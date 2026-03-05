Graficul zilei: EURUSD luptă pentru a apăra nivelul de suport cheie înainte de publicarea Minutelor BCE 💶 🇪🇺 (05.03.2026)

Cursul EURUSD a scăzut din nou sub 1,1600 ca răspuns la revenirea creșterilor prețului petrolului și la răcirea apetitului temporar pentru risc pe Wall Street. Cu toate acestea, slăbiciunea monedei comune a fost limitată de presupusele comentarii ale Iranului cu privire la Strâmtoarea Ormuz și de noile prețuri ale creșterilor ratei dobânzii în Zona Euro. Cotația EURUSD a revenit peste 1,1610, în ciuda presiunii descendente evidente din timpul sesiunii asiatice. RSI se apropie de limita de supravânzare, iar volumul rămâne redus, sugerând reticență și prudență înainte de a intra în tranzacții mari, pe fondul presiunilor geopolitice, așteptărilor privind Minutele BCE și raportului NFP de mâine. Sursa: xStation 5 Ce influențează cota EURUSD astăzi: Corecția dolarului de ieri a fost în principal de natură tehnică și a rezultat din aparenta ușurare adusă de un raport al New York Times, care sugerează că Iranul a transmis CIA disponibilitatea pentru negocieri. Zvonurile au fost negate de reprezentanții iranieni, iar narațiunea privind disponibilitatea deplină pentru un conflict prelungit de ambele părți a atenuat din nou apetitul pentru risc.

În situația actuală, euro se comportă ca un instrument cu risc ridicat, pierzând la începutul sesiunii la fel de mult ca „monedele de risc" de la Antipozi (AUDUSD: -0,4%; NZDUSD: -0,3%). Motivul este în primul rând proximitatea geografică a Europei față de Orientul Mijlociu și expunerea sa semnificativă la riscurile legate de prețurile energiei și crizele umanitare (migrații în masă). Pe piața opțiunilor, opțiunile „Put" continuă să domine, indicând o predominanță a temerilor privind noi scăderi ale euro.

Amploarea reluării scăderilor euro a fost limitată de un raport Bloomberg bazat pe surse militare, potrivit căruia Iranul nu a închis Strâmtoarea Ormuz și intenționează să respecte legile maritime. Aproximativ 20% din aprovizionarea globală cu petrol trecea prin strâmtoare, în principal către China, care ar fi exercitat presiuni asupra Iranului în legătură cu întreruperile de aprovizionare. Contractele petroliere Brent au revenit de la aproape 85 la aproximativ 82,6 USD, deși datele Kpler indică o scădere puternică a traficului în strâmtoare.

Vânzările de retail din Zona Euro au crescut în ianuarie peste așteptări în termeni anuali (2% față de prognoza de 1,7%). Valoarea anterioară a fost revizuită în creștere de la 1,3% la 1,8%, în timp ce vânzările comparativ cu luna precedentă au scăzut în mod neașteptat cu 0,1% (prognoza: +0,3% față de luna precedentă). Datele sunt astfel destul de mixte, deși nu ar trebui să genereze un pesimism excesiv.

Scăderile în termeni lunari s-au datorat în principal cheltuielilor cu combustibilul și produsele nealimentare, în timp ce revizuirea pentru luna trecută a crescut semnificativ baza (de la -0,5% la +0,2%). În plus, înghețurile record din ianuarie au limitat pur și simplu mobilitatea consumatorilor și înclinația acestora de a face cumpărături. Piața swap-urilor a început să ia în calcul probabilitatea unei creșteri a ratei dobânzii în zona euro în 2026. Prin urmare, datele privind vânzările cu amănuntul nu au distras atenția de la preocupările legate de creșterea prețurilor la energie și revenirea inflației pe Vechiul Continent. Sursa: David Ingles pentru Bloomberg

"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."