Prețul la cacao în scădere cu aproape 2% sub nivelul de 7000 de dolari pe fondul precipitațiilor din Africa 📉

Prețurile pentru cacao au scăzut cu peste 40% de la maximul de aproape 13.000 de dolari/tonă în 2024, tranzacționându-se acum sub zona cheie, psihologică și tehnică de 7000 de dolari/tonă. Scăderea survine pe fondul îmbunătățirii previziunilor privind oferta și al slăbirii cererii, inversând tendința ascendentă de anul trecut, alimentată de secetă, boli ale culturilor și recolte slabe în Africa de Vest.

Precipitațiile mai abundente și înflorirea copacilor în Coasta de Fildeș și Ghana stimulează previziunile de producție, atenuând temerile privind lipsa disponibilității.

Africa de Vest, responsabilă pentru 70% din producția mondială de cacao , se așteaptă să înregistreze o revenire a recoltelor după vremea severă și declinul cauzat de boli de anul trecut.

Prețurile ridicate ale cacao , combinate cu tarifele americane aplicate ciocolatei , riscă să diminueze și mai mult cererea consumatorilor.

Analiștii consideră că acest lucru reprezintă un obstacol suplimentar pentru prețuri în perspectiva anului 2025.

Creșterea producției din acest an va spori semnificativ oferta, contribuind la corectarea dezechilibrului care a determinat creșterea prețurilor în 2024.

Rabobank se așteaptă la un surplus semnificativ în sezonul 2025/26 , cu creșteri ale producției în Ecuador, Brazilia, Peru, Nigeria și Camerun , alături de redresarea din Africa de Vest.

Se preconizează că prețurile la cacao vor avea o tendință de scădere treptată pe termen scurt și mediu, în ciuda posibilității unor reveniri de scurtă durată.

Riscurile limitate legate de aprovizionare în Coasta de Fildeș și Ghana ar trebui să mențină prețurile peste 3.000 USD/tonă , chiar și într-un scenariu pesimist. Analizând graficul din perspectivă tehnică a prețului pentru cacao, putem observa formațiunea Head & Shoulers, prețurile futures fiind acum în linie cu potențiala linie de suport a formațiunii. Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri Deschide Cont Real Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil Source: xStation5 Source: xStation5

