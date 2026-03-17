Petrolul înregistrează pierderi pe fondul speranțelor de detensionare a situației în Orientul Mijlociu 📌

Contractele futures pe țițeiul Brent (OIL) se retrag astăzi la aproximativ 101 dolari pe baril, semnalând speranțele crescânde ale pieței privind o detensionare treptată a conflictului dintre Israel, SUA și Iran. Se pare că frecvența atacurilor din ambele părți ar putea începe să scadă, ceea ce piața ar putea interpreta ca o potențială deschidere către un armistițiu din partea Teheranului. Comentariile din surse israeliene sugerează că Iranul ar putea fi deja angajat în discuții menite să pună capăt războiului. Deși aceste rapoarte nu pot fi verificate independent, investitorii par să considere că probabilitatea ca Iranul să continue conflictul odată ce Israelul și SUA își vor opri atacurile este scăzută. Conform estimărilor Bloomberg, ar fi nevoie de aproximativ două luni de închidere completă a Strâmtorii Ormuz pentru a provoca perturbări economice globale severe. Piețele încă văd motive să creadă că trecerea ar putea fi redeschisă mai devreme.

Golful Persic reprezintă aproximativ 20% din piața globală a petrolului și gazelor, aproximativ 20% din această ofertă fiind destinată economiilor dezvoltate. Majoritatea țărilor asiatice, care depind în mare măsură de importuri, dețin rezerve suficiente pentru câteva luni sau au acces la petrolul și gazul rusesc. Europa pare să fie regiunea cea mai expusă. OIL (Interval H1) Prețurile petrolului se răcesc treptat, iar atunci când se compară creșterile recente ale prețurilor cu RSI, se poate observa o potențială divergență bearish. Dacă prețurile scad sub 100 USD, primul nivel cheie de suport este estimat în jurul valorii de 96 USD pe baril (pe baza reacțiilor anterioare ale prețurilor). Sursa: xStation 5 Estimările grupului de reflecție ISW indică o epuizare a capacităților Iranului în materie de rachete. Conform comentariilor armatei americane, potențialul forțelor navale și aeriene ale Iranului, precum și o mare parte a bazei sale industriale, au fost semnificativ degradate în urma a aproape 20.000 de lovituri asupra diverselor ținte din întreaga țară, efectuate de SUA și Israel. Acest lucru ar putea reduce dorința Iranului de a continua conflictul. Sursa: ISW

