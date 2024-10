Prețul gazelor naturale cotat în SUA ar putea fi ridicat anul viitor, dar iernile din Europa vor fi mai „ieftine”

Octombrie și noiembrie sunt de obicei cele mai volatile luni pentru prețurile gazelor naturale. Anul 2024 nu este diferit. Este momentul în care investitorii își îndreaptă atenția de la sezonul de vară către sezonul de încălzire, pentru care întreaga piață s-a pregătit practic tot anul. Deși cererea de electricitate generată din gaze a crescut semnificativ în ultimii ani, iarna este perioada în care consumul de gaze naturale depășește semnificativ capacitatea de producție. De aceea, nivelul stocurilor chiar înainte de începutul sezonului de încălzire ne arată dacă ne putem simți în siguranță sau dacă poate apărea o situație similară cu cea din 2021 și 2022, când piața gazelor a cunoscut o volatilitate enormă din cauza acțiunilor Rusiei sub forma restricționării livrărilor către Europa, iar apoi a declanșării războiului din Ucraina. Ce se va întâmpla în continuare cu prețurile gazelor în SUA și Europa? La ce ar trebui să fie atenți investitorii? Este gazul natural tot mai scump din SUA o problemă pentru consumatorii europeni, sau chiar dimpotrivă? Sezonul de încălzire este aproape de debut Începutul sezonului de încălzire în Europa și SUA are loc, de obicei, la începutul lunii octombrie. Atunci cantitatea de gaz injectată în instalațiile de stocare începe să fie mai mică decât cantitatea de gaz retrasă din depozit. Nivelul de stocare înainte de începutul sezonului de încălzire și rata de retragere a gazelor din depozite au un impact enorm asupra evoluției prețurilor. Care este situația actuală a stocării gazelor naturale în Europa și în SUA? Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri Deschide Cont Real TESTEAZĂ DEMO Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil Facilitățile de stocare din Europa sunt în prezent umplute în proporție de aproape 94%. Acest nivel este ușor sub nivelurile din 2019, 2020 și 2023, dar acest lucru se datorează și lipsei de presiune pentru refacerea stocurilor deoarece cererea este semnificativ mai scăzută decât înainte. În același timp, nivelul de stocare este peste media pe 5 ani, care se află la 89%. Cu toate acestea, acest nivel mai scăzut este legat de 2021, când umplerea depozitelor în această perioadă a anului a fost de numai 72%. În acest an, Rusia a început să restricționeze livrările către Europa, pregătindu-se probabil pentru război și încercând să facă Europa și mai dependentă de livrările de produse energetice. Cu toate acestea, Europa a făcut față problemei destul de bine, reducând semnificativ consumul și diversificându-și aprovizionarea, folosind în principal gazele de conductă din Norvegia și GNL din SUA. În prezent, se pare că Europa este asigurată înainte de începutul sezonului de încălzire, deși prețurile par să fie ridicate, dacă ne uităm la anii de dinainte de 2021. În prezent, participanții la piață plătesc aproximativ 36 EUR pentru 1 MWh de gaz pe bursa din Amsterdam (TTF). Cu toate acestea, este de aproape 10 ori mai puțin decât la vârful din august 2022. Cu toate acestea, dacă ne uităm la prețurile globale, în Europa avem deja o scădere a prețurilor sub prețurile de livrare pentru Japonia, Coreea și China. Prețurile globale ale gazelor naturale în dolari americani pe milion de unități termice britanice. Prețul în Europa nu depășește în prezent 12 USD/MMBTU, în timp ce în SUA se apropie din ce în ce mai mult de 3 USD/MMBTU. Cu toate acestea, trebuie amintit faptul că costurile asociate lichefierii și transportului gazului sunt de aproximativ 8-10 USD/MMBTU. Acesta este motivul pentru care arbitrajul spectaculos nu este posibil în acest caz. Sursa: Bloomberg Finance LP, XTB Fundamentele gazului natural american Situația stocării în Statele Unite este ușor diferită. Toamna și iarna foarte călduroase din 2023-2024 au dus la umplerea instalațiilor de stocare cu 39% mai mult decât media pe 5 ani la sfârșitul sezonului de încălzire din primăvara acestui an. Prețul gazului din SUA a fost la limita de jos în cea mai mare parte a anului, iar unii se așteptau ca nivelul de 1,5 USD/MMBTU, care apare extrem de rar pe piață, să nu fie cel mai scăzut nivel din acest sezon. Cu toate acestea, merită să ne amintim că, la un astfel de preț, o parte din ce în ce mai mică a producției a fost profitabilă, ceea ce s-a întâlnit cu comunicarea restricțiilor privind cheltuielile de capital din partea companiilor upstream din SUA. Apoi a venit perioada de vară, în care consumul de gaze din cauza căldurii a fost excepțional de mare. Trebuie subliniat faptul că peste 40% din energia electrică din SUA provine de la centrale pe gaz, astfel încât utilizarea sporită a aparatelor de aer condiționat a generat un consum semnificativ de gaze. Deși nivelul actual al stocurilor rămâne cu aproximativ 5% peste cel de anul trecut și cu aproximativ 8% peste media pe 5 ani, ritmul de refacere a stocurilor este cel mai lent din ultimii ani. Nu se poate exclude faptul că sezonul de încălzire va începe cu un nivel al stocurilor în jurul mediei pe cinci ani, ceea ce ar justifica niveluri ale prețurilor mai ridicate decât în prezent. Cu toate acestea, problema cheie pentru evoluția ulterioară a prețurilor va fi cantitatea de gaz care va fi consumată mai târziu în sezonul de încălzire. Nivelurile de stocare a gazelor naturale din SUA. Rata de creștere este semnificativ mai mică decât în anii anteriori. Dacă iarna va fi severă, prețurile gazelor naturale ar putea fi mult mai mari decât în prezent, având în vedere problemele de producție. Sursa: Bloomberg Finance LP, XTB Producătorii din SUA încep să se confrunte cu dificultăți Producția de gaze din SUA a atins niveluri record de aproximativ 106 miliarde de picioare cubice pe zi la începutul acestui an. Cu toate acestea, producția a scăzut semnificativ și, deși rămâne peste media pe 5 ani, lipsa de noi investiții poate însemna că anul viitor nu va aduce o producție record. Desigur, acest lucru s-ar putea schimba dacă Donald Trump devine președinte. Acesta este cunoscut pentru sprijinul său față de sursele convenționale de energie și față de utilizarea resurselor proprii ale țării, astfel încât nu poate fi exclus un sprijin pentru sectorul upstream. Cu toate acestea, continuarea creșterii producției în SUA necesită prețuri semnificativ mai mari, așa cum a fost cazul în 2021 și 2022. Mai mult GNL pentru Europa? Merită să ne amintim că Statele Unite au devenit recent cel mai mare exportator mondial de gaze naturale lichefiate, cu o cotă de piață de peste 20-21%. Statele Unite au dominat această poziție, depășind Australia și Qatar. Cu toate acestea, merită să ne amintim că SUA au preluat o parte foarte mare din piața europeană deoarece aproape toate livrările de gaze din Rusia către Europa au fost oprite. Exporturile de GNL din SUA depășesc 12 miliarde de picioare cubice pe zi în acest an și ar putea fi mult mai mari în următorii ani. Cu toate acestea, este vorba de o cantitate relativ mică, având în vedere producția de peste 100 de miliarde de picioare cubice pe zi și consumul mediu de aproximativ 80 de miliarde de picioare cubice pe zi. La sfârșitul anilor 2024 și 2025, noile terminale de export Plaquemines și Corpus Christi Etapa III își vor începe activitatea. Acestea vor aduce o capacitate de aproximativ 2 bcfd anul viitor și, la începutul anului 2026, o capacitate de export suplimentară de 1 bcfd. Dar asta nu este tot. Până în 2028, împreună cu Canada și Mexic, capacitățile de export vor crește la aproape 25 de miliarde de picioare cubice pe zi. Adică de două ori mai mult decât în prezent. Aceasta înseamnă mai multe gaze naturale disponibile pentru întreaga lume, inclusiv pentru Europa. Deși este dificil să ne așteptăm la o revenire la prețurile de 15-20 EUR/MWh, care au avut loc înainte de 2021, noul potențial de export din America de Nord poate reduce permanent prețurile în Europa sub 30 EUR/MWh. În același timp, acest lucru înseamnă mai puțin gaz în America de Nord însăși, fără creșterea producției sau a importurilor. Teoretic, utilizarea întregii noi capacități de export de către SUA anul viitor poate duce la o reducere a stocurilor de gaze cu 500-700 bcfd la începutul sezonului de încălzire în 2025 (presupunând că nu se modifică consumul, producția și importurile din Canada). Prin urmare, anul viitor ar putea aduce cel mai scăzut nivel al stocurilor din ultimii 5 ani, înainte de începutul sezonului de încălzire. Într-un astfel de caz, prețurile ar trebui să fie mult mai mari decât intervalul actual de 2-3 USD/MMBTU. Cu toate acestea, prețurile mai mari din SUA ar putea să nu însemne prețuri mai mari în Europa. Conform EIA, în următorii ani se așteaptă o creștere semnificativă a capacității de export din SUA și din alte țări nord-americane. Până în 2028, capacitatea de export s-ar putea dubla. Sursa: EIA Ce se întâmplă cu prețurile? Volatilitatea contractelor futures din octombrie și noiembrie în SUA este, de obicei, semnificativ crescută. Prețul contractului din octombrie a crescut cu 10% în august. O situație similară se regăsește în cotațiile contractului futures pentru luna noiembrie, care, de la preluarea contractului din octombrie, a câștigat deja peste 10%, iar prețul se apropie de nivelul de 3 USD/MMBTU. Caracterul sezonier al pieței gazelor determină diferențe mari între contractele futures individuale. În prezent, contractul din noiembrie se tranzacționează la 2,8 USD/MMBTU, în timp ce cel din ianuarie (care este de obicei cel mai ridicat din curba contractelor futures) se tranzacționează deja la 3,6 USD/MMBTU. Prețul pentru ianuarie 2025 reflectă deja oferta probabil mai scăzută disponibilă în SUA, contractul fiind tranzacționat la 4,2 USD/MMBTU. Situația este complet opusă în cazul gazului european. Posibila ofertă disponibilă mai mare în viitor înseamnă că prețurile contractelor futures începând cu 2027 indică prețuri sub 30 EUR/MWh, deși anul viitor ar trebui să fie destul de stabil între 36-38 EUR/MWh. În aceste condiții, ne putem aștepta la o corecție a prețurilor pe NATGAS? Totul va depinde de vreme. În acest moment, prognozele nu indică o probabilitate ridicată de iarnă grea, ceea ce poate sugera un consum de gaze la fel de scăzut în lunile următoare. Cu următoarea reînnoire a contractului în a doua jumătate a lunii octombrie, prețurile gazelor naturale din SUA s-ar putea confrunta cu o presiune descendentă. În timp ce tendințele sezoniere indică, de obicei, un vârf al prețurilor în noiembrie, fundamentele de bază sugerează un potențial de creștere semnificativă a prețurilor pe termen mediu și lung. Cu toate acestea, în cazul în care consumul de gaze naturale la începutul sezonului de încălzire rămâne scăzut, chiar și în intervalul de preț relativ scăzut de aproximativ 3-3,5 USD/MMBTU, se poate aștepta o corecție substanțială a prețurilor cu două cifre. Tendința prețurilor gazelor naturale în SUA la începutul sezonului de încălzire în ultimii ani. Sursa: Bloomberg Finance LP, XTB Echipa de Research XTB

