Nasdaq 100 scade din nou 🚩 SanDisk înregistrează o scădere de 10% după publicarea rezultatelor financiare, sectorul semiconductorilor se află sub presiune

Slăbiciunea acțiunilor din sectorul tehnologic american contrastează astăzi cu performanța relativ mai puternică a contractelor futures pe S&P 500 și Dow Jones. Contractele futures pe Nasdaq 100 (US100) sunt în scădere cu 0,7%, indicând o rotație a capitalului departe de segmentele cu cea mai mare creștere de pe piață. Principala sursă de aversiune față de risc o reprezintă îngrijorarea reînnoită cu privire la evaluările companiilor care beneficiază de boom-ul inteligenței artificiale.

Piața nu pune la îndoială creșterea continuă a cheltuielilor pentru infrastructura de inteligență artificială. În schimb, investitorii cer din ce în ce mai mult ca așteptările excepțional de ridicate să fie susținute de rezultate financiare la fel de solide.

SanDisk și Western Digital au înregistrat scăderi de aproape 10%, respectiv 14%, în premarket. Rezultatele lor nu au reușit să îndeplinească așteptările ridicate ale pieței, demonstrând că chiar și companiile cu expunere directă la cererea în creștere pentru produse de memorie și centre de date se pot confrunta cu o reacție negativă puternică la dezamăgiri relativ minore.

Presiunea se extinde asupra întregului lanț de aprovizionare al semiconductorilor. În urma scăderilor anterioare înregistrate de AMD, Indicele Philadelphia Semiconductor a scăzut cu 1,4%, în timp ce sentimentul negativ s-a răspândit în întregul sector al memoriilor. Acest lucru sugerează că investitorii consideră problema ca fiind una la nivel de sector, mai degrabă decât limitată la câteva rapoarte individuale de rezultate.

Nasdaq din nou în pericol?

Principalul risc pentru Nasdaq este o comprimare a multiplilor de evaluare. După un început puternic al lunii august, unele companii din sectorul tehnologic se tranzacționau cu o marjă de eroare foarte redusă. Într-un astfel de context, rezultatele solide ar putea să nu fie suficiente — este posibil ca profiturile și previziunile să trebuiască să depășească estimările consensuale cu o marjă semnificativă. Scăderea prețurilor petrolului și a randamentelor obligațiunilor susține Nasdaq pe termen mediu. O eventuală redeschidere a Strâmtorii Ormuz ar reduce riscul unui șoc inflaționist determinat de sectorul energetic, atenuând presiunea pentru noi majorări ale ratei dobânzii. Randamentele mai scăzute cresc, de asemenea, valoarea actualizată teoretică a fluxurilor de numerar viitoare ale companiilor din sectorul tehnologic.

Cu toate acestea, efectul pozitiv al evoluțiilor geopolitice ar putea fi limitat, deoarece o parte din veștile favorabile a fost deja anticipată de piețe. Piața pornește de la premisa că se înregistrează progrese în negocierile privind Strâmtoarea Ormuz, ceea ce înseamnă că lipsa unui acord concret sau o nouă escaladare a conflictului ar putea inversa rapid scăderea prețurilor petrolului și a randamentelor obligațiunilor. Cel mai important eveniment macroeconomic rămâne raportul privind locurile de muncă din sectorul non-agricol din SUA, care va fi publicat vineri. Un rezultat mai slab, dar nu de natură să indice o recesiune, ar putea susține indicele Nasdaq prin scăderea randamentelor obligațiunilor. În schimb, datele mai bune decât se aștepta ar putea reînvia îngrijorările că Rezerva Federală va menține o politică monetară restrictivă.

Rapoartele privind rezultatele financiare ale Airbnb și Warner Bros. Discovery vor oferi un alt test al condițiilor în rândul companiilor listate pe Nasdaq. Investitorii vor evalua nu doar rezultatele trimestriale, ci, mai important, previziunile, creșterea veniturilor, marjele și comentariile conducerii cu privire la cererea consumatorilor. În urma scăderilor înregistrate de SanDisk și Western Digital, acțiunile Seagate au scăzut cu 3,6%, Micron pierde 3,7%, iar ADR-urile SK Hynix sunt în scădere cu 6,2%. Intel, AMD și Marvell au înregistrat, de asemenea, scăderi de aproximativ 1–1,5%. Reacția pieței sugerează că investitorii nu pun la îndoială cererea pentru infrastructura de IA în sine, ci mai degrabă dacă ritmul actual de creștere a prețurilor și a marjelor poate fi menținut în întreaga industrie a memoriilor și a stocării datelor.

Graficul US100 — Interval D1

Contractele futures pe Nasdaq 100, reprezentate de US100, au scăzut astăzi cu peste 0,7% și testează media mobilă exponențială pe 50 de zile pe graficul zilnic.

Sursă: xStation5

SanDisk înregistrează rezultate solide, dar piața se aștepta la mai mult

SanDisk a raportat rezultate peste estimările consensuale și a prognozat o creștere suplimentară a veniturilor, impulsionată de cererea din partea centrelor de date pentru IA. Veniturile din al patrulea trimestru fiscal au atins 8,97 miliarde de dolari, comparativ cu așteptările analiștilor de 8,39 miliarde de dolari, în timp ce profitul ajustat pe acțiune s-a situat la 39,25 dolari, față de estimarea consensuală de 34,45 dolari. Veniturile din centrele de date s-au dublat față de trimestrul anterior, ajungând la 2,98 miliarde de dolari, și au înregistrat o creștere de peste 400% în întregul an fiscal 2026 față de anul precedent.

Previziunile companiei indică, de asemenea, că se așteaptă ca cererea să rămână puternică. SanDisk prognozează venituri cuprinse între 10,30 miliarde și 10,80 miliarde de dolari pentru primul trimestru al noului an fiscal. Valoarea medie a acestui interval, de 10,55 miliarde de dolari, este peste estimarea consensuală LSEG de 10,47 miliarde de dolari. Se preconizează că profitul ajustat pe acțiune se va situa între 44 și 46 de dolari, comparativ cu așteptările analiștilor de 43,12 dolari.

În ciuda faptului că au depășit previziunile, acțiunile SanDisk au înregistrat o scădere de aproximativ 9,2% în premarket, ajungând la 1.226,04 dolari. Western Digital a înregistrat o reacție similară, acțiunile sale scăzând cu aproape 15% până la 440 de dolari, chiar dacă și această companie a publicat previziuni privind veniturile peste consensul LSEG. Acest lucru indică faptul că, pentru unii dintre cei mai mari beneficiari ai boom-ului IA, simpla depășire a previziunilor analiștilor nu mai este suficientă. Rezultatele trebuie să depășească și așteptările ridicate ale pieței, care s-ar putea să nu se reflecte pe deplin în estimările de consens publicate.

Amploarea raliului anterior a ridicat și mai mult ștacheta. Prețul acțiunilor SanDisk a crescut de peste cinci ori în 2026, în timp ce acțiunile Western Digital s-au triplat cu mult. Prin comparație, Indicele Philadelphia Semiconductor a înregistrat o creștere de aproximativ 70% în aceeași perioadă, în timp ce S&P 500 a crescut cu 12,8%. Aceste creșteri indică faptul că investitorii au luat deja în calcul nu doar cererea susținută, ci și creșterea continuă a prețurilor memoriilor, a marjelor și a profitabilității. Evoluția anterioară a prețului acțiunilor descrie comportamentul anterior al pieței și nu determină rezultatele viitoare.

SanDisk încearcă să reducă incertitudinea trecând de la comenzi trimestriale la acorduri multianuale cu clienții. Compania are opt acorduri cu șase clienți, cu o valoare minimă combinată de 93,9 miliarde de dolari și o durată medie de patru ani. În anul fiscal care se încheie în iulie 2027, se preconizează că aproximativ jumătate din producția sa va fi vândută în cadrul acestor contracte. În anul fiscal următor, se preconizează că această proporție va crește la două treimi.

Din aprilie, SanDisk a semnat încă cinci acorduri, dintre care trei cu clienți noi și două prelungiri ale contractelor existente. Acordurile pe mai mulți ani îmbunătățesc vizibilitatea veniturilor și reduc expunerea companiei la fluctuațiile pe termen scurt ale prețurilor memoriilor. Cu toate acestea, ele nu elimină riscul ca creșterea să înceapă să se normalizeze, în special dacă marjele actuale se apropie de un vârf ciclic.

RBC Capital Markets a subliniat această problemă. Potrivit analiștilor săi, contractele pe termen lung îmbunătățesc vizibilitatea asupra activității SanDisk, dar prudența investitorilor ar putea persista, deoarece marjele s-ar putea apropia de un vârf, în timp ce creșterea prețurilor memoriilor încetinește. Ca urmare, rapoartele viitoare privind profiturile vor fi probabil evaluate nu numai din perspectiva creșterii vânzărilor, ci și din perspectiva stabilității profitabilității și a ritmului de executare a contractelor pe mai mulți ani.

Un alt indiciu al încrederii conducerii îl reprezintă aprobarea unui program de răscumpărare a acțiunilor în valoare de 14 miliarde de dolari. Aceasta majorează autorizația totală rămasă a SanDisk pentru răscumpărări la 15,5 miliarde de dolari. Răscumpărările ar putea susține câștigul pe acțiune, dar nu schimbă principala provocare a companiei: piața se așteaptă ca expansiunea rapidă a infrastructurii de IA să genereze rezultate financiare care să crească într-un ritm compatibil cu creșterea anterioară a valorii acțiunilor sale.

Graficul SanDisk — Interval D1

Acțiunile SanDisk ar putea deschide astăzi în jurul valorii de 1.200 de dolari, aducând prețul aproape de media mobilă exponențială pe 200 de zile, reprezentată de linia roșie. Acest indicator este considerat în general o linie de demarcație tehnică generală între o tendință ascendentă și una descendentă.

Sursă: xStation5