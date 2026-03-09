În această săptămână

Piața nu așteaptă. ⚡Fii la curent cu cele mai noi știri și analize direct din aplicația XTB. Descarc-o acum și nu rata informațiile care contează!

În cele din urmă s-a întâmplat: prețul petrolului a crescut brusc la deschiderea pieței duminică seara, țițeiul Brent urcând de la 93 de dolari la un maxim de 119 dolari, cel mai ridicat nivel din 2022, pe fondul întreruperii aprovizionării în Golful Persic. La un moment dat, prețul WTI a crescut cu aproape 30%, cea mai mare creștere zilnică din istorie.

Prețul petrolului s-a moderat pe măsură ce dimineața a avansat, iar țițeiul Brent se tranzacționează în prezent la puțin peste 102 dolari pe baril.

Vânzarea de acțiuni accelerează

Creșterea bruscă a prețului petrolului domină piețele financiare globale. Au existat pierderi semnificative în ceea ce privește acțiunile din Asia peste noapte, indicele Nikkei a scăzut cu 5%, iar indicele australian a scăzut cu aproape 3%. Piețele futures de acțiuni indică pierderi mari în Europa și SUA, iar obligațiunile globale sunt în cădere liberă.

Randamentul obligațiunilor britanice pe 10 ani va crește la deschiderea pieței luni, după o creștere de 26 de puncte de bază săptămâna trecută. Randamentul italian, care evoluează în strânsă legătură cu randamentul obligațiunilor britanice, a crescut cu încă 12 puncte de bază în această dimineață. Marea Britanie plătește mai mult pentru gazul natural decât vecinii noștri europeni, așa că este normal ca vânzarea pe piața obligațiunilor noastre să fie mai gravă decât cea din Europa astăzi.

Este probabil ca astăzi să fie o altă zi dificilă pentru acțiuni și obligațiuni, care se vând în mod masiv. Prețurile metalelor prețioase sunt, de asemenea, mai mici, pe fondul creșterii prețurilor la energie, întrucât impactul războiului continuă să domine piețele.

În weekend, atacurile atât ale Iranului, cât și ale forțelor americane s-au intensificat, iar infrastructura energetică cheie din regiunea Golfului a fost lovită de noi atacuri, ceea ce a dus la închiderea unor noi instalații de producție de petrol și gaze. Deși săptămâna aceasta vor fi publicate câteva date economice importante, printre care CPI din SUA și PIB-ul Regatului Unit, evoluția piețelor prețurilor la energie va determina sentimentul de risc în zilele următoare.

Criza aprovizionării cu energie

La începutul unei noi săptămâni, piața urmărește o criză mai profundă a aprovizionării cu energie. De exemplu, Irakul produce acum un sfert din petrolul pe care îl producea înainte de atacurile aeriene ale SUA și Israelului asupra Iranului. Câmpurile petroliere din sudul Irakului produc acum 1,3 milioane de barili pe zi, în scădere de la 4,3 milioane de barili pe zi. Aceasta reprezintă aproximativ 3% din aprovizionarea globală cu petrol pierdută într-un singur eveniment. În mod șocant, această situație este mai gravă decât cea a aprovizionării cu petrol după atacul Rusiei asupra Ucrainei.

Strâmtoarea Ormuz, esențială pentru prețurile energiei

Nu este nimic în neregulă cu rezervoarele de petrol din sudul Irakului, ci este vorba de o criză de stocare. Irakul a pierdut 3 milioane de barili pe zi din aprovizionare deoarece Strâmtoarea Ormuz este închisă, niciun vas neputând trece prin ea în weekend. Deoarece Irakul obține 90% din veniturile statului din exporturile de petrol, riscul este ca o criză a materiilor prime să declanșeze o criză socială, dacă situația persistă.

Perspectiva optimistă

Deși nu pare să existe o dezescaladare a acestui conflict, dacă Strâmtoarea Ormuz se va redeschide în următoarele săptămâni, prețurile petrolului vor scădea. Acest lucru este mai probabil să se întâmple dacă regimul iranian se prăbușește. După bombardamentele intense ale forțelor americane din weekend, regimul iranian va fi probabil și mai slăbit, iar șansele unei prăbușiri a regimului cresc pe măsură ce acest conflict îngrozitor se prelungește. Orice semne că regimul este pe cale să dispară ar putea reduce presiunea asupra prețului petrolului și considerăm că piețele vor rămâne sensibile la fluxul de știri în zilele următoare.

Guvernele se pregătesc pentru o creștere a inflației

Miniștrii de finanțe din G7 se pregătesc să se întâlnească astăzi. Pe ordinea de zi se află posibila eliberare a rezervelor strategice de petrol pentru a atenua amenințările inflaționiste. Miniștrii de finanțe pot doar să reacționeze la situație, iar încetarea focului sau prăbușirea regimului iranian sunt principalii factori necesari pentru a calma prețul petrolului în acest moment.

Cu toate acestea, o eliberare masivă a rezervelor strategice de petrol ar putea menține prețul petrolului stabil la aceste niveluri la începutul săptămânii. Unii susțin că o scădere semnificativă a acțiunilor din SUA și din lume, împreună cu semnalele că piața se pregătește pentru majorarea ratelor dobânzilor de către Fed pe fondul creșterii prețului petrolului, îl vor obliga pe președintele Trump să detensioneze situația, dar comentariile agresive ale secretarului american al războiului, potrivit cărora SUA este aproape de victorie, fac acest lucru mai puțin probabil, iar oamenii obișnuiți din întreaga lume vor suporta consecințele acestui conflict.

Riscurile economice și financiare crescânde ale unui conflict prelungit

Dacă ne îndepărtăm de prețul petrolului, Polymarket, piața de predicții, estimează o probabilitate de doar 23% pentru un armistițiu între SUA și Iran până la sfârșitul lunii martie, față de 44% în urmă cu o săptămână. La începutul unei noi săptămâni, am putea asista la o nouă rundă de aversiune față de risc și la o vânzare masivă pe piața de acțiuni, investitorii rămânând în stare de panică. Prețurile petrolului cu mult peste 100 de dolari pe baril afectează starea de spirit a investitorilor în această dimineață. Impactul asupra economiei reale va depinde de durata menținerii prețurilor petrolului la niveluri ridicate. Cu toate acestea, având în vedere creșterea bruscă a prețurilor benzinei, am putea asista la o scădere a încrederii consumatorilor la nivel mondial. Deși SUA este un exportator net de petrol și cel mai mare producător mondial de petrol în acest moment, prețul benzinei a înregistrat săptămâna trecută cea mai mare creștere din ultimele două decenii, depășind 30%. În Marea Britanie, prețul unui litru de benzină fără plumb a crescut cu 5 pence, ajungând la o medie de 137,5 pence, iar prețul motorinei este de aproape 150 pence. Creșterea costurilor benzinei are un impact negativ major asupra prețurilor acțiunilor și, dacă prețurile petrolului vor continua să crească în această săptămână, atunci și prețurile la pompă vor crește odată cu ele. Criza costului vieții a revenit, ceea ce face improbabile reducerile globale ale ratelor dobânzilor în lunile următoare.

Europa rămâne mai vulnerabilă decât SUA

Vânzarea masivă de acțiuni a fost mai gravă în Europa decât în orice altă parte a lumii. Deși indicele britanic include o combinație puternică de mari companii petroliere, de utilități și de apărare, acest lucru i-a conferit doar o marjă mică de reziliență față de indicele Eurostoxx 50 săptămâna trecută. FTSE 100 a scăzut cu 6,23% pe baza ajustării valutare, față de o scădere de 8,3% pentru indicele european.

Creșterea bruscă a prețului petrolului de luni are un efect important asupra acțiunilor, dar piața futures indică o rezistență suplimentară a FTSE 100 în această dimineață. În prezent, se preconizează o deschidere în scădere cu 1,18%, deoarece câștigurile marilor companii petroliere compensează pierderile din alte sectoare.

Riscurile pieței obligațiunilor

Săptămâna trecută, am asistat la o vânzare masivă pe piața obligațiunilor, mai accentuată decât pe piața acțiunilor. De exemplu, randamentele obligațiunilor britanice pe 10 ani au crescut cu 25 de puncte de bază, randamentele franceze au crescut cu 22 de puncte de bază, iar randamentele italiene au crescut cu 26 de puncte de bază în 5 zile. Obligațiunile americane s-au vândut și ele, dar vânzarea a fost mai moderată în comparație cu Europa, iar obligațiunile americane pe 10 ani au crescut cu 10 puncte de bază. Riscul este ca traderii de acțiuni să se alinieze piețelor obligațiunilor și să asistăm la o vânzare mai profundă a activelor riscante în această săptămână.

Deteriorarea relației speciale va afecta prima de risc a pieței obligațiunilor din Marea Britanie?

Va fi interesant de urmărit dacă piața obligațiunilor din Marea Britanie va continua să înregistreze performanțe slabe în această săptămână. Vânzarea masivă mai profundă a obligațiunilor de stat britanice s-a datorat recalibrării așteptărilor privind reducerea ratei dobânzii, piața swapurilor pe rata dobânzii preconizând doar 0,3 reduceri ale ratei dobânzii până la sfârșitul săptămânii trecute, față de cele două reduceri preconizate anterior. Este posibil ca acest lucru să se datoreze și deteriorării relațiilor dintre SUA și Marea Britanie, Marea Britanie alegând să nu intre în război cu SUA, semnalând o schimbare majoră în relația specială. Acest lucru a stârnit furia președintelui Trump, care l-a criticat dur pe premierul Starmer în weekend. Potrivit rapoartelor, Marea Britanie se grăbește să îmbunătățească relațiile diplomatice cu SUA și, dacă acestea vor da roade, ar putea scădea prima de risc asociată obligațiunilor britanice în această săptămână? Este un aspect care merită urmărit.

Investitorii înregistrează profituri din acțiunile britanice pe fondul incertitudinii continue

Printre acțiunile cu cea mai bună performanță din Marea Britanie în această săptămână s-au numărat BP, Shell și BAE Systems, în contrast, cele mai slabe performanțe fiind înregistrate de companiile din sectorul materialelor și, în special, de cele miniere. Acest lucru sugerează că piața se îndepărtează de sectoarele cu performanțe anterioare foarte bune și se îndreaptă către acțiunile din sectorul petrolier și al apărării, pe măsură ce conflictul se desfășoară. Companiile miniere au avut un început de an foarte puternic, astfel încât investitorii ar putea înregistra profituri în această perioadă de incertitudine profundă.

Acțiunile din sectorul software își revin, pe măsură ce investitorii americani privesc dincolo de conflictul din Orientul Mijlociu

În SUA, sectorul cu cele mai bune performanțe din S&P 500 săptămâna trecută a fost cel al materiilor prime. Cu toate acestea, cea mai mare surpriză a fost revenirea sectorului software-ului de aplicații, care a crescut cu peste 9%. Acest sector a înregistrat o scădere bruscă la începutul acestui an, pe fondul temerilor legate de pluginurile AI ieftine, care au afectat sectorul. Printre acțiunile tehnologice cu cea mai bună performanță s-au numărat AppLovin, Trade Desk, Expedia și CrowdStrike. Este interesant faptul că nicio mare companie petrolieră americană nu s-a numărat printre cele mai performante 10 companii săptămâna trecută, ceea ce sugerează că investitorii încă caută oportunități în SUA, în special în sectorul tehnologic, care a înregistrat vânzări masive la începutul anului 2026. Revenirea companiilor de software a ajutat indicele american să rămână rezistent la conflictul din Orientul Mijlociu și ne așteptăm ca această performanță superioară să continue.

În sectorul valutelor, dolarul merită, de asemenea, atenție în această săptămână. Dolarul este pe cale să-și extindă câștigurile în această săptămână și este mai puternic la începutul tranzacționării, ceea ce afectează activele riscante. Lichiditatea dolarului generează o cerere ridicată în acest moment și este probabil să rămână bine susținută, întrucât investitorii se confruntă cu posibilitatea unui război prelungit în Orientul Mijlociu, care va perturba aprovizionarea cu petrol și gaze pentru luni, nu pentru săptămâni. Deși dolarul a atras fluxuri de capital la începutul săptămânii, acesta a pierdut din câștiguri vineri, după publicarea unui raport privind salariile pentru luna februarie mai slab decât se aștepta. Acest lucru a stimulat așteptările privind reducerea ratei dobânzii în SUA, iar piața Fed Fund Futures preconizează acum 1,8 reduceri ale ratei dobânzii în acest an, față de 1,5 joi.

Acest lucru sugerează că fundamentele contează, în special în SUA, pe care investitorii o consideră mai puțin expusă conflictului din Orientul Mijlociu. Mai jos, analizăm două evenimente fundamentale cheie din săptămâna următoare:

Inflația CPI din SUA

Raportul privind inflația din SUA pentru luna februarie va fi publicat miercuri, iar piața se așteaptă ca inflația globală să rămână la 2,4% pentru luna trecută, iar inflația de bază să rămână stabilă la 2,5%. Acest raport privind inflația va părea foarte depășit după creșterea vertiginoasă a prețurilor la energie și gaze pe care am observat-o în ultimele zile, ceea ce va exercita probabil o presiune ascendentă asupra valorii IPC din martie. Fed se află într-o perioadă de liniște înaintea reuniunii sale din 18 martie, așa că va trebui să așteptăm pentru a afla cum tratează Fed această criză. Este aceasta o situație pe care Fed și alte bănci centrale globale o vor considera o creștere temporară sau o vor vedea ca o amenințare reală la adresa stabilității prețurilor în viitor?

Reuniunea din martie este una dintre ultimele reuniuni ale lui Jerome Powell înainte de a părăsi funcția de președinte în luna mai. Cu toate acestea, este probabil ca el să rămână membru al FOMC, astfel încât opinia sa va conta în continuare. Dacă el sugerează că Fed este îngrijorată de perspectiva ca inflația să se dovedească temporară în 2021-2022, înainte de a fi nevoită să recupereze și să majoreze rapid ratele dobânzilor, atunci am putea asista la o nouă prăbușire a pieței obligațiunilor în următoarele săptămâni, întrucât Fed este în prezent banca centrală de facto a lumii.

Un raport CPI sub așteptări ar putea avea un impact major asupra piețelor financiare și ar putea afecta dolarul și stimula apetitul pentru risc, deoarece ar sugera că creșterea prețurilor în SUA se află pe o traiectorie mai slabă, ceea ce ar putea atenua îngrijorările legate de actualele creșteri ale prețurilor la energie.

PIB-ul lunar al Regatului Unit

Valoarea PIB-ului lunar pentru ianuarie în Regatul Unit va fi demnă de remarcat după un final extrem de slab al anului 2025. PIB-ul din Q4 a crescut cu un procent îngrijorător de mic, de 0,1%. Înainte ca conflictul din Orientul Mijlociu să provoace un șoc al prețurilor la energie, economia Regatului Unit părea să-și revină. Creșterea mai puternică a PMI a dat speranțe că sectorul privat ar putea în sfârșit să renunțe la îngrijorările legate de buget, care au afectat puternic creșterea în Q4. Acest lucru s-ar putea reflecta în datele din ianuarie, cu o rată lunară estimată de 0,2% și o rată de creștere de 0,3% pe trei luni, estimată de analiști.

Deși aceasta este încă o rată de creștere lentă, ar sugera că economia britanică nu a încetinit și mai mult la începutul acestui an. Pare crud faptul că „revenirea” creșterii economice din Marea Britanie va fi probabil anulată de o creștere a inflației cauzată de o creștere dăunătoare a prețului petrolului. Cu toate acestea, o rată de creștere mai puternică decât cea preconizată ar putea atenua oarecum lovitura care urmează.

În ansamblu, considerăm că datele economice din Marea Britanie din această săptămână vor avea un impact marginal asupra prețurilor activelor din Marea Britanie, fluxul de știri din Orientul Mijlociu fiind un factor mult mai important pentru a doua săptămână consecutivă.