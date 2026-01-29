🛢️Petrolul la 70 USD: Ultimatumul lui Trump pentru Iran zguduie piețele

Piața nu așteaptă. ⚡Fii la curent cu cele mai noi știri și analize direct din aplicația XTB. Descarc-o acum și nu rata informațiile care contează!

Piețele globale de petrol au atins joi cele mai ridicate niveluri din ultimele patru luni, după ce președintele american Donald Trump a emis un ultimatum dur către Teheran: negocierea unui nou acord nuclear sau confruntarea cu atacuri militare devastatoare. Retorica a reintrodus efectiv o „primă de risc” semnificativă în prețurile energiei, punând capăt unei perioade de relativă stabilitate.

Indicatorii de referință depășesc nivelurile critice

Contractele futures pentru țițeiul Brent au crescut cu până la 2,15%, apropiindu-se foarte aproape de pragul de 70 de dolari pe baril pentru prima dată din septembrie. Omologul său american, West Texas Intermediate (WTI), a urmat același trend, testând pragul de 65 de dolari pe baril.

Creșterea survine într-un moment în care așteptările erau ca prețurile să scadă sub presiunea unei oferte globale excesive. În schimb, o „furtună perfectă” de perturbări geopolitice și operaționale a menținut piața tensionată:

Iran: Amenințări crescânde cu o „armadă masivă” îndreptându-se spre Golful Persic.

Venezuela: Instabilitate politică continuă în urma recentelor acțiuni ale SUA în Caracas.

Kazakhstan: Perturbări semnificative ale aprovizionării la câmpul Tengiz din cauza incendiilor electrice.

Pe plan intern în SUA: producția a fost afectată de „furtuna de iarnă Fern”, care a blocat temporar aproape 2 milioane de barili pe zi.

„Viteză și violență”: poziția SUA

Ultimul catalizator a fost o postare pe rețelele sociale a președintelui Trump, miercuri, în care acesta a afirmat că forțele navale americane – conduse de portavionul USS Abraham Lincoln – se îndreaptă spre Iran cu „mare putere și determinare”.

„La fel ca în cazul Venezuelei, este pregătită, dispusă și capabilă să-și îndeplinească rapid misiunea, cu viteză și violență, dacă este necesar”, a scris Trump, referindu-se la recentă înlăturare a lui Nicolas Maduro.

El a îndemnat Teheranul să se întoarcă la masa negocierilor pentru un acord „corect și echitabil” care să garanteze că nu se vor dezvolta arme nucleare, avertizând că „timpul este cu adevărat esențial”.

Riscul „punctului de strangulare”

Principala temere a traderilor este Strâmtoarea Hormuz. Aproximativ 20 de milioane de barili de petrol și cantități uriașe de gaz natural lichefiat (GNL) trec zilnic prin această cale navigabilă îngustă – aproximativ o treime din aprovizionarea maritimă mondială.

În timp ce analiștii, precum cei de la Citi, sugerează că „prima geopolitică” actuală este de aproximativ 3-4 dolari, un conflict pe scară largă ar putea determina creșterea prețurilor până la 80 de dolari sau mai mult. Armata iraniană a semnalat deja că este „pregătită să apese pe trăgaci” și, deși Teheranul a evitat în trecut un blocaj total, amenințarea hărțuirii asimetrice prin drone sau mine rămâne un factor imprevizibil cu impact puternic.

Perspective: diplomație vs escaladare

În ciuda amenințărilor, o parte dintre investitori rămân sceptici cu privire la o creștere susținută. Fundamentele indică în continuare o piață bine aprovizionată pentru restul anului 2026, cu condiția ca fluxurile regionale să nu fie întrerupte fizic.

Iranul și-a intensificat eforturile diplomatice cu vecinii din Orientul Mijlociu pentru a evita o confruntare, chiar dacă ministrul său de externe, Seyed Abbas Araghchi, insistă că „nu pot exista negocieri într-o atmosferă de amenințări”.

Petrolul Brent a câștigat 12,70% de la începutul anului. Din perspectivă tehnică, zona de la 69,25 USD a fost un nivel de rezistență dificil de depășit în ultimele luni. Luna septembrie a adus două mișcări ascendent, ambele fiind întrerupte de testarea zonei menționate anterior. Sursa: xStation 5