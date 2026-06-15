Rezumatul dimineții: Strâmtoarea Hormuz a fost în sfârșit redeschisă (15.06.2026)

A sosit ziua mult așteptată. Statele Unite și Iranul au ajuns la un acord care prevede prelungirea cu 60 de zile a armistițiului și – cel mai important din perspectiva pieței – redeschiderea Strâmtorii Hormuz. 🌍 Geopolitică Această informație a fost confirmată pentru prima dată de prim-ministrul Pakistanului, Shehbaz Sharif. Ulterior, am primit confirmarea oficială din partea președintelui Trump și a viceministrului de externe al Iranului, Kazem Gharibabadi. Ceremonia oficială de semnare a memorandumului va avea loc vineri, în Elveția. Încetarea imediată a focului: Operațiunile militare vor înceta imediat pe toate fronturile, inclusiv în Liban, potrivit Consiliului Suprem de Securitate Națională al Iranului. Mediatorii ambelor părți au programat o serie de întâlniri în această săptămână pentru a pune la punct detaliile acordului.

Redeschidere treptată: Strâmtoarea Hormuz va fi redeschisă treptat. Pe durata încetării focului (60 de zile), Iranul va renunța la taxele de tranzit pentru navele care trec prin această zonă. În același timp, forțele iraniene vor curăța zona de minele navale amplasate în ultimele săptămâni.

Concesii nucleare: Se pare că o condiție minimă a acordului este diluarea uraniului îmbogățit anterior de Iran. Stocurile sale depășesc în prezent 9.000 kg – dintre care 440 kg sunt îmbogățite la niveluri apropiate de cele necesare pentru arme. 🛢️ Mărfuri Prețurile petrolului brut au scăzut cu peste 4% față de închiderea de vineri. Un baril de Brent costă acum puțin sub 84 de dolari , în timp ce WTI se situează în jurul valorii de 81 de dolari . Acestea sunt cele mai scăzute niveluri de la începutul lunii martie, când SUA au lansat primele atacuri asupra Iranului. Prețurile gazelor naturale sunt, de asemenea, în scădere. Un MWh de gaz pe bursa olandeză TTF a scăzut sub 44 de dolari , în timp ce NATGAS oscilează în jurul valorii de 3,06 dolari . 🏦 Politica monetară Prețurile pieței privind traiectoria ratelor dobânzilor marilor bănci centrale sunt revizuite puternic în jos. În SUA , probabilitatea implicită de piață a unei majorări a ratei dobânzii înainte de sfârșitul anului se situează acum la puțin sub 65% .

În Zona Euro și în Marea Britanie , scenariul de bază al pieței preconizează acum doar o singură majorare în 2026. 🪙 Obligațiuni și metale prețioase Această schimbare de orientare către o politică monetară mai relaxată duce la o scădere a randamentelor obligațiunilor globale cu aproximativ 1–1,5%. În consecință – și poate într-un mod oarecum contraintuitiv – pe fondul calmării semnificative a sentimentului pe piețele globale, prețurile aurului și argintului cresc cu peste 2% . 🌏 Asia Euforia a cuprins piețele bursiere. Indicii asiatici înregistrează creșteri substanțiale, conduși de KOSPI (+4,7%) și NIKKEI 225 (+4,7%) .

Contractele futures din Europa și SUA sunt, de asemenea, în creștere. Înainte de deschiderea pieței, S&P 500 a crescut cu 1,3% , iar DAX cu 1,7% . 💱 Valute G10: Dolarul american înregistrează o slăbiciune semnificativă față de alte valute din G10, inclusiv euro (-0,4%) .

La coada clasamentului se află și alte monede legate de materiile prime: coroana norvegiană și dolarul canadian . Yenul japonez are, de asemenea, o performanță slabă.

Cel mai mare câștigător din zona G10 este coroana suedeză (+1,2% față de USD) , care se numără printre monedele cu cea mai puternică corelație cu sentimentul general al pieței din grup. Piețele emergente (EM): Nu este de mirare că mai multe monede din piețele emergente se apreciază față de dolar: randul sud-african (+0,9%) , forintul maghiar (+0,7%) , wonul sud-coreean (+0,6%) și rupia indiană (+0,5%) . Acestea sunt monedele țărilor care au fost foarte expuse la perspectiva unei închideri prelungite a Strâmtorii Hormuz. ₿ Criptomonede Bitcoin ( 65.800 USD ) și Ethereum ( 1.720 USD ) profită, de asemenea, de îmbunătățirea sentimentului, ambele înregistrând astăzi o apreciere de aproximativ 3% .

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