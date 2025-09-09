Petrolul și gazele naturale înregistrează o ușoară scădere după raportul STEO

Ediția din septembrie a raportului STEO (Short-Term Energy Outlook) evidențiază o scădere a prețurilor petrolului, creșterea stocurilor și intensificarea activității OPEC+, precum și o tendință opusă în cazul gazelor naturale, unde se preconizează prețuri mai mari din cauza ofertei limitate pe fondul creșterii exporturilor de GNL. În același timp, raportul semnalează un sprijin clar pentru consumatori datorită prețurilor mai mici la benzină, dar și o transformare susținută către energia regenerabilă. Se preconizează că producția de energie electrică în SUA va crește cu 2,3% în 2025 și cu 3,0% în 2026. Principala sursă de creștere este energia fotovoltaică, a cărei pondere în creștere în mixul energetic reflectă o tendință susținută de transformare energetică. În următorii ani, acest lucru va fi un factor care va limita emisiile și va reduce dependența de combustibilii fosili. Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri Deschide Cont Real Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil Petrol și benzină Previziunile indică o scădere a prețurilor Brent de la aproximativ 68 USD/baril în august la 59 USD/baril în al patrulea trimestru al anului 2025, apoi la 50 USD/baril la începutul anului 2026. Prețul mediu al petrolului în 2026 este estimat la 51 USD/b. Principalul factor este creșterea stocurilor pe piețe, ca urmare a creșterii producției OPEC+ cu 2 milioane de barili pe zi în perioada Q3 2025 - Q1 2026. Abia mai târziu, în 2026, este posibilă o reducere a ofertei Prețul mediu al benzinei în SUA în 2025 este estimat la 3,10 dolari/galon, iar în 2026 se preconizează o scădere la aproximativ 2,90 dolari/galon. Excepția va rămâne regiunea Coastei de Vest, unde prețurile vor rămâne peste 3 dolari/galon. Scăderea prețurilor înseamnă că ponderea cheltuielilor cu combustibilul în venitul personal va scădea sub 2%, ceea ce va fi cel mai scăzut nivel cel puțin din 2005 (excluzând anul pandemiei 2020). Acest lucru susține puterea de cumpărare a gospodăriilor și este un factor favorabil consumului. Se preconizează că producția de petrol în SUA în 2026 va scădea cu aproximativ 1%, în timp ce extracția de gaze naturale va rămâne stabilă. Schimbarea raporturilor dintre prețurile mărfurilor favorizează orientarea activității de foraj către zonele bogate în gaze, ceea ce arată evoluția strategiei sectorului upstream. OIL.WTI (interval zilnic) Sursa: xStation5 Graficul arată că prețul rămâne într-o tendință descendentă generală, cotațiile evoluând într-un canal descendent marcat de linii roșii. În prezent, prețul se redresează din zona de suport din intervalul 60-61 USD. Cu toate acestea, până la o depășire a nivelului retragerii Fibonacci de 61,8%, presiunea ofertei își menține avantajul, iar numai o depășire susținută a acestui nivel ar deschide calea către zona de 70-72 USD. O scădere sub bariera de 60 USD ar crește riscul de extindere a mișcării către 57 USD și, pe termen lung, chiar 52 USD. Gaze naturale Prognozele presupun o creștere a prețurilor Henry Hub de la 2,91 USD pe unitate termică britanică în august la 3,70 USD pe unitate termică britanică în al patrulea trimestru al anului 2025 și la aproximativ 4,30 USD pe unitate termică britanică în 2026. Motivul este reprezentat de constrângerile de producție din SUA, pe fondul creșterii exporturilor de GNL. Drept urmare, gazul devine o marfă relativ mai scumpă, ceea ce duce la creșterea costurilor pentru industrie și energie. NATGAS (interval zilnic)

Sursa: xStation5 Graficul arată o formațiune Falling Wedge, în care prețul a evoluat într-o tendință descendentă de la începutul anului 2025. În prezent, prețul se redresează de la un nivel puternic de suport, retragerea Fibonacci de 61,%, dar atâta timp cât cotațiile rămân sub zona 3,25-3,30 USD (50% FIBO și linia de tendință descendentă), vânzătorii au avantajul – doar o depășire a acestui nivel ar deschide calea către testarea nivelului de 3,63 USD și, potențial, 4,20-4,75 USD, în timp ce o revenire sub 2,85 USD crește riscul unei scăderi suplimentare către pragul de 2,30 USD.

