Prețurile petrolului cresc din nou pe fondul presiunilor asupra ofertei

În această zi se observă o tendință de creștere a prețurilor la energie și o ușoară scădere a acțiunilor, prețul petrolului Brent avansând cu 1,8% și revenind peste 102,70 dolari pe baril. Acțiunile europene recuperează pierderile anterioare, în timp ce contractele futures pe acțiuni din SUA indică o deschidere mai slabă mai târziu astăzi. Interesant este faptul că acțiunile europene par să ignore creșterea prețului petrolului; riscul este că nu vor putea face acest lucru pe termen lung, deoarece prețurile ridicate ale petrolului amenință perspectivele economice.

Prețul petrolului: criza transportului maritim se transformă în criză de aprovizionare

Următoarea etapă a conflictului dintre Iran și SUA a văzut ambele părți intensificând atacurile asupra infrastructurii energetice. Criza aprovizionării cu petrol din ultimele săptămâni s-ar putea transforma dintr-o criză a transportului maritim cauzată de închiderea Strâmtorii Ormuz într-o criză a aprovizionării cu petrol, în care infrastructura energetică din întreg Golful Persic este ținta atacurilor iraniene. În ultimele ore, ambasada SUA din Bagdad a fost lovită de milițiile șiite irakiene, aliniate cu Teheranul, câmpul de gaze Shah, unul dintre cele mai mari din lume, din Emiratele Arabe Unite a fost lovit, iar un petrolier a fost lovit și el în Golful Oman. Conflictul pare să se extindă și nu este clar când sau cum se va termina. Este probabil ca acest lucru să mențină prețul petrolului peste 100 de dolari pe baril pentru o perioadă de timp.

De ce scad acțiunile din sectorul apărării?

Indicele Eurostoxx 50 se află sub presiune, cu pierderi înregistrate de brandurile de lux, acțiunile din sectorul apărării și gigantul tehnologic ASML. Rheinmetall și Safran sunt ambele în scădere astăzi, dar de ce scad acțiunile din sectorul apărării când ne aflăm în mijlocul unui război major? Rheinmetall a scăzut cu 20% față de maximul din septembrie, iar Safran a scăzut cu 5% în ultima săptămână. Motivul pentru aceasta este o combinație de evaluări ridicate, acțiuni din sectorul energetic mai ieftine și unele previziuni slabe privind profiturile. Rheinmetall a raportat o previziune a profiturilor sub așteptări pentru acest an, ceea ce a aruncat îndoieli asupra eficacității angajamentelor privind cheltuielile de apărare asumate de guvernul german și de alte națiuni europene. Investitorii au fost cumpărători importanți de acțiuni din sectorul apărării în ultimii ani, ceea ce a determinat o creștere bruscă a evaluărilor. Raportul P/E al Rheinmetall este de 71 de ori profitul, iar investitorii nu sunt dispuși să cumpere la acest nivel pe piața actuală.

În schimb, cele mai performante companii din Europa de la începutul acestei crize sunt ENI, TotalEnergies, Danone și BASF. Rotația din sectoarele cu evaluări ridicate, precum cel al apărării, către companiile energetice este în curs de desfășurare și este probabil să continue, întrucât prețul țițeiului Brent rămâne ferm peste 100 de dolari pe baril. Acest lucru stimulează, de asemenea, indicele FTSE 100, care contrazice tendința și înregistrează o ușoară creștere până în prezent marți. Sectorul energetic al FTSE 100, care reprezintă 11% din indice, acționează ca un amortizor pentru indicele britanic, care rămâne mai bine susținut decât omologii săi europeni.

Recuperarea obligațiunilor înaintea reuniunilor cheie ale băncilor centrale

Interesant este că, deși acțiunile se confruntă cu dificultăți astăzi, obligațiunile continuă să se redreseze. RBA, banca centrală a Australiei, a majorat rata dobânzii în această dimineață de la 3,85% la 4,1%. Aceasta este prima bancă centrală care reacționează la presiunile inflaționiste generate de acest război. Aceasta este a doua majorare consecutivă a ratei dobânzii de către RBA, care este îngrijorată de inflația persistentă. Cu toate acestea, a fost o decizie strânsă, cu un raport de 5-4 în favoarea majorării. Deși există o dezbatere aprinsă la RBA cu privire la perspectivele inflației, guvernatorul a subliniat riscurile inflaționiste pentru economie generate de acest conflict, chiar dacă există avertismente că economia australiană s-ar putea confrunta cu o recesiune dacă prețurile la energie rămân ridicate.

Nu ne așteptăm ca Fed și BOE să se alăture mesajului hawkish al RBA. Este de remarcat scăderea randamentelor obligațiunilor europene și britanice din ultimele zile. Se așteaptă ca datele de joi privind piața muncii din Marea Britanie să arate o nouă creștere a ratei șomajului la 5,3% și un alt trimestru de pierderi de locuri de muncă. Cum poate BOE să majoreze ratele dobânzilor când perspectivele economice rămân atât de slabe? Scăderea bruscă a randamentelor obligațiunilor de stat britanice din ultimele zile este un semn că piața ar putea anticipa o ședință a BOE mai dovish decât se aștepta, Andrew Bailey fiind mai probabil să semnaleze o menținere prelungită a ratei, mai degrabă decât o majorare a acesteia pe fondul creșterii prețurilor materiilor prime.