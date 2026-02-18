Prețul boabelor de cacao scade cu 45% în acest an 🚩Vânzarea accelerează

Contractele futures pe cacao la ICE (COCOA) au scăzut astăzi cu peste 6% deoarece comercianții continuă să amâne achizițiile din Coasta de Fildeș și Ghana, în ciuda reducerii drastice a prețului plătit fermierilor din Ghana. Contractele futures pe cacao din New York sunt în scădere pentru a șaptea sesiune consecutivă. De la începutul anului, contractele futures pe cacao atât din Londra, cât și din New York au scăzut cu aproximativ 45%. Prețurile se află acum la minimul din septembrie 2023, ștergând aproape complet creșterea speculativă înregistrată în 2024. Ghana (al doilea producător mondial) a redus prețurile la poarta fermei cu aproape 30% săptămâna trecută. Coasta de Fildeș (cel mai mare producător) a declarat că nu va ajusta prețul la poarta fermei înainte de sfârșitul actualului sezon agricol principal, pe 31 martie, deși rapoartele sugerează că ia în considerare o reducere.

Presiunea descendentă persistă, deoarece cumpărătorii sunt reticenți să plătească prețurile oficiale pentru boabele din Ghana și Coasta de Fildeș; reducerea prețurilor din Ghana, combinată cu slăbirea cererii, va forța probabil și Coasta de Fildeș să urmeze acest exemplu și să ajusteze prețurile.

Perspective de piață: prețurile ar putea rămâne sub presiune deoarece cererea mai slabă și îmbunătățirea perspectivelor de recoltă în Africa de Vest cresc așteptările privind un surplus al ofertei și cererii până în 2027.

Cu toate acestea, riscurile structurale legate de producție ar putea limita amploarea unei scăderi mai accentuate. Orice revenire a cererii declanșată de prețurile mai mici ar putea, de asemenea, să schimbe rapid sentimentul, menținând volatilitatea la un nivel ridicat. Din punct de vedere tehnic, RSI zilnic pentru cacao a scăzut la aproximativ 20, indicând condiții extreme de supravânzare — extrem de neobișnuite pentru piața cacao. Cu toate acestea, tendința generală rămâne descendentă, vânzătorii având controlul ferm. Sursa: xStation 5

"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."