Petrolul se îndreaptă către cea mai mare închidere săptămânală din iunie 📈

Prețurile petrolului au înregistrat o puternică creștere în ultimele două zile, după o serie de scăderi, determinată de temerile crescânde privind întreruperea aprovizionării cu țiței rusesc. Țițeiul WTI a câștigat aproape 4% de la începutul săptămânii, înregistrând unele dintre cele mai mari creșteri zilnice din ultimele săptămâni.

Riscuri crescânde pentru aprovizionarea din Rusia

Creșterea prețurilor este alimentată de riscurile crescânde pentru exporturile de energie din Rusia. Rusia ar lua în considerare o nouă interdicție a exporturilor de motorină pentru anumite companii, în urma unei serii de atacuri cu drone ucrainene asupra rafinăriilor rusești. Ultimele atacuri nocturne asupra unui important oleoduct au declanșat o creștere semnificativă a prețurilor benzinei și motorinei pe bursa internă de mărfuri din Rusia, Spimex.

Interesant este că traderii observă că datorită capacității limitate de rafinare. Rusia ar putea, în cele din urmă, să crească exporturile de țiței. Cu toate acestea, nu poate fi exclusă posibilitatea unor restricții asupra producției efective de petrol.

Principalii importatori de petrol rusesc

Sancțiunile occidentale au schimbat dramatic geografia exporturilor de petrol rusesc. Printre principalii cumpărători actuali se numără:

China – 47%-50% din exporturile rusești (~2,2 milioane de barili pe zi)

India – 37%-38% (~1,92 milioane de barili pe zi)

Turcia – ~6%

Uniunea Europeană – 6%-7% (în scădere drastică față de aproximativ 30% înainte de invazia Rusiei în Ucraina)

China a devenit cel mai mare importator de petrol rusesc în 2022, înlocuind Arabia Saudită ca principal furnizor. Între timp, India a crescut importurile de la practic zero la începutul anului 2022 și beneficiază acum de prețuri preferențiale. Acest lucru permite Indiei să reexporte produse rafinate – inclusiv către Europa și SUA – chiar dacă țițeiul provine din Rusia. India este acum cel mai mare importator maritim de petrol rusesc, reprezentând aproximativ 60% din această piață.

Rusia rămâne un actor global important, producând peste 10 milioane de barili pe zi, aproximativ 10-11% din oferta mondială totală, și exportând aproximativ 5 milioane de barili pe zi.

Extinderea „flotei fantomă”

Rusia a construit o „flotă fantomă” extinsă, formată din sute de tancuri petroliere vechi, pentru a ocoli sancțiunile occidentale. Această flotă reprezintă acum aproximativ 17% din capacitatea totală mondială de transport a petrolului. Vârsta medie a acestor nave este de aproximativ 20 de ani, comparativ cu 13 ani pentru flota globală.

Flota fantomă ajută la eludarea așa-numitului „plafon de preț” pentru țițeiul rusesc, care anterior era stabilit la 60 de dolari pe baril. De la începutul lunii septembrie, a fost introdusă o formulă mai strictă, care fixează prețul țițeiului rusesc la prețul pieței minus 15%, reducând efectiv plafonul la aproximativ 48 de dolari pe baril.

Dincolo de prețuri, flota fantomă permite, de asemenea, ascunderea originii petrolului prin transferuri de la navă la navă și utilizează adesea documente de asigurare falsificate și dispozitive de urmărire GPS.

Rusia provoacă în Europa

În ultimele săptămâni s-a înregistrat o creștere semnificativă a activității militare ruse în apropierea granițelor NATO, inclusiv încălcări confirmate ale spațiului aerian de către drone și avioane. La începutul lunii septembrie, peste 20 de drone au intrat în spațiul aerian polonez, urmate de incursiuni similare în România. Săptămâna trecută, trei avioane de vânătoare MiG-31 au survolat Estonia, iar incidente cu drone au fost semnalate și în Norvegia și Danemarca.

Rusia a apărut și în spațiul aerian al SUA în apropierea Alaskăi cu bombardiere Tu-95 și avioane de vânătoare Su-35, care au fost ulterior escortate de forțele americane.

Răspunsul NATO și perspectivele sancțiunilor

NATO a lansat Operațiunea Eastern Sentry, care implică patrule continue de avioane de vânătoare, acoperire radar îmbunătățită și apărare aeriană consolidată de-a lungul flancului său estic.

Președintele Trump a declarat că țările NATO ar trebui să „doborâți avioanele rusești care le încalcă spațiul aerian” și a îndemnat aliații europeni să înceteze imediat achiziționarea de energie din Rusia:

„Vă pot spune că trebuie să înceteze imediat toate achizițiile de energie din Rusia. Altfel, pierdem cu toții mult timp.”

Trump a vorbit, de asemenea, în termeni pozitivi despre Ucraina, dar nu a dat niciun indiciu că ar impune noi sancțiuni severe Rusiei. În ciuda restricțiilor la export care costă Rusia sute de miliarde de dolari, veniturile rămân solide. Astfel, sancțiunile existente s-au dovedit până acum ineficiente. Cu toate acestea, o acțiune mai fermă din partea SUA ar putea forța în cele din urmă Rusia să facă concesii față de Ucraina.

Perspective de piață

Petrolul brut înregistrează în prezent cea mai puternică creștere a prețurilor de la jumătatea lunii iunie. WTI s-a apropiat de 65 de dolari pe baril, cel mai ridicat nivel de la începutul lunii septembrie. Deși amenințarea la adresa aprovizionării rusești nu s-a materializat încă pe deplin, tensiunile continue ar putea determina creșterea prețurilor către 67 de dolari.

Pe de altă parte, indicatorii fundamentali indică în continuare o ofertă excesivă semnificativă, ceea ce face ca prețurile susținute peste 70-80 de dolari pe baril să pară nejustificate. Fără prima de risc legată de Rusia, prețurile ar fi scăzut probabil deja sub 60 de dolari.

Scenariul cel mai probabil este ca WTI să rămână în intervalul 61,5-66 dolari pe baril.

