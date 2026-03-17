Prețurile petrolului cresc din nou pe fondul presiunilor asupra ofertei

- Petrol: Criza transporturilor maritime se transformă într-o criză a ofertei
- De ce scad acțiunile din sectorul apărării?
- O revenire a obligațiunilor înaintea reuniunilor cheie ale băncilor centrale
- RBA ia taurul de coarne și majorează ratele dobânzilor pe fondul conflictului din Orientul Mijlociu
- Ar putea BOE să adopte o poziție mai dovish decât se aștepta?
În această zi se observă o tendință de creștere a prețurilor la energie și o ușoară scădere a acțiunilor, prețul petrolului Brent avansând cu 1,8% și revenind peste 102,70 dolari pe baril. Acțiunile europene recuperează pierderile anterioare, în timp ce contractele futures pe acțiuni din SUA indică o deschidere mai slabă mai târziu astăzi. Interesant este faptul că acțiunile europene par să ignore creșterea prețului petrolului; riscul este că nu vor putea face acest lucru pe termen lung, deoarece prețurile ridicate ale petrolului amenință perspectivele economice.
Prețul petrolului: criza transportului maritim se transformă în criză de aprovizionare
Următoarea etapă a conflictului dintre Iran și SUA a văzut ambele părți intensificând atacurile asupra infrastructurii energetice. Criza aprovizionării cu petrol din ultimele săptămâni s-ar putea transforma dintr-o criză a transportului maritim cauzată de închiderea Strâmtorii Ormuz într-o criză a aprovizionării cu petrol, în care infrastructura energetică din întreg Golful Persic este ținta atacurilor iraniene. În ultimele ore, ambasada SUA din Bagdad a fost lovită de milițiile șiite irakiene, aliniate cu Teheranul, câmpul de gaze Shah, unul dintre cele mai mari din lume, din Emiratele Arabe Unite a fost lovit, iar un petrolier a fost lovit și el în Golful Oman. Conflictul pare să se extindă și nu este clar când sau cum se va termina. Este probabil ca acest lucru să mențină prețul petrolului peste 100 de dolari pe baril pentru o perioadă de timp.
De ce scad acțiunile din sectorul apărării?
Indicele Eurostoxx 50 se află sub presiune, cu pierderi înregistrate de brandurile de lux, acțiunile din sectorul apărării și gigantul tehnologic ASML. Rheinmetall și Safran sunt ambele în scădere astăzi, dar de ce scad acțiunile din sectorul apărării când ne aflăm în mijlocul unui război major? Rheinmetall a scăzut cu 20% față de maximul din septembrie, iar Safran a scăzut cu 5% în ultima săptămână. Motivul pentru aceasta este o combinație de evaluări ridicate, acțiuni din sectorul energetic mai ieftine și unele previziuni slabe privind profiturile. Rheinmetall a raportat o previziune a profiturilor sub așteptări pentru acest an, ceea ce a aruncat îndoieli asupra eficacității angajamentelor privind cheltuielile de apărare asumate de guvernul german și de alte națiuni europene. Investitorii au fost cumpărători importanți de acțiuni din sectorul apărării în ultimii ani, ceea ce a determinat o creștere bruscă a evaluărilor. Raportul P/E al Rheinmetall este de 71 de ori profitul, iar investitorii nu sunt dispuși să cumpere la acest nivel pe piața actuală.
În schimb, cele mai performante companii din Europa de la începutul acestei crize sunt ENI, TotalEnergies, Danone și BASF. Rotația din sectoarele cu evaluări ridicate, precum cel al apărării, către companiile energetice este în curs de desfășurare și este probabil să continue, întrucât prețul țițeiului Brent rămâne ferm peste 100 de dolari pe baril. Acest lucru stimulează, de asemenea, indicele FTSE 100, care contrazice tendința și înregistrează o ușoară creștere până în prezent marți. Sectorul energetic al FTSE 100, care reprezintă 11% din indice, acționează ca un amortizor pentru indicele britanic, care rămâne mai bine susținut decât omologii săi europeni.
Recuperarea obligațiunilor înaintea reuniunilor cheie ale băncilor centrale
Interesant este că, deși acțiunile se confruntă cu dificultăți astăzi, obligațiunile continuă să se redreseze. RBA, banca centrală a Australiei, a majorat rata dobânzii în această dimineață de la 3,85% la 4,1%. Aceasta este prima bancă centrală care reacționează la presiunile inflaționiste generate de acest război. Aceasta este a doua majorare consecutivă a ratei dobânzii de către RBA, care este îngrijorată de inflația persistentă. Cu toate acestea, a fost o decizie strânsă, cu un raport de 5-4 în favoarea majorării. Deși există o dezbatere aprinsă la RBA cu privire la perspectivele inflației, guvernatorul a subliniat riscurile inflaționiste pentru economie generate de acest conflict, chiar dacă există avertismente că economia australiană s-ar putea confrunta cu o recesiune dacă prețurile la energie rămân ridicate.
Nu ne așteptăm ca Fed și BOE să se alăture mesajului hawkish al RBA. Este de remarcat scăderea randamentelor obligațiunilor europene și britanice din ultimele zile. Se așteaptă ca datele de joi privind piața muncii din Marea Britanie să arate o nouă creștere a ratei șomajului la 5,3% și un alt trimestru de pierderi de locuri de muncă. Cum poate BOE să majoreze ratele dobânzilor când perspectivele economice rămân atât de slabe? Scăderea bruscă a randamentelor obligațiunilor de stat britanice din ultimele zile este un semn că piața ar putea anticipa o ședință a BOE mai dovish decât se aștepta, Andrew Bailey fiind mai probabil să semnaleze o menținere prelungită a ratei, mai degrabă decât o majorare a acesteia pe fondul creșterii prețurilor materiilor prime.
"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."