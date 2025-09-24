Planuri mari de investiții pentru Iberdrola

Gigantul spaniol de utilități, Iberdrola (IBE1.ES), intenționează să investească aproximativ 58 de miliarde de euro în principal în rețelele sale de energie electrică din Marea Britanie și SUA, deoarece compania spaniolă de utilități mizează pe faptul că activitatea sa în domeniul rețelelor va înregistra o creștere mai mare în următorii ani decât cea a centralelor electrice. Până la 65% din suma totală va fi alocată activelor reglementate, a declarat compania într-un comunicat, în timp ce finanțarea va veni dintr-o creștere viitoare a veniturilor cu o singură cifră, conform declarației Iberdrola. Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri Deschide Cont Real Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil Rețelele electrice mondiale vor deveni și mai importante în viitor, deoarece totul, de la industria grea la transporturi, va necesita mai multă energie transportată între țări, furnizată din ce în ce mai mult de energia regenerabilă. În ultimii ani, compania spaniolă de utilități și-a orientat cea mai mare parte a investițiilor către extinderea activității sale globale în domeniul rețelelor, realizând achiziții din SUA până în Marea Britanie și Brazilia. Firma a susținut că până la 85% din investițiile viitoare vor fi direcționate către aceste țări și alte țări cu rating A. Orientarea către rețele a fost prezentată pentru prima dată în 2022, când Iberdrola a acceptat să-și mărească participația în distribuitorul brazilian de energie electrică Neoenergia SA. Anul trecut, compania a cumpărat restul unității sale americane Avangrid Inc. și majoritatea operatorului de rețea britanic SP Electricity North West. Planul alocă 65% din fonduri rețelelor de electricitate, ridicând baza de active reglementate la 70 de miliarde de euro, în timp ce 21 de miliarde de euro vor fi direcționate către energii regenerabile și proiecte pentru clienți. Marea Britanie va primi investiții în valoare de 20 de miliarde de euro, urmată de SUA cu 16 miliarde de euro, restul fiind repartizat între Spania, Brazilia, Uniunea Europeană și Australia. Iberdrola preconizează un EBITDA de 18 miliarde de euro și un profit net de 7,6 miliarde de euro până în 2028, alături de dividende în valoare de 20 de miliarde de euro. În ciuda planurilor solide de investiții, acțiunile companiei nu au reușit să beneficieze de pe urma informațiilor, închizând sesiunea foarte aproape de nivelul plat. Totuși, nu putem vorbi despre o lipsă de volatilitate pe parcursul zilei, lumânarea zilnică prezentând umbre ample în ambele extremități. Astfel, cumpărătorii au prezentat inițiativă și au încercat să depășească media mobilă de 21 de zile (dreapta mov), însă mișcarea și-a pierdut din entuziasm pe măsură ce cotația s-a apropiat de media mobilă de 100 de zile (dreapta portocalie), unde investitorii au decis să marcheze o parte din profituri. Din acest motiv nivelurile de interes pentru cumpărători rămân cele două medii mobile menționate anterior de 21 și 100 de zile, în timp ce suportul se află la 15.350 de puncte, unde se situează și un nivel de retragere Fibonacci de 78,6% din mișcarea ascendentă din perioada martie - aprilie a acestui an. Radu Puiu, Research Analyst

