Petrolul scade sub 90 USD 🛢️ 📉

Contractele futures pe țițeiul Brent (OIL) înregistrează o scădere de aproximativ 3%, coborând sub pragul psihologic de 90 USD pe baril, în intervalul 87–88 USD. Țițeiul WTI (OIL.WTI) este, de asemenea, în scădere, pierzând 3,4% până la 82 USD. A treia sesiune consecutivă de pierderi a fost declanșată de rapoarte conform cărora SUA ar putea recurge la sancțiuni, mai degrabă decât la noi acțiuni militare, pentru a exercita presiune asupra Iranului. SUA anunță sancțiuni: Ce știm până acum Cea mai recentă întorsătură în conflictul din Orientul Mijlociu a fost încheierea unei perioade de negociere de 60 de zile, care s-a încheiat cu anunțul lui Trump privind planurile pentru o „Ziua Z economică” împotriva Iranului. Într-o postare pe rețelele sociale, președintele SUA a amenințat orice națiune ale cărei entități susțin Iranul în orice fel, promițând izolarea totală a țării respective. Dar cum se va concretiza acest lucru în practică? Anunțuri cheie din partea Departamentului Trezoreriei SUA: Sancțiuni directe asupra entităților și navelor: Secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, a anunțat sancțiuni directe împotriva a peste 70 de entități, persoane fizice și nave cu legături cu Iranul. Lista include 26 de entități și persoane fizice cu sediul în China continentală și Hong Kong, alături de măsuri care vizează sectorul bancar iranian (inclusiv Bank Melli) și eliminarea treptată a scutirilor existente de la sancțiuni.

Țintirea a cinci sectoare cheie: Noul pachet de sancțiuni se concentrează pe cinci piloni economici esențiali pentru Teheran: transportul maritim, aviația, activele digitale, tehnologia și comerțul cu aur. Directiva lui Trump impune o retaliere imediată asupra contrabandei cu petrol, transferurilor de numerar, caselor de schimb valutar, companiilor paravan, registrelor navale și liniilor de swap.

Sancțiuni secundare: Washingtonul a avertizat guvernele străine că, dacă vor permite companiilor locale, aeroporturilor sau instituțiilor financiare să sprijine Iranul, vor declanșa sancțiuni de retaliere din partea SUA. Se pare că au fost stabilite termene stricte pentru ruperea legăturilor, iar Bessent a amenințat, în plus, că va sancționa o instituție financiară cheie până la sfârșitul săptămânii, din cauza relațiilor acesteia cu Iranul. Sancțiunile reduc riscul de escaladare... și nu au o importanță prea mare deocamdată Pe de o parte, sancțiunile ar putea părea o altă fază a unui război fără sfârșit; totuși, pentru piețe, acestea reduc semnificativ amploarea riscului geopolitic, iar strategia generală a Washingtonului creează spațiu pentru o scădere suplimentară a prețului petrolului. De ce? În primul rând, schimbarea de ton adoptată de Washington reduce probabilitatea unei escaladări militare suplimentare. În al doilea rând, China rămâne principalul cumpărător de petrol iranian, ceea ce înseamnă că, fără o lovitură economică directă asupra Beijingului, fluxurile globale de țiței nu ar trebui să se confrunte cu condiții mai nefavorabile decât cele actuale. În al treilea rând, piața percepe noua poziție a Washingtonului mai degrabă ca „mai multă vorbărie decât acțiune”. Fără sancțiuni secundare asupra principalilor parteneri ai Iranului, este puțin probabil ca o „zi Z” economică să perturbe semnificativ piața petrolului. În plus, amploarea reală a sancțiunilor va rămâne redusă, întrucât administrația Trump mizează pe „negocieri discrete”. În al patrulea rând, partea adversă a conflictului nu stă cu mâinile în sân. Iranul a amenințat că SUA și aliații săi ar trebui să se pregătească pentru un contraatac, în loc să presupună că Iranul se va limita doar la a se apăra. China a ridicat un semnal de avertizare, amenințând că va bloca accesul la produse farmaceutice și minerale critice/pământuri rare. Qatarul a calificat sancțiunile drept unilaterale. Se pare că Pakistanul pregătește o altă ofertă de pace pentru SUA, în timp ce diplomații americani ar fi în curs de a planifica o întoarcere în Orientul Mijlociu. Toate acestea scad pragul de toleranță al SUA, motiv pentru care piața vede situația actuală ca pe o oportunitate pentru ca petrolul să se retragă de la maximele locale. Analiză tehnică: OIL (Interval D1) Contractele futures pe țițeiul Brent (OIL) rămân sub o presiune clară de vânzare, testând în prezent o zonă cheie de suport pe graficul zilnic. Suportul principal pentru preț rămâne testarea de astăzi a unei confluențe între două medii mobile exponențiale majore: EMA pe 30 de zile (87,52 USD) și EMA pe 100 de zile (87,01 USD), consolidată în apropierea nivelului de 86,40 USD de nivelul de retragere Fibonacci de 50%. Între timp, indicatorul RSI pe 14 zile se situează la un nivel neutru de 50,3 puncte. Absența semnalelor de supravânzare lasă spațiu amplu pentru acțiunea speculatorilor de vânzare, deschizând calea către o scădere mai accentuată. O străpungere sub acest nivel de suport ar deschide calea către o scădere spre nivelul Fibonacci de 61,8% (84,43 USD). Sursă: xStation5

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