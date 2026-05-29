📆Trei piețe de urmărit săptămâna viitoare (29.05.2026)

Piețele globale încep noua săptămână pe fondul unor evoluții macroeconomice cheie și al unor tensiuni geopolitice în scădere, dar încă palpabile. Investitorii de pe toate piețele speră că armistițiul dintre SUA și Iran se va dovedi durabil, ceea ce a calmat deja parțial sentimentul piețelor. Săptămâna trecută a adus o consolidare a nivelurilor indicilor americani, în timp ce săptămâna aceasta acest optimism va fi pus la încercare de datele cheie privind piața muncii din SUA (NFP), cifrele privind inflația din Zona Euro și rezultatele financiare ale liderilor din sectorul tehnologic. Având în vedere aceste evenimente, investitorii ar trebui să acorde o atenție deosebită EURUSD, US500 și aurului (GOLD).
EURUSD
Săptămâna aceasta va aduce date fundamentale cruciale atât pentru Banca Centrală Europeană, cât și pentru Rezerva Federală. Calendarul macroeconomic atât pentru economia SUA, cât și pentru cea europeană este foarte încărcat, așa cum este tipic la începutul unei noi luni. Marți, vom primi estimarea preliminară a inflației CPI din Zona Euro pentru luna mai. Previziunile indică o accelerare a indicatorului HICP la 3,2% YoY (în creștere de la 3,0% în aprilie) și o creștere a inflației de bază la 2,3%. Cu toate acestea, merită menționat faptul că datele preliminare din economiile individuale au fost semnificativ mai mici decât se aștepta, ceea ce a fost legat de o scădere majoră a prețurilor petrolului brut în ultima parte a lunii mai. Dacă inflația din Zona Euro scade în mod neașteptat, piața va începe să pună la îndoială creșterea aproape sigură a ratei dobânzii în Zona Euro, care este în prezent pe deplin inclusă în prețuri.
De cealaltă parte a Atlanticului, o serie de date vor fi cruciale: indicele ISM pentru sectorul manufacturier de luni (care se așteaptă să crească la 53,0), raportul JOLTS de marți și raportul lunar privind piața muncii (NFP) de vineri. Prognozele indică o creștere solidă a ocupării forței de muncă de 95.000 de locuri de muncă și menținerea ratei șomajului la 4,3%. Dacă piața muncii din SUA își confirmă reziliența structurală și inflația europeană surprinde în orice direcție, volatilitatea pe EURUSD ar putea crește brusc. În cele din urmă, însă, principalul factor care determină prețul perechii rămâne situația din Orientul Mijlociu.
US500
Indicele general al pieței americane a atins noi maxime istorice aproape zilnic, chiar și în ciuda unei săptămâni scurte pe Wall Street. Se pare că investitorii au considerat riscurile geopolitice legate de blocada Strâmtorii Hormuz ca fiind practic rezolvate și se concentrează pe deplin pe datele economice concrete, evoluțiile privind companiile cheie din domeniul tehnologic și cea mai mare ofertă publică inițială (IPO) din istorie — SpaceX a lui Elon Musk.
Din perspectiva calendarului macroeconomic, datele privind piața muncii și indicii de activitate economică (ISM pentru sectorul manufacturier luni și ISM pentru sectorul serviciilor miercuri) vor fi importante pentru a arăta dacă economia SUA își menține într-adevăr ritmul ridicat, susținând astfel valorile ridicate ale acțiunilor.
Dar asta nu este tot, deoarece ne confruntăm cu o prelungire a sezonului de raportare a rezultatelor financiare. Mai important, companiile tehnologice cheie își vor prezenta rapoartele. În această săptămână, rezultatele financiare vor fi publicate de giganții tehnologici de o importanță imensă pentru indice: Broadcom, CrowdStrike, Hewlett Packard Enterprise (HPE) și Palo Alto Networks. Impulsionat de revoluția AI și de cheltuielile pentru infrastructura de rețea, sectorul tehnologic dictează condițiile pieței. Istoric, chiar și dezamăgirile minore în previziunile companiilor legate de sectorul cipurilor au declanșat corecții masive. Cu US500 la niveluri record în prezent, marja de eroare pentru companiile care raportează este minimă.
Aur (GOLD)
Aurul intră în noua lună dintr-o poziție ușor mai slabă. Am asistat la trei luni consecutive de scăderi, deși investitorii au reușit să ridice prețul de la minimele de peste două luni. Aurul este în prezent din nou extrem de sensibil la așteptările privind rata dobânzii din SUA, așa că, la fel ca dolarul, va reacționa la activitatea economică și la datele privind piața muncii.
Dacă majorarea locurilor de muncă este solidă, aceasta ar putea semnala faptul că economia SUA este pregătită pentru creșteri ale ratei dobânzii. Pe de altă parte, slăbiciunile pieței muncii ar putea indica un potențial de reduceri, dacă situația din Orientul Mijlociu se rezolvă rapid. Cu toate acestea, merită menționat faptul că o mare necunoscută rămâne comunicarea lui Kevin Warsh, care își va ține prima conferință de presă în calitate de președinte al Fed abia în a doua jumătate a lunii iunie. În prezent, piața preconizează o probabilitate de 60% pentru o singură majorare a ratei dobânzii până la sfârșitul acestui an, dar aproape o majorare completă până la jumătatea anului viitor. Absența problemelor legate de inflație va însemna lipsa perspectivelor de majorări și un sprijin pentru piața metalelor prețioase.
Metalul prețios intră în această săptămână într-o stare de sensibilitate sporită la ratele dobânzilor din SUA și la randamentele titlurilor de stat, reacționând în același timp la calmarea sentimentelor politice.
