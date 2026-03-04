📀Coinbase și MicroStrategy înregistrează creșteri spectaculoase pe fondul provocărilor lansate de Trump băncilor de pe Wall Street

Complexul activelor digitale se află într-o fază de recuperare violentă, impulsionată nu numai de datele economice rezistente și de o schimbare mai amplă a sentimentului pieței, ci și de semnalele explicite de patronaj politic din partea celor mai înalte niveluri ale guvernului SUA. Acțiunile principalelor firme de criptomonede au înregistrat miercuri creșteri de două cifre, după ce președintele Donald Trump s-a aliniat public industriei în conflictul său tot mai intens cu sectorul bancar tradițional în materie de reglementare și lobby. Un catalizator politic: Trump și Coinbase în pas sincron Principalul motor al creșterii a fost reprezentat de rapoartele privind o întâlnire privată între președintele Trump și Brian Armstrong, directorul executiv al Coinbase. Deși detaliile specifice ale discuției rămân confidențiale, întâlnirea a fost urmată imediat de o serie de declarații pe rețelele de socializare din partea președintelui, îndreptate către instituțiile financiare tradiționale. Domnul Trump a afirmat că băncile trebuie să „facă o înțelegere bună cu industria criptomonedelor”, adăugând că obstrucționarea inovării – în special în ceea ce privește reglementarea monedelor stabile – este „inacceptabilă”. Președintele a acordat sprijin direct poziției industriei cu privire la așa-numitul Clarity Act, un proiect de lege privind structura pieței, conceput pentru a reglementa tokenurile digitale care oferă randamente similare dobânzilor. Raliul acțiunilor legate de criptomonede: Coinbase conduce clasamentul Răspunsul pieței a fost imediat și decisiv: Coinbase (COIN): Acțiunile celei mai mari burse de criptomonede din SUA au crescut cu peste 14%.

MicroStrategy (MSTR): Compania, cunoscută pentru rezervele sale vaste de Bitcoin, a câștigat 9%.

Circle (CRCL): Firma din spatele monedei stabile USDC a câștigat inițial aproape 6%, deși câștigurile au fost ulterior reduse la 2%. Sectorul bancar: În același timp, acțiunile unor companii consacrate, precum JPMorgan Chase și Bank of America, au înregistrat o ușoară scădere. Jamie Dimon, directorul executiv al JPMorgan, a rămas un critic vocal, susținând că firmele de criptomonede ar trebui să fie supuse aceleiași rigori de reglementare ca și creditorii tradiționali. De la minimul înregistrat pe 13 februarie, acțiunile Coinbase s-au apreciat cu aproape 50%. Sursa: xStation5 Recuperarea Bitcoin și Ethereum Tendința politică favorabilă pentru acest sector a coincis cu revenirea tendinței ascendente a token-urilor subiacente. Bitcoin și Ethereum și-au recuperat pierderile de la începutul săptămânii, avansând cu 7% și, respectiv, 9% într-o singură sesiune. Bitcoin a depășit pragul de 73.000 de dolari, consolidând și mai mult încrederea investitorilor, în timp ce Ethereum nu numai că s-a stabilit peste 2.000 de dolari, dar a depășit astăzi nivelul de 2.150 de dolari. Analiștii sugerează că determinarea lui Trump de a transforma SUA în „capitala mondială a criptomonedelor” oferă o bază fundamentală tangibilă pentru o piață bullish susținută până în 2026. Depășirea rezistenței bancare față de stablecoin-urile cu randament ar putea declanșa un aflux masiv de capital instituțional, o perspectivă care se reflectă deja în creșterea valorii entităților aliniate criptomonedelor ​​​​​​​ Bitcoin continuă să rămână în urma Nasdaq, cu care a fost puternic corelat în ultimele 18 luni. În cazul în care procesul de reglementare a pieței criptomonedelor se va accelera cu adevărat, a doua jumătate a anului ar putea aparține Bitcoin și Ethereum, mai degrabă decât refugiilor tradiționale precum aurul și argintul, care au dominat ultimele luni.

