Prețurile petrolului din nou în creștere: închiderea Strâmtorii Ormuz blochează piața. Ce urmează?

Aspecte esențiale Escaladarea conflictului și creșterea bruscă a prețurilor: Schimburile ulterioare de lovituri între SUA și Iran din iulie 2026, inclusiv primul atac de amploare asupra infrastructurii petroliere (platforma din Kuweit), au făcut ca prețul petrolului Brent să ajungă la aproximativ 80 de dolari pe baril.

Schimburile ulterioare de lovituri între SUA și Iran din iulie 2026, inclusiv primul atac de amploare asupra infrastructurii petroliere (platforma din Kuweit), au făcut ca prețul petrolului Brent să ajungă la aproximativ 80 de dolari pe baril. Războiul informațional și „traversările ascunse”: În ciuda asigurărilor SUA privind deschiderea Strâmtorii Ormuz, traficul oficial al petrolierelor a scăzut drastic, iar armatorii optează în masă pentru „traversări ascunse” riscante, cu transpondere AIS oprite.

În ciuda asigurărilor SUA privind deschiderea Strâmtorii Ormuz, traficul oficial al petrolierelor a scăzut drastic, iar armatorii optează în masă pentru „traversări ascunse” riscante, cu transpondere AIS oprite. Două scenarii pentru viitor: Scenariul de bază prevede un conflict care se extinde treptat și o stabilizare a prețurilor petrolului Brent în intervalul de 75-85 de dolari. Cu toate acestea, extinderea luptelor la rafinăriile din Golf ar putea propulsa instantaneu prețul materiei prime peste pragul de 100 de dolari.

Piața nu așteaptă. ⚡Fii la curent cu cele mai noi știri și analize direct din aplicația XTB. Descarc-o acum și nu rata informațiile care contează! Prețurile petrolului au crescut brusc la deschiderea pieței, după ce conflictul din Orientul Mijlociu dintre Statele Unite și Iran s-a intensificat semnificativ. O serie de atacuri între cele două țări și închiderea ulterioară a Strâmtorii Ormuz au dus la apariția unui sentiment negativ pe piață. O situație similară a avut loc exact acum o săptămână, dar și de data aceasta creșterea prețurilor nu se compară deloc cu cea de la începutul lunii martie, când petrolul a urcat foarte rapid de la aproximativ 70 de dolari pe baril la un nivel de trei cifre. A decis piața să ignore complet riscul, în ciuda tensiunilor încă enorme de pe piața fizică a combustibililor? Cum au afectat atacurile recente materia primă și care sunt previziunile pe termen scurt și lung pentru investitori? Cum au dus evenimentele recente la o creștere a prețurilor petrolului? De la începutul lunii iulie 2026, am asistat la o creștere evidentă a agitației pe piețe, chiar dacă până de curând părea că întreaga situație din Orientul Mijlociu era deja pe deplin sub control. După o serie de atacuri de săptămâna trecută, săptămâna aceasta a adus o intensificare și mai mare a activităților ambelor părți implicate în conflict. Cei mai importanți factori care au destabilizat piața în ultimele zile sunt: Mai multe atacuri aeriene ale SUA: Comandamentul Central al SUA (Centcom) a efectuat al patrulea val de atacuri asupra țintelor militare din Iran (inclusiv sisteme de apărare aeriană și radare) într-o săptămână, pentru a proteja transportul maritim internațional.

Răzbunarea Iranului și atacurile asupra aliaților: Teheranul a răspuns prin lansarea de drone și rachete către bazele și pozițiile SUA și ale aliaților săi din Orientul Mijlociu, inclusiv în Iordania, Bahrain și Kuweit.

Impactul asupra infrastructurii energetice: Pentru prima dată după mult timp, infrastructura petrolieră a devenit o țintă directă. O dronă iraniană a avariat o platformă petrolieră maritimă aparținând companiei Oil Co. din Kuweit. Ca urmare a acestor evenimente, indicatorul de referință global, adică petrolul Brent, a înregistrat la începutul sesiunii o creștere de până la 5%, dar în prezent creșterile se limitează la aproximativ 3%. După ce petrolul Brent a testat nivelul de 80 de dolari pe baril, prețul a scăzut acum la 78,5 dolari pe baril. Petrolul WTI costă 73,8 dolari pe baril. Războiul pentru Strâmtoarea Ormuz: închisă sau deschisă? Strâmtoarea Ormuz este un punct cheie pe harta lumii. Încă în ianuarie și februarie, aproximativ o cincime din aprovizionarea mondială cu țiței și gaz natural lichefiat (GNL) trecea în mod normal prin această strâmtoare. În prezent, se desfășoară un război informațional acerb în jurul acestui istm strategic: Poziția Iranului: Teheranul a anunțat oficial că strâmtoarea este închisă traficului naval „până la noi ordine”.

Poziția SUA: Președintele Donald Trump și comandamentul militar american neagă categoric aceste informații, susținând că traficul se află în continuare sub protecția forțelor americane, iar Iranul nu controlează apele internaționale. Cu toate acestea, datele de telemetrie indică un blocaj evident. Potrivit Kpler, traficul maritim oficial și public a atins cel mai scăzut nivel din ultimele cinci săptămâni (duminică, doar 7 nave au parcurs ruta). Armatorii acționează însă altfel. Analiștii semnalează o creștere uriașă a așa-numitelor „tranzite ascunse”. Petroliere care transportă cantități uriașe de petrol își opresc transpondere AIS, profitând în plus de întunericul nopții pentru a traversa neobservate zona amenințată. Desigur, după ce se îndepărtează de punctul cheie, transpondere sunt repornite. În același timp, merită menționat faptul că Statele Unite nu au instituit din nou oficial un blocaj naval, dar interzic petrolierelor iraniene să părăsească Strâmtoarea Ormuz. Ce urmează pentru prețurile petrolului? Previziuni și scenarii Escaladarea militară actuală limitează drastic șansele de revenire la diplomație. Reprezentanții Iranului au declarat în mod explicit sfârșitul „erei acordurilor unilaterale”, iar Casa Albă a declarat că armistițiul anterior a încetat. Ce înseamnă acest lucru pentru prețul țițeiului în viitorul apropiat? În prezent, se conturează două scenarii cele mai probabile: Scenariul 1: Conflict insidios (Varianta de bază) Atâta timp cât schimbul de lovituri se limitează la măsuri de retaliere punctuale și nu se transformă într-un război regional pe scară largă, prețurile petrolului Brent ar trebui să rămână în intervalul de 75-85 de dolari pe baril. Piața fizică, grație mijloacelor alternative de transport și „curselor ascunse”, menține deocamdată o ordine relativă, ceea ce împiedică panica. Desigur, refacerea stocurilor globale într-o astfel de situație va rămâne extrem de dificilă, astfel încât scăderea cererii va continua, cel mai probabil. Scenariul 2: Război total și blocadă (Varianta critică) Dacă conflictul se extinde la scară mai largă asupra infrastructurii de producție din Golful Persic (de exemplu, atacuri masive asupra rafinăriilor din Arabia Saudită sau Kuweit), prețurile petrolului brut și ale produselor petroliere ar putea crește extrem de mult. Dacă Strâmtoarea Ormuz este blocată permanent și aprovizionarea este efectiv întreruptă, prețul țițeiului ar putea sări rapid la 100 de dolari pe baril sau mai mult, provocând un puternic șoc inflaționist în economia globală. Cifra cheie de urmărit este numărul de nave care traversează Strâmtoarea Ormuz. Deși chiar și acum două săptămâni numărul navelor era departe de nivelurile din februarie, părea că situația se va reveni la normal destul de repede. Cu toate acestea, nu pare că situația se va detensiona în mod evident și că se va reveni la respectarea memorandumului și la deschiderea completă a Strâmtorii Ormuz în viitorul apropiat. De aceea, riscul unei creșteri moderate a prețurilor față de nivelurile actuale pare a fi scenariul de bază. Un grafic care ilustrează evoluția prețurilor petrolului brut în timpul diverselor conflicte geopolitice din ultimele decenii Prețul petrolului brut a scăzut mai rapid în ultimele zile decât în timpul evenimentelor din 1990 și 2022. Analiza conflictelor anterioare arată că cel mai grav val de creșteri ale prețurilor ar trebui să fi trecut deja, dar, în același timp, evoluția ulterioară a prețurilor poate fi destul de variabilă. Sursă: Bloomberg Finance LP, XTB

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