la 2 dolari pe galon.

SUA exclud atacurile terestre în Venezuela — pentru moment

Oficialii din administrația Trump au informat miercuri Congresul că Statele Unite nu planifică în prezent atacuri terestre în Venezuela și nu au justificare legală pentru astfel de operațiuni, potrivit unor surse familiarizate cu briefingul.

La întâlnire au participat secretarul de stat Marco Rubio, secretarul apărării Pete Hegseth și un reprezentant al Biroului de consiliere juridică al Casei Albe (OLC).

Avizul juridic al Departamentului Justiției care permite atacuri asupra navelor suspectate de trafic de droguri pe mare nu acoperă atacurile asupra țintelor terestre din Venezuela sau din alte țări din regiune.

Cu toate acestea, administrația intenționează să solicite un nou aviz juridic care ar putea permite acțiuni militare limitate fără aprobarea Congresului , deși nu s-a luat încă o decizie finală .

Din septembrie, armata SUA a efectuat 16 atacuri asupra unor nave suspectate de trafic de droguri în Caraibe și Pacificul de Est , soldate cu cel puțin 67 de morți .

Aceste operațiuni se bazează pe informații care leagă navele de 24 de carteluri și organizații criminale din America Latină .

Senatorul Mark Warner a recunoscut puterea capacităților de informații ale SUA, dar a pus la îndoială utilizarea forței letale în locul procedurilor de interdicție utilizate de obicei de Paza de Coastă.

Alți legislatori, printre care Gregory Meeks , și-au exprimat îngrijorarea cu privire la legalitatea operațiunilor și la lipsa dovezilor prezentate care să lege direct țintele de traficul de droguri.

Oficialii administrației insistă că fiecare atac urmează un proces de informații minuțios, în mai multe etape și subliniază că actuala prezență militară a SUA în Caraibe , inclusiv grupul de atac al portavionului USS Ford , sprijină operațiunile de combatere a traficului de droguri și de recunoaștere , nu pregătirile pentru atacuri directe pe teritoriul venezuelean.

Senatul SUA urmează să voteze astăzi o rezoluție privind puterile de război care vizează blocarea acțiunilor militare neautorizate în Venezuela. Propunerea, introdusă de senatorul Tim Kaine (D-Virginia) și co-sponsorizată de 15 parlamentari din ambele partide, solicită încetarea utilizării forțelor armate americane împotriva Venezuelei, cu excepția cazului în care Congresul autorizează în mod oficial acțiuni militare sau declară război.

Arabia Saudită reduce prețurile petrolului către Asia la cel mai scăzut nivel din ultimele 11 luni

Saudi Aramco a redus prețul din decembrie al petrolului său de referință Arab Light pentru cumpărătorii asiatici cu 1,20 dolari pe baril , stabilindu-l la o primă de 1 dolar față de referința regională — cel mai scăzut nivel din ultimele 11 luni .

Reducerea urmează deciziei OPEC+ de a suspenda creșterile planificate ale producției în primul trimestru al anului 2026, reflectând prudența în contextul semnalelor de supraofertă .

Arabia Saudită și alți producători cheie au suspendat temporar creșterile suplimentare ale producției după o creștere modestă în decembrie, invocând scăderea cererii sezoniere și impactul sancțiunilor SUA asupra exporturilor de petrol rusesc .

Aramco a redus, de asemenea, prețurile pentru calitățile Medium și Heavy cu 1,40 dolari pe baril, iar pentru calitățile Super Light și Extra Light cu 1,20 dolari pentru clienții din Asia. Prețurile pentru cumpărătorii din America de Nord au fost reduse cu 0,50 dolari pe baril, în timp ce prețurile din Europa și Mediterana au rămas neschimbate.

Producția OPEC crește ușor în octombrie

Potrivit unui sondaj Bloomberg, OPEC a crescut producția de țiței cu 50.000 de barili pe zi în octombrie, ajungând la 29,07 milioane de barili pe zi. Creșterea producției din Arabia Saudită, Irak, Emiratele Arabe Unite și Kuweit a fost parțial compensată de scăderile din Libia și Venezuela, care împreună au redus producția cu aproximativ 120.000 de barili pe zi.

Luna octombrie a marcat prima etapă a unei restabilirii treptate a aprovizionării în cadrul acordului OPEC+ , Arabia Saudită și aliații săi cheie continuând să reia 1,65 milioane de barili pe zi din producția oprită anterior din 2023.

La începutul acestui an, Riadul a surprins piețele reluând producția de 2,2 milioane de barili pe zi , în încercarea de a recâștiga cota de piață , contribuind la o scădere de 14% a prețurilor Brent în acest an.

Agenția Internațională pentru Energie (AIE) avertizează acum asupra unui potențial surplus record în 2026 . Membrii OPEC+ au convenit săptămâna trecută că, după creșterea din decembrie, vor suspenda creșterile suplimentare în primul trimestru al anului 2026 , ca răspuns la slăbirea condițiilor de piață . Arabia Saudită a crescut singură producția cu 40.000 de barili pe zi în octombrie , ajungând la o medie de 10,02 milioane de barili pe zi .

Următoarea reuniune a membrilor OPEC+ implicați în ajustările de producție este programată pentru 30 noiembrie, alături de o sesiune completă a OPEC+ cu 22 de țări pentru a contura strategia pentru 2026. Astăzi, contractele futures pe țiței au scăzut cu aproape 1%, tranzacționându-se la aproximativ 63 USD pe baril.

Producția de țiței din SUA a început să scadă ușor, deși acest lucru este compensat de creșterea producției OPEC și de stocurile globale adecvate. Sursa: xStation5

Sursa: HFI Research