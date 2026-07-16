Prețul boabelor de cacao crește pe fondul unei reveniri a cererii din Asia. Europa rămâne în declin

Piața cacao-ului se confruntă în prezent cu o divizare geografică fascinantă. În timp ce Vechiul Continent se luptă cu stagnarea și scăderea cererii, „tigrii asiatici” prelucrează materia primă la scară largă, atingând cele mai ridicate niveluri de prelucrare din ultimii mulți ani. Piața cacao-ului se confruntă în prezent cu numeroase probleme, în primul rând cu posibilitatea apariției celui mai puternic fenomen El Niño din ultimii 70 de ani. Pe de altă parte, condițiile meteorologice actuale din Africa ar putea indica recolte mai bune în sezonul următor. Ce arată datele? Dezamăgire în Europa (al doilea trimestru) Datele privind prelucrarea la nivel european, adică cantitatea de cacao măcinată, s-au dovedit a fi o dușă rece pentru optimiștii care sperau la o stabilizare a cererii din Occident. Date: Asociația Europeană a Cacauei (ECA) a raportat că prelucrarea în T2 a scăzut cu 4,6% față de aceeași perioadă a anului trecut , ajungând la 316.366 de tone (față de 331.762 de tone în aceeași perioadă a anului trecut și față de estimările de 325.000 de tone).

Sub așteptări: Această scădere este semnificativ mai accentuată decât estimaseră analiștii chestionați de Bloomberg, care se așteptau la o scădere de doar 1,5%.

Tendința trimestrială: Acest rezultat este, de asemenea, mai slab decât cel din trimestrul anterior (325.895 de tone). Acest lucru arată că prețurile record ale materiilor prime și presiunea inflaționistă au afectat efectiv marjele de profit ale producătorilor europeni de produse de cofetărie. Acesta este cel mai slab al doilea trimestru din ultimii cel puțin 10 ani. Este, de asemenea, mai slab decât primul trimestru al anului 2026. Sursă: ECA Revigorare puternică în Asia În totală opoziție cu Europa, cele mai recente date din Asia indică o revigorare puternică în industria de prelucrare. Asia totală (CAA): Prelucrarea cacao-ului în T2 a crescut cu un incredibil 25,07% față de aceeași perioadă a anului trecut , ajungând la 224.646 de tone .

Malaezia (MCB): Datele din Malaezia confirmă această tendință, industria locală înregistrând o creștere de până la 29,4% față de aceeași perioadă a anului trecut , ajungând la 90.849 de tone . În prima jumătate a anului (1H), prelucrarea din Malaezia a crescut cu un solid 18,1%.

Date recente de la Barry Callebaut sugerează o revenire puternică a cererii de consum în Asia și o stagnare continuă în lumea occidentală. Datele din Asia indică cel mai bun al doilea trimestru cel puțin din 2011. Sursă: CAA Va deveni Asia principala forță a cererii? Comparând volumele în termeni absoluți, Europa deține în continuare poziția de lider: Europa (T2): ~316.000 tone

Asia (T2): ~225.000 tone Diferența este în prezent de aproximativ 91 mii de tone în favoarea Europei. Deși Vechiul Continent deține încă palmele victoriei din punct de vedere cantitativ, Asia este în prezent motorul incontestabil al creșterii cererii globale. Preluarea poziției de lider de către piețele asiatice pe termen mediu este foarte probabilă din trei motive: Clasa de mijloc în creștere: Consumul de ciocolată și produse din cacao în țări precum China, India și statele ASEAN este în continuă creștere, în timp ce piețele occidentale sunt deja saturate. Costurile de exploatare: Prelucrarea se mută acolo unde costurile cu energia și forța de muncă sunt mai mici, iar piețele cresc dinamic. Schimbări structurale în rândul producătorilor: Planurile principalilor producători africani (Coasta de Fildeș și Ghana) de a limita exportul de boabe crude și de a dezvolta prelucrarea locală vor afecta fabricile europene, oferind un avantaj piețelor emergente mai flexibile. De asemenea, merită menționat faptul că prelucrarea în cea mai mare țară producătoare, Coasta de Fildeș, a crescut cu 28% față de aceeași perioadă a anului trecut, ajungând la 158.672 de tone. În același timp, aceasta a reprezentat o ușoară scădere față de primul trimestru, când au fost prelucrate 169.000 de tone de cacao. Analiza condițiilor meteorologice și spectrul fenomenului El Niño: Ce ne așteaptă? Situația meteorologică în regiunile cheie de cultivare este în prezent foarte variată și strâns legată de ciclurile climatice globale. Situația meteorologică actuală (mijlocul lunii iulie): Africa de Vest (Coasta de Fildeș, Ghana): Precipitațiile actuale favorizează vegetația și îmbunătățesc starea arborilor de cacao înaintea viitoarei recolte principale. Temperaturile se mențin în limite normale.

Asia de Sud-Est (Indonezia, Malaezia): Precipitațiile sunt mai sporadice și locale, ceea ce reprezintă condiții nefavorabile pentru culturi.

Brazilia (Bahia): Se observă uscăciunea tipică sezonului. Impactul și perspectivele fenomenului El Niño: Conform previziunilor meteorologice actuale pentru a doua jumătate a anului, în Pacific se dezvoltă un fenomen El Niño puternic. Modelele NOAA și OMM indică faptul că anomaliile temperaturii apei au atins deja valori ridicate (indicele Niño 3.4 peste +1,5 °C), ceea ce anunță unul dintre cele mai puternice fenomene El Niño din ultimii ani, care va atinge apogeul la sfârșitul anului. Modelul NOAA indică o probabilitate de peste 80% de apariție a unui Super El Niño în perioada octombrie-noiembrie-decembrie și de 100% pentru apariția fenomenului general. Deja, temperatura în regiunea El Niño 3.4 depășește valorile normale și indică în prezent apariția unui El Niño moderat. Sursă: NOAA Cum va afecta acest lucru piața de cacao? Seceta în Asia de Sud-Est: Fenomenul El Niño aduce, în mod tradițional, un deficit de precipitații și temperaturi ridicate în Indonezia și Malaezia. Ploile actuale, sporadice și de calitate slabă din această regiune, sunt un simptom direct al secetei care se apropie. Acest lucru ar putea limita sever recoltele locale și ar putea obliga fabricile de prelucrare din Asia să importe boabe mai scumpe din alte părți ale lumii.

Risc pentru Africa de Vest: Deși ploile din iulie oferă o pauză temporară Coastei de Fildeș și Ghanei, un fenomen El Niño puternic la sfârșitul anului aduce de obicei un vânt uscat și deșertic Harmattan , cu intensitate crescută, și o lipsă acută de precipitații. Aceasta înseamnă că îmbunătățirea actuală a condițiilor meteorologice ar putea fi doar liniștea dinaintea furtunii. Dacă El Niño lovește cu intensitatea prevăzută, piețele s-ar putea confrunta cu o altă criză profundă a ofertei la sfârșitul anului. Prețul începe sesiunea de astăzi continuându-și redresarea. Se poate observa că cele trei sesiuni anterioare au indicat o cerere clară peste 5.500 USD pe tonă. Sursă: xStation5

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