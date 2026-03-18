Preview al deciziei Fed

Piața nu așteaptă. ⚡Fii la curent cu cele mai noi știri și analize direct din aplicația XTB. Descarc-o acum și nu rata informațiile care contează!

Fluxul de știri continuă să domine în acest moment, atât în sens pozitiv, cât și negativ. Raliul bursier se extinde în a treia zi, iar prețul petrolului este mai mic după ce Irakul a semnat un acord cu Turcia pentru a exporta petrol fără a folosi Strâmtoarea Ormuz. Pe măsură ce producătorii de petrol se adaptează la situația din Orientul Mijlociu, prețul petrolului se va ajusta, iar prețul țițeiului Brent a scăzut cu 1,6 % pe fondul acestei știri.

Știrile corporative se luptă cu titlurile din Orientul Mijlociu

Contractele futures bursiere sunt pe verde în SUA și Europa în această dimineață, pe fondul creșterii apetitului pentru risc în perspectiva ședinței Fed de diseară. Deși conflictul din Orientul Mijlociu continuă să domine, știrile corporative ocupă prima pagină a ziarelor. CEO-ul Nvidia a prognozat că firma va genera venituri de 1 trilion de dolari din vânzarea de cipuri până în 2027 și că va utiliza o parte mai mare din fluxul de numerar disponibil pentru răscumpărarea de acțiuni și distribuirea de dividende către investitori în a doua jumătate a acestui an. Unilever va fi în centrul atenției astăzi, după ce a declarat că ia în considerare separarea activelor sale din sectorul alimentar. Pe măsură ce ne îndreptăm spre mijlocul săptămânii, băncile centrale vor domina.

Băncile centrale vor domina

Două treimi dintre principalele bănci centrale ale lumii vor anunța decizii privind rata dobânzii în această săptămână. În timp ce RBA din Australia a luat taurul de coarne și a majorat ratele dobânzilor marți, punctul culminant este, fără îndoială, ședința Rezervei Federale din această seară.

Ce fel de Fed vom avea?

Se așteaptă ca Fed să mențină rata dobânzii neschimbată, dar tonul declarației Fed și al conferinței de presă a lui Jerome Powell vor determina reacția pieței. Dacă Fed va fi prea preocupată de presiunile inflaționiste generate de creșterea prețurilor la energie, sentimentul pieței ar putea fi afectat, perturbând recenta redresare a acțiunilor și a obligațiunilor; dacă nu va fi suficient de preocupată de inflație, piața ar putea începe să pună la îndoială credibilitatea Fed. Jerome Powell și colegii săi au de parcurs un drum îngust mai târziu, miercuri.

Chiar înainte de izbucnirea războiului, existau semne că presiunile inflaționiste din SUA se intensificau, iar unii membri ai Fed doreau ca aceasta să renunțe la mesajul dovish în favoarea unei poziții mai neutre cu privire la direcția viitoare a politicii monetare. Considerăm că Fed va face probabil această schimbare, declarația de diseară urmând să arate că Fed va menține rata dobânzii neschimbată pe termen lung.

Se așteaptă ca Fed să adopte o atitudine de așteptare, indiferent de ceea ce cred membrii cu orientare acomodativă

Piața contractelor futures pe rata dobânzii Fed se așteaptă acum la o singură reducere a ratei din partea FOMC în acest an; înainte de izbucnirea războiului, erau preconizate două reduceri. Nu se așteaptă o reducere a ratei până în a doua jumătate a anului, în jurul lunii septembrie. În timp ce unii membri ai Fed sunt îngrijorați de perspectivele inflației, alții sunt îngrijorați și de piața muncii, după un raport slab privind locurile de muncă din februarie.

Din această cauză, nu ne așteptăm la un vot unanim în favoarea menținerii ratei dobânzii. În schimb, am putea vedea mai mulți disidenți, printre care Stephen Miran, cunoscutul membru „dove”, Christopher Waller și vicepreședinta Michelle Bowman.

Este puțin probabil ca acest lucru să schimbe poziția Fed. În cele din urmă, se așteaptă ca majoritatea membrilor să sublinieze situația volatilă și incertă cu care se confruntă lumea, iar acest lucru susține menținerea ratei dobânzii pentru a combate atât riscurile inflaționiste, cât și riscurile la adresa creșterii economice.

Ne întoarcem la 2022?

De asemenea, tonul va fi important pentru a determina reacția pieței la această ședință. Va părea Jerome Powell îngrijorat de o revenire la un scenariu 2022 sau va prezenta creșterea prețurilor la energie ca o fluctuație temporară într-o perioadă altfel dezinflaționistă pentru economia globală?

Există o poziționare prudentă pe măsură ce ne apropiem de ședința Fed de diseară. Acțiunile au înregistrat câștiguri după două săptămâni dificile, deși sentimentul rămâne fragil. Obligațiunile se află în proces de redresare, iar randamentele titlurilor de stat au scăzut cu aproximativ 8 puncte de bază până în prezent în această săptămână. Considerăm că piața titlurilor de stat va aștepta indicații din partea Fed înainte de a face următoarea mișcare.

Dot Plot: Fed câștigă timp

Atenția se poate orienta asupra graficului Dot Plot actualizat; ne așteptăm ca proiecția mediană pentru reducerile de rate în 2026 să fie amânată până mult mai târziu în acest an, pentru a câștiga timp pentru Fed în acest context global fără precedent. Dacă Fed va însoți acest lucru cu o avertizare că toate proiecțiile sunt supuse modificărilor din cauza incertitudinii excesive, reacția pieței ar putea fi moderată.

Conform datelor Bloomberg, piața estimează o reducere totală a dobânzii la întâlnirea din septembrie. Sursa: Bloomberg Research

Ce urmează pentru dolar?

Dolarul este sub presiune în această săptămână, iar indicele dolarului a revenit sub 100; cu toate acestea, tendința pe termen lung rămâne favorabilă. Dolarul rămâne una dintre monedele cu cea mai bună performanță din spațiul valutar G10 în această lună, euro, coroana suedeză și dolarul neozeelandez înregistrând cele mai mari scăderi.

Perspectivele pe termen lung rămân favorabile pentru noi aprecieri ale dolarului, deși imaginea pe termen scurt este mai nuanțată. Cererea pentru dolar rămâne puternică și nu vedem ca aceasta să se încheie până când nu va exista o imagine mai clară asupra modului în care se va încheia conflictul din Orientul Mijlociu.

Confirmarea următorului președinte al Fed…

Există o altă dimensiune a acestei reuniuni: cine îl va înlocui pe Jerome Powell în funcția de președinte? Kevin Warsh este alegerea lui Trump; cu toate acestea, numirea sa a fost blocată și s-ar putea să nu poată prelua funcția pe 15 mai.

Senatorul republican Thom Tillis a promis să blocheze numirea lui Warsh până când ancheta penală a Departamentului de Justiție asupra actualului președinte al Fed, Jerome Powell, va fi rezolvată. Acest lucru riscă să întârzie numirea lui Warsh. Președintele ar putea numi un președinte interimar al Fed, în așteptarea aprobării lui Warsh de către Senat. Stephen Miren este cel mai probabil candidat. El este, de asemenea, un susținător notabil al politicii monetare relaxate și ar putea conduce o inițiativă de reducere a ratelor dobânzilor în cursul acestui an. Astfel, indiferent de contextul macroeconomic global, se prefigurează schimbări majore pentru Fed.

Indicele dolarului american evoluează în cadrul unui canal ascendent de la sfârșitul lunii ianuarie. Sursa: xStation 5