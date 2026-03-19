Prețul acțiunilor Ryanair la cel mai scăzut nivel din ultimele 5 luni 🚩Creșterea prețului combustibilului pentru avioane pune presiune pe industria aeronautică

Acțiunile Ryanair (RYAAY.US) au coborât la cel mai scăzut nivel din octombrie 2025, deși compania rămâne unul dintre cei mai eficienți transportatori aerieni din Europa. Evoluțiile recente sugerează că această companie aeriană intră într-o nouă fază de creștere, chiar dacă într-un context caracterizat de costuri de reglementare în creștere și incertitudine operațională. În același timp, prețurile mai mari ale combustibilului pentru avioane vor afecta cu siguranță marjele de profit, în timp ce cererea pentru călătoriile de vară rămâne incertă pe fondul tensiunilor din Orientul Mijlociu — în prezent principala preocupare a pieței. Noutăți despre companie Ryanair se așteaptă la certificarea modelului Boeing 737 MAX 10 în al treilea trimestru al anului, livrările urmând să înceapă la timp la începutul anului viitor. Livrările la timp ale aeronavelor sunt esențiale pentru extinderea capacității și susținerea creșterii în continuare a rețelei.

Compania aeriană intenționează să crească numărul de pasageri de la 207 milioane la aproximativ 215 milioane în următorul exercițiu financiar, alături de creșteri modeste ale tarifelor. Acest lucru indică o creștere continuă determinată de volum, menținând în același timp disciplina prețurilor.

Ryanair va reduce operațiunile de la Aeroportul Bruxelles Charleroi cu aproximativ 10% din cauza unei noi taxe pe pasageri, reducând aproximativ 1,1 milioane de locuri anual. Această decizie evidențiază sensibilitatea modelului la reglementare și capacitatea companiei de a realoca rapid capacitatea.

Compania a decis să nu instaleze internetul prin satelit Starlink pe aeronavele sale, invocând consumul crescut de combustibil și lipsa unei justificări economice pe rutele de scurtă distanță. Acest lucru reflectă concentrarea sa constantă asupra optimizării costurilor.

Un risc cheie rămâne ritmul livrărilor de aeronave și potențialele întârzieri de certificare la Boeing. În același timp, menținerea leadershipului în materie de costuri și alocarea disciplinată a capitalului continuă să susțină argumentele de investiție. Evaluarea pare relativ atractivă, cu un raport P/E de aproximativ 12 și un PEG scăzut (~0,3), sugerând un potențial de creștere în raport cu perspectivele de creștere. Evercore ISI a ridicat ratingul acțiunii la „outperform”, cu un preț țintă de 80 USD, după o scădere de aproximativ 15% față de maximele din ianuarie, în timp ce Bernstein și-a ridicat ținta la 71 USD, invocând progresul operațional constant, inclusiv o creștere de 1,1% a venitului pe kilometru disponibil pe scaun (RASK). Cu toate acestea, conflictul din Orientul Mijlociu – care determină creșterea prețurilor la combustibilul pentru avioane – împreună cu incertitudinea macroeconomică legată de inflație și tensiunile geopolitice, continuă să afecteze companiile aeriene în general. Ryanair rămâne într-o situație financiară solidă, cu aproximativ 1 miliard de euro în numerar net și o poziție de numerar net pozitivă în ansamblu. Bilanțul său de înaltă calitate și generarea puternică de numerar oferă flexibilitate pentru investiții și randamente pentru acționari. Rentabilitatea operațională a companiei se remarcă în cadrul sectorului, cu un randament al capitalului propriu de aproximativ 26%, în timp ce modelul său ultra low-cost continuă să susțină un avantaj structural în materie de costuri – chiar și într-un context caracterizat de prețuri mai ridicate ale combustibilului. Sursa: xStation5 Cât de gravă este problema combustibilului pentru avioane? IATA avertizează că conflictul dintre SUA și Israel cu Iranul a scos la iveală vulnerabilități grave în lanțurile de aprovizionare cu combustibil pentru avioane. Organizația afirmă că războiul ar putea duce la o penurie severă de combustibil pentru avioane și ar putea perturba zborurile.

Strâmtoarea Hormuz este un punct de strangulare critic pentru piețele energetice globale. În mod normal, aceasta gestionează aproximativ 20% din aprovizionarea mondială cu petrol, dar traficul maritim din zonă s-a prăbușit în prezent.

O întrerupere a fluxurilor de petrol din Golful Persic s-ar putea extinde rapid la sectorul aviației. Disponibilitatea redusă a țițeiului și capacitatea de rafinare afectată ar reduce producția globală de combustibil pentru avioane.

Europa pare deosebit de vulnerabilă la orice întrerupere prelungită. Aproximativ 25–30% din aprovizionarea europeană cu combustibil pentru avioane provine din Golful Persic, în timp ce rezervele acoperă doar aproximativ o lună de cerere normală.

Asia se află, de asemenea, sub presiune, ceea ce limitează opțiunile alternative de aprovizionare. Aproximativ 84% din țițeiul care trece prin Hormuz se îndreaptă în mod normal către Asia, în special către India și China, ceea ce le limitează capacitatea de a compensa penuria din alte părți.

Companiile aeriene se confruntă deja cu un consum mai mare de combustibil din cauza redirecționării rutelor. Conflictele în curs din Ucraina și Orientul Mijlociu obligă zborurile pe distanțe lungi să urmeze rute mai lungi, crescând atât costurile, cât și consumul de combustibil.

IATA afirmă că aviația este deosebit de expusă, deoarece combustibilul pentru avioane nu poate fi ușor înlocuit la scară largă. Spre deosebire de alte sectoare, companiile aeriene au alternative pe termen scurt foarte limitate dacă întreruperile în aprovizionare se intensifică.

Grupul solicită măsuri politice imediate. Recomandările sale pe termen scurt includ rezerve strategice de combustibil pentru avioane, surse de aprovizionare mai diversificate și o coordonare mai strânsă între guverne, companii aeriene și rafinării.

Experții juridici și din industrie avertizează că avariile rafinăriilor din Orientul Mijlociu ar putea agrava semnificativ problema. Dacă stocurile de combustibil ale aeroporturilor și companiilor aeriene se epuizează pentru o perioadă îndelungată, transportatorii ar putea fi nevoiți să reducă operațiunile și să anuleze zborurile. Orice penurie de combustibil pentru avioane la scară largă ar fi probabil resimțită direct de pasageri. Călătoriile de Paște, operațiunile charter și chiar serviciile internaționale de ambulanță aeriană ar putea fi afectate semnificativ dacă situația se deteriorează și mai mult. După cum putem vedea, există un motiv întemeiat pentru scăderea acțiunilor Ryanair. Cu toate acestea, o eventuală detensionare a situației ar putea susține Ryanair și ar putea determina o revenire a acțiunilor.

