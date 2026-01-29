🛢️Petrolul la 70 USD: Ultimatumul lui Trump pentru Iran zguduie piețele

- Petrolul la 70 de dolari și Armada: Ultimatumul lui Trump către Iran înseamnă sfârșitul energiei ieftine?
- „Viteză și violență”: De ce cel mai important punct de control al petrolului din lume este în pericol.
- De la surplus la zonă de atac: cum o singură postare pe Truth Social a dus prețul petrolului Brent la 70 de dolari.
- Petrolul la 70 de dolari și Armada: Ultimatumul lui Trump către Iran înseamnă sfârșitul energiei ieftine?
- „Viteză și violență”: De ce cel mai important punct de control al petrolului din lume este în pericol.
- De la surplus la zonă de atac: cum o singură postare pe Truth Social a dus prețul petrolului Brent la 70 de dolari.
Piața nu așteaptă. ⚡Fii la curent cu cele mai noi știri și analize direct din aplicația XTB. Descarc-o acum și nu rata informațiile care contează!
Piețele globale de petrol au atins joi cele mai ridicate niveluri din ultimele patru luni, după ce președintele american Donald Trump a emis un ultimatum dur către Teheran: negocierea unui nou acord nuclear sau confruntarea cu atacuri militare devastatoare. Retorica a reintrodus efectiv o „primă de risc” semnificativă în prețurile energiei, punând capăt unei perioade de relativă stabilitate.
Indicatorii de referință depășesc nivelurile critice
Contractele futures pentru țițeiul Brent au crescut cu până la 2,15%, apropiindu-se foarte aproape de pragul de 70 de dolari pe baril pentru prima dată din septembrie. Omologul său american, West Texas Intermediate (WTI), a urmat același trend, testând pragul de 65 de dolari pe baril.
Creșterea survine într-un moment în care așteptările erau ca prețurile să scadă sub presiunea unei oferte globale excesive. În schimb, o „furtună perfectă” de perturbări geopolitice și operaționale a menținut piața tensionată:
- Iran: Amenințări crescânde cu o „armadă masivă” îndreptându-se spre Golful Persic.
- Venezuela: Instabilitate politică continuă în urma recentelor acțiuni ale SUA în Caracas.
- Kazakhstan: Perturbări semnificative ale aprovizionării la câmpul Tengiz din cauza incendiilor electrice.
- Pe plan intern în SUA: producția a fost afectată de „furtuna de iarnă Fern”, care a blocat temporar aproape 2 milioane de barili pe zi.
„Viteză și violență”: poziția SUA
Ultimul catalizator a fost o postare pe rețelele sociale a președintelui Trump, miercuri, în care acesta a afirmat că forțele navale americane – conduse de portavionul USS Abraham Lincoln – se îndreaptă spre Iran cu „mare putere și determinare”.
„La fel ca în cazul Venezuelei, este pregătită, dispusă și capabilă să-și îndeplinească rapid misiunea, cu viteză și violență, dacă este necesar”, a scris Trump, referindu-se la recentă înlăturare a lui Nicolas Maduro.
El a îndemnat Teheranul să se întoarcă la masa negocierilor pentru un acord „corect și echitabil” care să garanteze că nu se vor dezvolta arme nucleare, avertizând că „timpul este cu adevărat esențial”.
Riscul „punctului de strangulare”
Principala temere a traderilor este Strâmtoarea Hormuz. Aproximativ 20 de milioane de barili de petrol și cantități uriașe de gaz natural lichefiat (GNL) trec zilnic prin această cale navigabilă îngustă – aproximativ o treime din aprovizionarea maritimă mondială.
În timp ce analiștii, precum cei de la Citi, sugerează că „prima geopolitică” actuală este de aproximativ 3-4 dolari, un conflict pe scară largă ar putea determina creșterea prețurilor până la 80 de dolari sau mai mult. Armata iraniană a semnalat deja că este „pregătită să apese pe trăgaci” și, deși Teheranul a evitat în trecut un blocaj total, amenințarea hărțuirii asimetrice prin drone sau mine rămâne un factor imprevizibil cu impact puternic.
Perspective: diplomație vs escaladare
În ciuda amenințărilor, o parte dintre investitori rămân sceptici cu privire la o creștere susținută. Fundamentele indică în continuare o piață bine aprovizionată pentru restul anului 2026, cu condiția ca fluxurile regionale să nu fie întrerupte fizic.
Iranul și-a intensificat eforturile diplomatice cu vecinii din Orientul Mijlociu pentru a evita o confruntare, chiar dacă ministrul său de externe, Seyed Abbas Araghchi, insistă că „nu pot exista negocieri într-o atmosferă de amenințări”.
Petrolul Brent a câștigat 12,70% de la începutul anului. Din perspectivă tehnică, zona de la 69,25 USD a fost un nivel de rezistență dificil de depășit în ultimele luni. Luna septembrie a adus două mișcări ascendent, ambele fiind întrerupte de testarea zonei menționate anterior. Sursa: xStation 5
În această săptămână
⚠️Aurul reduce pierderile
Ce se întâmplă cu sistemul financiar global? - Market Briefing 02.02.2026
Calendarul economic: Datele PMI din sectorul manufacturier în prim-plan, rezultatele financiare ale Palantir în plan secund💡
"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."