Presesiunea americană: Wall Street în creștere 📈UnitedHealth crește cu 10% impulsionat de Berkshire Hathaway

Contractele futures pe indicii bursieri americani au înregistrat ușoare creșteri vineri, deși au pierdut o parte din câștiguri chiar înainte de publicarea datelor privind vânzările cu amănuntul din iulie. Printre indici, Dow Jones Industrial Average (US30) se remarcă, susținut de un interes reînnoit pentru acțiunile importantei companii americane de asigurări de sănătate UnitedHealth (UNH.US) . Berkshire Hathaway a dezvăluit o participație în companie, ceea ce a determinat creșterea prețului acțiunilor acesteia. Creșteri similare se înregistrează și în cazul companiilor de construcții Lennar și DR Horton .

Investitorii urmăresc, de asemenea, Intel , care depășește nivelurile cheie de rezistență tehnică pe fondul știrilor că guvernul SUA ar putea achiziționa o participație în producătorul de cipuri.

Președintele SUA, Donald Trump, și președintele rus, Vladimir Putin, urmează să discute despre un posibil armistițiu în Ucraina (22:00 ora României). Traderii așteaptă publicarea unor date macroeconomice importante din SUA: Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri Deschide Cont Real Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil 15:30 ora României – Vânzări cu amănuntul pentru luna iulie

16:15 ora României – Producția industrială

17:00 ora României – Indicele de încredere a consumatorilor și așteptările privind inflația, date preliminare publicate de Universitatea din Michigan pentru luna august Sursa: xStation5 Știri despre companii UnitedHealth (UNH.US) – Acțiunile au crescut cu 11% după ce Berkshire Hathaway, compania lui Warren Buffett, a dezvăluit o nouă investiție în compania de asigurări medicale nepopulare. Investitorii consideră că aceasta este o oportunitate potențială, în ciuda incertitudinii legislative și a posibilelor sancțiuni legate de programele Medicare.

Intel (INTC.US) – Creșteri de aproape 4% înainte de deschiderea pieței, continuând avansurile anterioare, după ce Bloomberg a raportat că administrația Trump ia în considerare achiziționarea unei participații în producătorul de cipuri. Piața consideră această mișcare ca o asigurare strategică a poziției Intel ca producător intern cheie, cu lanțuri de aprovizionare fiabile.

Applied Materials (AMAT.US) – Acțiunile au scăzut cu aproape 15% după ce producătorul de echipamente pentru semiconductori a publicat previziuni slabe pentru trimestrul al patrulea, din cauza cererii slabe din China. Raportul a accentuat îngrijorările legate de riscurile legate de tarife și a subliniat că expunerea puternică față de China umbrește creșterea afacerilor din SUA.

DR Horton (DHI.US) & Lennar (LEN.US) – Ambele au crescut cu aproape 4% după ce Berkshire Hathaway și-a mărit expunerea în sectorul construcțiilor de locuințe din SUA, dezvăluind o nouă participație în DR Horton și o poziție semnificativ mai mare în Lennar.

Target (TGT.US) – Acțiunile au scăzut cu aproape 2% după ce Bank of America a retrogradat retailerul de la „neutru” la „subperformant”, invocând perspectivele pe termen lung „în deteriorare” și presiunea concurențială crescândă din partea rivalilor majori.

SanDisk (SNDK.US) – În scădere cu aproape 10%, în ciuda rezultatelor trimestriale solide, deoarece producătorul de memorii flash nu a reușit să îndeplinească așteptările neoficiale ale investitorilor, declanșând o serie de vânzări pentru realizarea profitului.

Tapestry (TPR.US) – În creștere cu 2%, după ce Wells Fargo a ridicat ținta de preț, menținând în același timp ratingul „supraponderat”, afirmând că recentele vânzări au fost exagerate.

Twilio (TWLO.US) – A câștigat peste 4%, deoarece compania de comunicații cloud urmează să se alăture S&P MidCap 400 după achiziția Amedisys de către UnitedHealth, ceea ce ar putea determina o creștere a cumpărărilor instituționale. UnitedHealth în prim-plan După scăderile masive din ultima perioadă, prețul acțiunilor UnitedHealth este acum cu aproape 50% sub maximul istoric și încă cu aproximativ 25-30% sub media mobilă exponențială (EMA) pe 200 de zile (linia roșie) — o situație întâlnită ultima dată în timpul panicii provocate de COVID-19. Implicarea lui Buffett ar putea semnala investitorilor că UNH are acum o valoare atractivă, determinând Wall Street să reevalueze fundamentele pe termen lung ale companiei. Breakout pentru cotația Intel Acțiunile Intel au depășit ieri media mobilă exponențială (EMA) pe 200 de zile, inversând tendința descendentă. Creșterile înregistrate astăzi înainte de deschiderea pieței deschid calea către maxime locale. Sursa: xStation5

