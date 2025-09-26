Piețele financiare au sfidat așteptările. Inteligența artificială, contribuție importantă la creșterea bursei

Propulsate de entuziasmul pentru inteligența artificială și așteptările de tăiere a dobânzii, piețele de capital din SUA au sfidat luna aceasta statisticile. În medie, în ultimii 75 de ani, S&P500 a pierdut 0,7% în septembrie, și dacă privim la perioada de după 1971, scăderea a fost chiar mai adâncă, de 1%. Până acum, însă, de la începutul lunii, avansul depășește ușor 3%, arată Claudiu Cazacu, consultant de strategie în cadrul XTB România.

În plus, performanța a fost răspândită mai larg. Indicii bursieri americani S&P500, Dow Jones, Nasdaq și Russell 2000 au atins vârfuri record sincronizat pentru prima dată după noiembrie 2021, o situație întâlnită doar în 25 de sesiuni după anul 2000.

Performanță record, neatinsă de peste 50 de ani

Un punct în plus pentru optimiști e oferit de performanța de 1,2% atinsă în ultimii 54 de ani, în medie, în lunile în care banca centrală reducea ratele de dobândă, iar economia nu se afla în recesiune, o situație comparabilă cu cea de acum. Tăierea de dobândă de 0,25 puncte de acum o săptămână a fost descrisă de președintele Fed, Jerome Powell, drept o mișcare de „gestiune a riscului”, menită a preveni o slăbire suplimentară a pieței muncii.

Atunci când tăierile de dobândă se petrec într-o economie în creștere, cu indicii la distanță de maxim 3% de vârfuri, anul următor a adus câștiguri suplimentare în 90% din cazuri, potrivit unui studiu Truist Bank. În același timp, mai multe bănci au ridicat nivelurile țintă pentru S&P500 în 2025 și 2026, în unele cazuri citând creșterea masivă a investițiilor în infrastructura AI, menționează Claudiu Cazacu.

Potrivit chestionarului adresat administratorilor de fonduri de Bank of America, alocările pentru acțiuni au atins în prima parte a lunii un vârf al ultimelor 7 luni. Nivelul de optimism este înalt, dar nu încă în zona de euforie totală, ilustrat de menținerea nivelului de cash la 3,9% pentru a treia lună consecutivă, în timp ce, în perspectivă istorică, un nivel sub 3,7% ar fi zona de avertizare ce, istoric, a semnalat un risc de întoarcere a pieței.

Centrele de date AI sunt în continuare pe val

Anunțurile despre noi investiții gigantice în domeniul centrelor de date utilizate pentru inteligența artificială au avansat sume de ordinul sutelor de miliarde de dolari în ultima lună, și au culminat cu anunțul OpenAI că va avea nevoie de putere de calcul de 13 ori mai mare decât cea a primului său centru de date. În total ar fi de construit centre cu o capacitate de 20 GW, și la un cost de aproximativ 50 de miliarde pe GW, valoarea totală a investițiilor ar ajunge la 1 trilion de dolari.

Anunțul a venit la doar o zi după ce Nvidia a comunicat o investiție de 100 de miliarde de dolari în OpenAI, oferind susținere reală pentru o parte din proiectele sale. Lipsa de sursă de finanțare clară atrăsese scepticismul sau chiar îngrijorarea unor investitori, inclusiv în privința partenerului de dezvoltare a infrastructurii Oracle, deja mult mai îndatorată decât alți uriași din tehnologie, subliniază consultantul de strategie al XTB România.

Cu toate acestea, între proiecțiile OpenAI pentru cererea de servicii AI în salturi exponențiale și veniturile estimate de observatori din afara industriei se adâncește un spațiu, acoperit în prezent cu entuziasm de investitori. Întrebarea este, însă, dacă acesta nu se va reduce în sensul alinierii așteptărilor de creștere în sens opus euforiei, atrăgând re-evaluări ale unor investiții și un alt tip de sentiment al pieței față de sector în general.

Potrivit firmei de consultanță Bain & Co, firmele de AI vor avea nevoie de venituri totale anuale de 2 trilioane de dolari până în 2030 pentru a finanța costul cu puterea de procesare, însă veniturile reale ar putea fi cu 800 de miliarde de dolari mai mici. Goana pentru primul loc în cursa pentru AI a prioritizat avansul tehnologic, deseori prin dimensiunea proiectelor, și penetrarea în piață, în detrimentul profitabilității.

Bursele americane își pot continua traseul optimist

În discursul său de marți, Powell a vorbit de riscuri atât dinspre piața muncii cât și a inflației, însemnând că dacă dobânzile ar fi tăiate prea agresiv, chestiunea inflației ar fi lăsată descoperită și ar impune ulterior o întoarcere a dobânzilor pe creștere. Poziția sa e în opoziție cu unii membri ai comitetului de politică monetară, și mai ales cu cea a președintelui SUA, care și-ar dori dobânzile tăiate puternic. În același timp, conducătorul Rezervei Federale a vorbit despre prețurile acțiunilor aflate la niveluri de evaluare ”destul de ridicate”.

Cu riscuri la adresa ambelor motoare, traseul estimat al dobânzilor și entuziasmul pentru AI, bursele americane pot, totuși continua o vreme parcursul aliniat optimismului, însă devine tot mai probabilă o creștere a volatilității și, posibil, chiar o secvență corectivă în lunile de toamnă rămase, mai arată Claudiu Cazacu, consultant de strategie în cadrul XTB România.