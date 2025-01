Preview al raportării finaciare a Tesla (TSLA) pentru Q4 2024: Progresele AI și provocările de producție în centrul atenției

În timp ce Tesla se pregătește să raporteze câștigurile din al patrulea trimestru după închiderea pieței miercuri, 29 ianuarie 2024, investitorii sunt foarte atenți la prioritățile strategice ale companiei pe fondul dinamicii schimbătoare a pieței. Acțiunile producătorului de vehicule electrice au înregistrat performanțe remarcabile în ultimul an, câștigând aproximativ 120%, în ciuda volatilității recente, acțiunile scăzând cu aproape 7% în ultimele șase ședințe de tranzacționare. Mișcarea implicită a pieței pentru o zi, bazată pe medii istorice, este de 8,49%. Estimări privind profiturile Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri Deschide Cont Real TESTEAZĂ DEMO Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil Pentru al patrulea trimestru, analiștii se așteaptă ca Tesla să raporteze: venituri de 27,21 miliarde de dolari, reprezentând o creștere anuală de 8,1%

Câștiguri ajustate pe acțiune de 0,75 dolari, comparativ cu 0,71 dolari în anul precedent

Venituri din exploatare de 2,68 miliarde de dolari, în creștere de la 2,1 miliarde de dolari față de anul anterior

Flux liber de numerar de 1,75 miliarde de dolari

Marjă brută de 18,9%

Cheltuieli de capital de 2,72 miliarde de dolari Câștiguri față de estimări. Sursa: Bloomberg Progresele în materie de inteligență artificială și conducere autonomă Evoluțiile recente ale capacităților de conducere autonomă ale Tesla au ocupat un loc central, compania anunțând un progres în navigarea autonomă de la fabrică la docul de încărcare. CEO-ul Elon Musk a făcut predicții îndrăznețe cu privire la tehnologia Full Self-Driving (FSD) a companiei, sugerând că aceasta va depăși siguranța conducerii umane până în Q2 2025. Investițiile semnificative ale companiei în infrastructura de calcul a inteligenței artificiale, inclusiv centrul de date „Cortex” din Austin, Texas, îi conferă o poziție unică în domeniul conducerii autonome. Accentul pus pe dezvoltarea FSD vine într-un moment crucial, NHTSA deschizând recent o anchetă privind aproximativ 2,6 milioane de vehicule Tesla echipate cu această tehnologie. Investitorii vor fi deosebit de interesați de răspunsul conducerii la aceste provocări de reglementare și de orice actualizări privind lansarea serviciului robotaxi planificat pentru sfârșitul anului 2025. Investițiile extinse ale companiei în calculul AI, inclusiv achizițiile substanțiale de GPU Nvidia H100, subliniază angajamentul său de a avansa capacitățile de conducere autonomă. Producție și modele noi În al patrulea trimestru, Tesla a livrat aproximativ 496.000 de vehicule, în creștere de la 485.000 în Q4 2023. O atenție deosebită pentru investitori va fi acordată calendarului de lansare a „Modelului 2” cu preț redus, așteptat la începutul anului 2025, care ar putea fi crucial pentru atingerea creșterii de 20-30% a livrărilor preconizate de companie în 2025. De asemenea, vor fi monitorizate îndeaproape performanțele modelului Y recent actualizat pe piețele din SUA și China, precum și actualizările privind producția Cybertruck, în contextul în care se raportează concedieri ale lucrătorilor de la fabrica Giga din Austin. Piața este deosebit de atentă la acest raport de câștiguri, având în vedere anunțul recent al Tesla privind primul declin anual al livrărilor din ultimii zece ani, livrările din 2024 ajungând la 1,79 milioane de vehicule, ușor sub nivelul din 2023. Numărul de vehicule vândute. Estimări vs Real. Sursa: Bloomberg Divizia de energie Activitatea Tesla de stocare a energiei a apărut ca un punct luminos, cu implementări în Q4 care au atins un nivel record de 11,0 gigawați oră, comparativ cu 3,2 gigawați oră în Q4 2023. Această creștere remarcabilă în segmentul energetic demonstrează diversificarea cu succes a companiei dincolo de vânzările de automobile și ar putea oferi un sprijin important pentru marjele generale. Mediul politic și de reglementare Relația companiei cu administrația Trump a apărut ca un factor semnificativ pentru investitori. Eventualele modificări ale reglementărilor privind conducerea autonomă, viitorul creditului fiscal federal de 7.500 de dolari pentru vehiculele electrice și posibilele ajustări tarifare ar putea avea un impact semnificativ asupra modelului de afaceri al Tesla. Unii analiști, inclusiv Dan Ives de la Wedbush, sugerează că inițiativele de inteligență artificială și autonomie ale Tesla ar putea beneficia de o aprobare accelerată a reglementărilor în cadrul unei administrații Trump, deși alții avertizează că reglementările de stat și locale ar putea rămâne un obstacol semnificativ. Perspectivele pieței și perspectivele analiștilor Wall Street rămâne divizat cu privire la perspectivele pe termen scurt ale Tesla. Morgan Stanley menține un rating Overweight cu un obiectiv de preț de 430 de dolari, citând potențialul AI și capacitățile de producție ale companiei. Barclays menține o atitudine mai prudentă, cu o țintă de 325 de dolari, menționând preocupările legate de cerere și concurență. Următorul apel privind câștigurile, programat pentru 24:30 ora României (joi dimineața), va aborda probabil domenii critice, inclusiv eficiența producției, inițiativele de reducere a costurilor și planurile de extindere internațională. Tesla (Interval D1) Tesla se tranzacționează în prezent în apropierea SMA de 50 de zile, care a acționat anterior ca suport pentru tauri. Pentru a recâștiga impulsul ascendent, prețul ar trebui să rămână peste nivelul de retragere Fibonacci de 23,6%, care a servit recent ca punct cheie de inflexiune. Vânzătorii vor încerca să treacă sub nivelul de retragere Fibonacci de 38,2%, cu o țintă probabilă la nivelul de retragere Fibonacci de 50%, care a fost o zonă de consolidare în noiembrie. RSI a început să arate divergență bearish, în timp ce MACD semnalează prudență în viitor. Sursa: xStation Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri Deschide Cont Real TESTEAZĂ DEMO Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil

