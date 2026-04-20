Prețurile petrolului cresc pe fondul discrepanței dintre retorica politică și realitate 📌

Aspecte esențiale Petrolul (OIL) crește cu 3,50% până la 90 USD, iar WTI cu 4,50% până la 87 USD

Creștere puternică a prețurilor în urma noilor atacuri asupra navelor comerciale din Strâmtoarea Ormuz

Iranul a anunțat o nouă închidere a strâmtorii și a avertizat navele să nu se apropie

Forțele americane au capturat o navă sub pavilion iranian, crescând riscul de escaladare

Teheranul s-ar putea să nu participe la următoarea rundă de negocieri cu SUA din Pakistan

Actualul armistițiu dintre SUA și Iran expiră miercuri, existând incertitudine cu privire la prelungirea acestuia

Traficul prin Ormuz rămâne semnificativ restricționat, menținând presiunea asupra aprovizionării globale cu energie

Emiratele Arabe Unite iau în considerare sprijinul financiar din partea SUA pe fondul riscurilor la adresa exporturilor de petrol și a fluxurilor de dolari

Prețurile petrolului se redresează după weekend, cu (OIL) în creștere cu 3,50% la 90 USD, în timp ce WTI câștigă 4,50% la 87 USD. Îngrijorările pieței au revenit, iar riscul unor noi perturbări, mai grave, în Orientul Mijlociu a crescut. Inițial, prețurile au crescut mult mai puternic în urma atacurilor asupra navelor comerciale din Strâmtoarea Ormuz, a noilor amenințări iraniene la adresa transportului maritim și a capturării unei nave iraniene de către forțele americane. Ulterior, prețurile s-au retras parțial de la maximele intrazilnice. Situația din Orientul Mijlociu s-a deteriorat din nou după o scurtă perioadă de optimism. Iranul și-a retras semnalele anterioare privind redeschiderea strâmtorii, dând vina pe blocada navală americană în curs, în timp ce negocierile de încetare a focului devin din ce în ce mai fragile. Teheranul a sugerat că s-ar putea să nu participe la următoarea rundă de discuții din Pakistan, acuzând SUA de cerințe nerealiste, iar actualul armistițiu de două săptămâni expiră miercuri. Lipsa unor progrese diplomatice clare și presiunea militară crescândă îi determină pe investitori să privească din ce în ce mai mult regiunea ca pe o sursă persistentă de risc geopolitic, mai degrabă decât ca pe un șoc temporar determinat de știri. Pentru piețe, nu mai este vorba doar de retorică, ci de impactul real asupra fluxurilor de energie, încrederii în transportul maritim și stabilității financiare în regiunea Golfului. Traficul naval prin Ormuz rămâne cu mult sub nivelurile normale, prețurile combustibililor cresc la nivel global, iar unele guverne încep să apeleze la rezerve sau să introducă măsuri de conservare. Există, de asemenea, semnale că statele din Golf se pregătesc pentru întreruperi prelungite, Emiratele Arabe Unite iau în considerare măsuri de sprijin financiar și chiar utilizarea potențială a monedelor alternative în comerțul cu petrol în scenarii de criză. Deocamdată, prețul petrolului de aproximativ 90 USD și al WTI de aproape 87 USD indică faptul că piața petrolului rămâne tensionată, deși speranțele pentru o soluționare a conflictului sunt încă semnificative.

