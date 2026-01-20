Piața uraniului în creștere accelerează 📈 Euforia bursieră revine odată cu creșterea cu 35% a Uranium Energy Corp

Uraniul a revenit în centrul atenției investitorilor, întrucât creșterea prețului acestei materii prime a împins acțiunile legate de uraniu la noi maxime istorice. Prețul uraniului a urcat la 85,25 dolari pe livră, atingând cel mai înalt nivel din ultimele aproape 18 luni.

Piața include în preț din ce în ce mai mult o combinație între creșterea cererii structurale și un impuls suplimentar de cumpărare din partea fondurilor de investiții. Acțiunile companiilor precum Uranium Energy Corp (UEC.US) din Statele Unite, Cameco (CCJ.US) din Canada și Kazatomprom (KAP.UK) — cel mai mare producător de uraniu din lume, cu sediul în Kazahstan — au înregistrat creșteri la scară istorică, impulsionate de revenirea puternică a energiei nucleare.

Într-un comentariu recent, Bank of America a indicat că se așteaptă ca prețurile uraniului să crească constant în 2026, atenția investitorilor rămânând probabil îndreptată către producătorii de mare anvergură precum Cameco, mai degrabă decât către companiile miniere mai mici.

Piața uraniului este din nou în creștere — după aproape 20 de ani

Prețurile uraniului au înregistrat deja o revenire substanțială, dar rămân cu mult sub nivelurile maxime înregistrate în timpul pieței în creștere din 2007. Sectorul a suferit șocul dezastrului de la Fukushima, dar astăzi narativul se schimbă din nou — către uraniu ca una dintre cele mai eficiente și fiabile surse de energie într-o lume care caută energie stabilă și scalabilă. Sursa: Cameco

Factorii cheie din spatele creșterii prețurilor la uraniu

Un ciclu ascendent mai larg al materiilor prime și o redresare a cererii pe termen lung: Creșterea prețului uraniului se înscrie în contextul mai larg al unei piețe bullish a materiilor prime și al unei redresări a cererii pe termen lung. Energia nucleară este considerată din ce în ce mai mult o piatră de temelie a producției stabile de energie electrică cu emisii reduse , esențială și pentru extinderea capacității de calcul și alimentarea inteligenței artificiale.

O schimbare în abordarea SUA față de politica nucleară: Crește impulsul politic pentru reconstrucția lanțului de aprovizionare cu combustibil nuclear din SUA. Semnalele din piață sugerează că unele cerințe de reglementare pentru autorizațiile legate de instalațiile de îmbogățire a uraniului au fost relaxate , în timp ce tema extinderii infrastructurii nucleare a SUA a revenit pe agenda politică.

Adaptarea la sancțiuni și la disponibilitatea redusă a combustibilului nuclear rusesc: O temă structurală cheie este adaptarea pieței la constrângerile create de sancțiuni și accesul redus la combustibilul nuclear rusesc. Îndepărtarea treptată de uraniul rusesc crește interesul pentru cooperarea cu parteneri occidentali, precum Cameco și Centrus , pentru a stabiliza aprovizionarea și a acoperi potențialele deficite.

Achiziții mai agresive din partea fondurilor și a pieței fizice: Cererea de investiții câștigă din nou importanță, în special în vehiculele susținute de uraniu fizic. În ultimele săptămâni, atenția s-a îndreptat către achiziția raportată a 100.000 de livre de uraniu de către compania canadiană Sprott , consolidând opinia că capitalul instituțional reintră în sector cu o convingere reînnoită.

Energia nucleară câștigă sprijin din partea boomului centrelor de date: Expansiunea rapidă a infrastructurii digitale și a inteligenței artificiale stimulează cererea de energie electrică extrem de fiabilă. Acest lucru întărește argumentul că energia nucleară ar putea deveni un pilon cheie în alimentarea centrelor de date cu consum intens de energie , susținând indirect așteptările privind cererea de uraniu.

Disponibilitatea redusă a aprovizionării secundare: Pe termen mediu și lung, piața ar putea resimți din ce în ce mai mult scăderea aprovizionării „lichide” din stocuri, materiale reprocesate și alte surse secundare. Istoric, acest lucru a fost un catalizator pentru creșterea prețurilor ori de câte ori piața globală se restrânge.

Noile reactoare din Asia ca bază a cererii pe termen lung: Presiunea ascendentă pe termen lung s-ar putea intensifica odată cu punerea în funcțiune a noilor unități nucleare, în principal în China și India , dar și în alte economii în dezvoltare, unde energia nucleară devine din ce în ce mai importantă pentru securitatea energetică.

Perspectivele cererii: piața se confruntă cu un deficit structural persistent: Estimările industriei sugerează că cererea globală de uraniu ar putea crește cu aproximativ 28% până în 2030 , ceea ce implică o presiune susținută asupra utilităților pentru a crește acoperirile de achiziții, o concurență mai acerbă pentru materialele disponibile și o presiune ascendentă pe piața spot.

Volatilitatea rămâne parte a jocului, dar fundamentele se consolidează: Piețele de uraniu sunt în mod natural predispuse la mișcări bruște și episoade de corecții rapide. Chiar și așa, există semne tot mai clare că „nervozitatea” pe termen scurt poate coexista cu o tendință ascendentă pe termen lung, determinată de creșterea activității de contractare, achizițiile utilităților și rolul tot mai important al energiei nucleare în mixul energetic global.

Uranium Energy Corp este cea mai mare companie cu sediul în SUA implicată în producția de uraniu în Statele Unite. Acțiunile au atins ieri niveluri record, urcând peste 18 dolari pe acțiune, și au crescut cu peste 36% de la începutul anului.

Sursa: xStation 5

Acțiunile Centrus Energy — cea mai mare și, practic, singura companie importantă din SUA specializată în prelucrarea uraniului — au înregistrat câștiguri excepționale. Recent, acțiunile au revenit de la media mobilă pe 200 de zile pe graficul zilnic, reluând tendința ascendentă.

Sursa: xStation 5

Acțiunile celui de-al doilea cel mai mare producător de uraniu din SUA, Cameco, au atins un nivel record de 117 dolari pe acțiune.

Sursa: xStation 5