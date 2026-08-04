Deschiderea sesiunii din SUA: Indicele S&P 500 la un maxim istoric (ATH), se apropie de redeschiderea Strâmtorii Hormuz, Palantir câștigă 23%

Indicele S&P 500 și-a recuperat cu succes pierderile înregistrate în luna iulie, atingând un nou maxim istoric (ATH). Nasdaq 100 continuă, de asemenea, să se redreseze, apropiindu-se de maximul istoric (ATH) cu 4,6%. Creșterea este determinată de doi factori-cheie: scăderea prețurilor petrolului, în urma unor rapoarte conform cărora s-ar putea ajunge astăzi sau mâine la un acord între SUA și Iran privind deschiderea Strâmtorii Hormuz; creșterea acțiunilor Palantir, care a raportat rezultate fenomenale pentru al doilea trimestru. Ambii indici sunt susținuți, de asemenea, de o îmbunătățire generală a sentimentului pe piețele globale. Practic, toți indicii europeni cheie se tranzacționează astăzi în teritoriul pozitiv, de la indicele german DAX(+0,7%) și Euro Stoxx 50 paneuropean (+0,8%), până la WIG20 din Polonia(+0,7%). Figura 1: Câștigători și pierzători în Nasdaq 100 (04.08.2026) Sursa: XTB Research, 04.08.2026 În fruntea listei se află menționata companie Palantir, a cărei cotă a crescut cu peste 20% față de nivelurile de deschidere de luni. Rezultatele publicate de companie s-au dovedit a fi mult mai bune decât se aștepta, indicând o creștere a veniturilor la 1,94 miliarde de dolari (o creștere de 94% față de aceeași perioadă a anului trecut) și un profit pe acțiune (EPS) de 0,41 dolari (o îmbunătățire de 256% față de trimestrul al doilea al anului 2025). Figura 2: Dashboard Palantir Sursa: XTB Research, 04.08.2026 Deși investitorii au remarcat creșterea remunerațiilor sub formă de acțiuni și a profiturilor din investițiile în SpaceX, care, la fel ca în cazul Alphabet, au distorsionat ușor imaginea randamentului generat de activitatea principală a companiei, ritmul de creștere al acesteia rămâne extrem de impresionant. Pentru trimestrul al treilea, compania se așteaptă ca expansiunea veniturilor să ajungă la 2,16 miliarde de dolari. Figura 3: Câștigătorii și pierzătorii din indicele Nasdaq 100 (04.08.2026) Sursa: XTB Research, 04.08.2026 Companiile din sectorul semiconductorilor, care reprezintă în prezent aproximativ un sfert din întregul indice Nasdaq 100, își recuperează, de asemenea, pierderile înregistrate în luna august. Marvell a înregistrat o creștere de 12%, ARM și Astera Labs de 10%, iar Intel și Sandisk de 7%. Acest trend este susținut de rapoartele trimestriale recente ale giganților tehnologici, care au evidențiat cheltuieli de capital la fel de ridicate ca până acum. În cazul companiei Alphabet menționate anterior, se preconizează că, în 2026, cheltuielile de capital vor ajunge la 200 de miliarde de dolari. De asemenea, sunt favorabile și îngrijorările mai reduse legate de înăsprirea dinamică a politicii monetare de către Fed. Cu toate acestea, toate companiile menționate anterior se află încă semnificativ sub maximele înregistrate la jumătatea lunii iulie. Figura 4: Harta Nasdaq 100 (04.08.2026) Sursa: XTB Research, 04.08.2026 De asemenea, este imposibil să nu menționăm scăderea prețurilor la țiței și gaze naturale. În prezent, prețul unui baril de petrol Brent este sub 80 de dolari, ceea ce reprezintă o scădere de peste 20% față de nivelul de acum mai puțin de două săptămâni. Observăm o scădere ceva mai modestă în cazul GNL; prețul unui MWh pe piața TTF este în prezent sub 56 de dolari (în scădere cu 11% față de maximul local înregistrat pe 24 iulie). Prețurile mai mici ale materiilor prime energetice sunt în primul rând o consecință a declarațiilor secretarului Trezoreriei SUA, Scott Bessent, care a anunțat pe CNBC că un acord privind deschiderea Strâmtorii Hormuz ar putea fi încheiat astăzi sau mâine: „Există șansa ca, încă de astăzi sau mâine, să putem ajunge la un acord privind deschiderea strâmtorii și să luăm măsuri în direcția unei mai mari normalizări a situației în acest conflict.”

„Nu este vorba doar de energie. Este vorba de îngrășăminte, produse rafinate și diverse gaze industriale.”

„Pe măsură ce aceste prețuri scad, am putea asista la o creștere semnificativă a cererii, ca urmare a reducerii prețurilor.” Figura 5: Petrol [interval H4] (24.03.2026 - 04.08.2026) Sursa: xStation, 04.08.2026 Nu doar Palantir și-a publicat rezultatele. Am primit, de asemenea, raportul pentru trimestrul al doilea de la Pfizer. Structura veniturilor se schimbă; ponderea produselor non-COVID este în creștere, ceea ce ar trebui să mulțumească cu siguranță investitorii. Compania speră că achiziția Metsera îi va permite să-și consolideze poziția în segmentul GLP-1 (medicamente pentru obezitate). Urmează publicările rezultatelor financiare ale companiilor SpaceX și AMD. Ambele vor fi publicate după închiderea sesiunii din SUA. Prima dintre ele va reprezenta primul test serios pentru compania care a debutat pe bursa americană în luna iunie. Analiza tehnică Figura 6: US100 [interval zilnic] (26.11.2025 - 04.08.2026) Sursa: xStation, 04.08.2026 Piața se află într-o fază de revenire dinamică după o recentă corecție descendentă profundă. Începând din martie, s-a observat un puternic impuls ascendent, care a dat naștere unui val de vânzări masive după atingerea unor maxime locale. Un eveniment tehnic cheie al ultimelor săptămâni a fost oprirea acestor scăderi puțin peste nivelul Fibonacci de 50%, determinat pe baza ultimului val ascendent major, oscilând în jurul valorii de 27.000 de puncte. Evoluția prețurilor din sesiunile recente confirmă determinarea clară a părții cererii. Cotațiile au străpuns decisiv de jos nivelurile de rezistență ulterioare, inclusiv retragerea Fibonacci de 23,6% și toate mediile mobile periodice desemnate (EMA 50, 100 și 150). Indicatorul RSI pe 14 perioade, după o testare anterioară a zonei de supravânzare, a înregistrat o mișcare ascendentă abruptă, depășind bariera neutră de 50 de puncte și atingând o valoare de 54,9. Ținta tehnică imediată pentru cerere în acest moment este o încercare de a atinge ultimele maxime, situate deasupra pragului psihologic de 30.000 de puncte. În cazul unei corecții locale a acestui impuls, prima linie de apărare va fi reprezentată de nivelurile EMA 50 și EMA 100, recent recâștigate. Doar o nouă depășire permanentă a acestora în jos ar putea anula perspectiva actuală de creștere a pieței.

"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."