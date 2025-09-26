PIB-ul canadian ușor mai mare 🔔USDCAD câștigă

"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."
CFD-urile sunt instrumente complexe și au un risc ridicat de a pierde rapid bani din cauza efectului de levier. 71% din conturile investitorilor de retail pierd bani atunci când tranzacționează CFD-uri cu acest furnizor. Ar trebui să luați în considerare dacă înțelegeți modul în care funcționează CFDurile și dacă vă puteți permite să vă asumați riscul ridicat de a vă pierde banii..
Alătură-te celor peste 1 700 000 de investitori din întreaga lume
Această pagină folosește cookie-uri. Cookie-urile sunt fișiere stocate în browser-ul dvs. și sunt utilizate de majoritatea site-urilor web pentru a vă ajuta să vă personalizați experiența web. Pentru mai multe informații, consultați Politica de confidențialitate
Această pagină folosește cookie-uri. Cookie-urile sunt fișiere stocate în browser-ul dvs. și sunt utilizate de majoritatea site-urilor web pentru a vă ajuta să vă personalizați experiența web. Pentru mai multe informații, consultați Politica de confidențialitate
Folosim cookie-uri
Apăsând pe „Accept tot”, sunteți de acord cu stocarea cookie-urilor pe dispozitivul dvs. pentru a îmbunătăți navigarea pe site, a analiza utilizarea site-ului și pentru îmbunătățirea eficienței marketingului nostru.
Acest grup conține cookie-uri necesare pentru ca site-ul nostru web să funcționeze. Acestea sunt necesare pentru funcționalități precum preferințe de limbă, distribuția traficului sau menținerea sesiunii utilizatorului. Ele nu pot fi dezactivate.
Nume cookie
Descriere
SERVERID
userBranchSymbol
Data de expirare:
1 zi
adobe_unique_id
Data de expirare:
364 de zile
SESSID
Data de expirare:
1 zi
X-Salesforce-CHAT
__hssc
Data de expirare:
1 oră
__cf_bm
Data de expirare:
1 oră
xtbCookiesSettings
Data de expirare:
364 de zile
xtbLanguageSettings
Data de expirare:
364 de zile
test_cookie
Data de expirare:
1 oră
userPreviousBranchSymbol
Data de expirare:
364 de zile
TS5b68a4e1027
countryIsoCode
intercom-id-iojaybix
Data de expirare:
270 de zile
intercom-session-iojaybix
Data de expirare:
6 zile
intercom-device-id-iojaybix
Data de expirare:
270 de zile
__cfruid
_cfuvid
Folosim instrumente care ne permit să analizăm modul de utilizare a paginii noastre. Astfel de date ne permit să îmbunătățim experiența de utilizare a serviciului nostru web.
Nume cookie
Descriere
_gid
Data de expirare:
1 zi
_gaexp
Data de expirare:
85 de zile
_gat_UA-24128249-1
Data de expirare:
1 oră
_gat_UA-121192761-1
Data de expirare:
1 oră
_ga_CBPL72L2EC
Data de expirare:
729 de zile
_ga
Data de expirare:
729 de zile
__hstc
Data de expirare:
179 de zile
__hssrc
_vwo_uuid_v2
Data de expirare:
365 de zile
_ga_TC79BEJ20L
Data de expirare:
729 de zile
_vwo_uuid
Data de expirare:
365 de zile
_vwo_ds
Data de expirare:
29 de zile
_vwo_sn
Data de expirare:
1 oră
_vis_opt_s
Data de expirare:
99 de zile
_vis_opt_test_cookie
_gcl_au
Data de expirare:
89 de zile
AnalyticsSyncHistory
Data de expirare:
29 de zile
Acest grup de cookie-uri este folosit pentru a vă afișa anunțuri cu subiecte de interes pentru dvs. De asemenea, ne permite să ne monitorizăm activitățile de marketing și ne ajută să măsuram performanța reclamelor noastre.
Nume cookie
Descriere
MUID
Data de expirare:
389 de zile
_omappvp
Data de expirare:
3998 de zile
_omappvs
Data de expirare:
1 oră
_uetsid
Data de expirare:
1 zi
_uetvid
Data de expirare:
389 de zile
_fbp
Data de expirare:
89 de zile
fr
Data de expirare:
89 de zile
_ttp
Data de expirare:
389 de zile
_tt_enable_cookie
Data de expirare:
389 de zile
hubspotutk
Data de expirare:
179 de zile
omSeen-bf0j5ficcdwh69l4zs8y
Data de expirare:
29 de zile
YSC
VISITOR_INFO1_LIVE
Data de expirare:
179 de zile
li_sugr
Data de expirare:
89 de zile
UserMatchHistory
Data de expirare:
29 de zile
IDE
Data de expirare:
389 de zile
VISITOR_PRIVACY_METADATA
Data de expirare:
179 de zile
MSPTC
Data de expirare:
389 de zile
muc_ads
Data de expirare:
729 de zile
guest_id_marketing
Data de expirare:
729 de zile
guest_id_ads
Data de expirare:
729 de zile
guest_id
Data de expirare:
729 de zile
Cookie-urile din acest grup stochează preferințele pe care le-ați avut în timpul utilizării site-ului, astfel încât acestea să fie deja active când vizitați pagina după o perioadă de timp.
Nume cookie
Descriere
bcookie
Data de expirare:
364 de zile
lidc
Data de expirare:
1 zi
bscookie
Data de expirare:
364 de zile
li_gc
Data de expirare:
179 de zile
personalization_id
Data de expirare:
729 de zile
Această pagină folosește cookie-uri. Cookie-urile sunt fișiere stocate în browser-ul dvs. și sunt utilizate de majoritatea site-urilor web pentru a vă ajuta să vă personalizați experiența web. Pentru mai multe informații, consultați Politica de confidențialitate. Puteți gestiona cookie-urile apăsând pe „Setări”. Dacă sunteți de acord cu utilizarea cookie-urilor, apăsați pe „Accept tot”.
Schimbă regiunea și limba
Țara de reședință specificată nu este disponibilă. Vă rugăm să selectați o altă țară.
Limbă
Schimbarea limbii modifică și autoritatea de reglementare financiară