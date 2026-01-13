Poate Decizia Curții Supreme a SUA să zguduie Wall Street?🗽 Cine poate beneficia?

Donald Trump intensifică presiunea asupra Curții Supreme înaintea unei hotărâri cruciale care ar putea invalida tarifele sale, avertizând că un astfel de rezultat ar declanșa „haos complet” pentru economia și finanțele publice ale SUA. Există o posibilitate reală ca o decizie de anulare a regimului tarifar să injecteze o nouă volatilitate pe piețe, să afecteze în special dolarul american și să slăbească cererea pentru datoria publică a SUA, pe fondul temerilor legate de o instabilitate sistemică mai amplă în cea mai mare economie a lumii. Deocamdată, piețele par să subestimeze într-o oarecare măsură riscul juridic, în timp ce administrația Trump semnalează că are deja opțiuni de rezervă ce au ca scop menținerea politicii comerciale în vigoare chiar și în cazul unei hotărâri nefavorabile. Acest scenariu poate ridica întrebări mai ample cu privire la credibilitatea instituțională în Statele Unite și, în sens mai larg, la reziliența pe termen lung a sistemului capitalist și juridic bazat pe norme. Riscul principal se referă la rambursări. Trump susține că, dacă tarifele sunt considerate ilegale, guvernul ar putea fi obligat să le anuleze și să ramburseze sume enorme, un rezultat care, potrivit lui, ar implica un proces administrativ și juridic extrem de complex, care ar dura mai mulți ani.

Tarifele se confruntă cu provocări juridice ample din partea întreprinderilor mici și a unui grup de state americane, care susțin că președintele și-a depășit autoritatea prin impunerea de taxe drastice fără aprobarea Congresului.

Baza juridică este Legea privind puterile economice de urgență internaționale (IEEPA) din 1977, care acordă președintelui puteri extraordinare în situații de urgență; oponenții contra argumentează că IEEPA nici măcar nu menționează „tarifele” și că, în conformitate cu Constituția, Congresul deține puterea exclusivă de a percepe taxe.

Miza financiară este substanțială: tarifele impuse în temeiul IEEPA au generat venituri de peste 130 de miliarde de dolari , ceea ce înseamnă că orice anulare sau rambursare pe scară largă ar fi dificilă atât din punct de vedere financiar, cât și politic.

Instanțele inferioare au decis deja împotriva lui Trump în ceea ce privește autoritatea, deschizând calea pentru o decizie a Curții Supreme pe care investitorii și întreprinderile o urmăresc cu atenție.

Judecătorii și-au exprimat scepticismul. În cadrul ședinței din noiembrie, mai mulți judecători conservatori ar fi pus la îndoială raționamentul Casei Albe, inclusiv ideea că deficitul comercial constituie o „situație de urgență”.

Casa Albă are în vedere și un plan B. În cazul în care instanța se pronunță împotriva sa, administrația ia în considerare căi legale alternative, inclusiv dispoziții care ar putea permite tarife de până la 15% pentru 150 de zile . Ce acțiuni ar putea beneficia? Pe măsură ce incertitudinea crește, companiile expuse tarifelor – în special importatorii mari – speră ca aceste taxe să fie declarate ilegale, în timp ce perspectiva rambursărilor, a noilor reglementări sau a litigiilor prelungite ar putea menține volatilitatea pieței la un nivel ridicat (deși nu neapărat în cazul acțiunilor). Ce sectoare și companii ar putea avea de câștigat dacă Curtea Supremă va considera tarifele ilegale? Comerțul cu amănuntul ar putea beneficia, inclusiv: Walmart (WMT.US): expunere semnificativă la importurile din China

Target (TGT.US): profil similar, sensibilitate ridicată la tarife

Home Depot (HD.US) și Lowe’s (LOW.US): materiale de construcții, electrocasnice și produse pentru amenajarea locuințelor

Costco (COST.US): amprentă de import la scară largă Pentru aceste companii, tarifele reprezintă un cost direct care exercită presiune asupra marjelor și care poate fi transferat doar parțial consumatorilor. Îmbrăcăminte (marje reduse, producție în Asia) Nike (NKE.US)

VF Corp (VFC.US)

Levi Strauss (LEVI.US)

Under Armour (UAA.US)

Gap (GPS.US) Pentru aceste firme, rambursările ar însemna efectiv un flux de numerar unic și o dinamică îmbunătățită a fluxului de numerar. Producători și tehnologie Tarifele au afectat atât componentele, cât și produsele finite, crescând costurile de producție. Rambursările ar putea îmbunătăți rezultatele financiare, reduce presiunea asupra costurilor și susține marjele EBIT. Printre numele potențiale se numără: Ford (F.US) și General Motors (GM.US)

Tesla (TSLA.US) (componente, baterii, electronice)

Caterpillar (CAT.US)

Deere (DE.US)

Apple (AAPL.US)

HP (HPQ.US)

Cisco Systems (CSCO.US) Sursa: xStation 5

