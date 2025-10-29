Preview Alphabet 3Q25 - la ce ne putem aștepta?

- Alphabet se apropie de pragul istoric de 100 de miliarde de dolari în venituri trimestriale, evidențiind eficacitatea strategiei sale de creștere în domeniul AI și cloud.
- Creșterea investițiilor de capital (aproximativ 85 de miliarde de dolari în 2025) exercită o presiune pe termen scurt asupra marjelor, dar consolidează bazele pentru creșterea pe termen lung.
- Google Search, YouTube și Google Cloud rămân principalii motori de creștere, susținând poziția Alphabet ca lider global în domeniul tehnologiei.
Alphabet urmează să publice rezultatele financiare pentru trimestrul al treilea al anului 2025 după închiderea pieței. Ce putem aștepta de la gigantul tehnologic și va continua creșterea determinată de AI? Raportul de astăzi va fi unul dintre cele mai importante teste pentru piață, arătând dacă investițiile record ale Alphabet în AI și Google Cloud se traduc în creșteri reale ale veniturilor și profiturilor. După raportul mixt al Tesla privind veniturile, investitorii vor urmări cu atenție dacă Alphabet poate confirma durabilitatea tendinței AI și își poate menține poziția de lider tehnologic.
Piețele prevăd venituri în intervalul 99,5 - 99,7 miliarde de dolari, ceea ce reprezintă o creștere de aproximativ 13% față de anul precedent. Există o mare probabilitate ca acesta să fie primul trimestru din istorie în care Alphabet depășește 100 de miliarde de dolari în venituri, marcând o etapă simbolică și confirmând eficacitatea strategiei sale de investiții în AI și a expansiunii Google Cloud.
Raportul pentru al treilea trimestru este așteptat să arate o creștere puternică continuă a veniturilor, determinată în principal de publicitatea digitală și serviciile cloud. Factorii cheie rămân Google Search, YouTube și Google Cloud, care sunt pilonii modelului de afaceri al Alphabet.
Câștigurile pe acțiune (EPS) sunt estimate la aproximativ 2,29 dolari, reprezentând o creștere de 7-8% față de anul precedent. Se preconizează că profiturile vor crește moderat, deoarece cheltuielile de capital ridicate pentru AI și infrastructura cloud exercită o presiune pe termen scurt asupra marjelor. Cu toate acestea, piețele rămân concentrate pe potențialul pe termen lung al acestor investiții, care ar putea consolida poziția Alphabet ca lider global în domeniul tehnologiei.
Cheltuielile de capital pentru 2025 sunt estimate să ajungă la aproximativ 85 de miliarde de dolari, un nivel record. Aceste fonduri sunt alocate extinderii centrelor de date, dezvoltării de hardware și software AI și angajării de specialiști în tehnologie. Deși creșterea costurilor operaționale și deprecierea exercită presiune asupra profitabilității, piața se așteaptă ca marjele să se îmbunătățească treptat, pe măsură ce operațiunile se extind și utilizarea infrastructurii crește.
Căutarea Google rămâne principalul motor al veniturilor, menținând o cotă de piață de peste 90%. Alphabet continuă să îmbunătățească capacitățile de AI în căutare, permițând utilizatorilor să creeze interogări mai complexe și să primească răspunsuri multimodale și contextuale. Drept urmare, implicarea utilizatorilor este în creștere, iar lungimea medie a interogărilor s-a dublat. Noile funcții AI sunt deja disponibile pe peste 300 de milioane de dispozitive, în timp ce AI Overviews ajunge la peste 2 miliarde de utilizatori lunari în peste 200 de țări și 40 de limbi, generând cu cel puțin 10% mai multe interogări la nivel global. Veniturile din publicitate provenite din Search și YouTube sunt estimate la 55-56 miliarde de dolari, reprezentând o creștere de 10-12% față de anul precedent.
Al doilea pilon cheie al creșterii rămâne Google Cloud, cu venituri estimate la aproximativ 14,5 miliarde de dolari, în creștere cu 30% față de anul precedent. Segmentul continuă să accelereze, deși marjele rămân sub presiunea costurilor ridicate de dezvoltare și expansiune. Pentru investitori, acesta este unul dintre cei mai importanți indicatori ai competitivității pe termen lung a Alphabet.
Rezultatele din trimestrul al doilea al anului 2025, care au depășit așteptările pieței (venituri de 96,4 miliarde de dolari și EPS de 2,31 dolari), au stabilit un standard ridicat înaintea raportului din trimestrul al treilea. Investitorii vor urmări cu atenție comentariile conducerii cu privire la dezvoltarea AI, planurile de investiții și proiecțiile viitoare pentru Google Cloud, precum și potențialele actualizări privind comercializarea noilor produse bazate pe AI și impactul acestora asupra compoziției veniturilor.
În concluzie, se așteaptă un raport solid, care să confirme poziția Alphabet ca lider tehnologic și să arate că investițiile în IA și cloud se traduc în creștere reală a afacerii. Deși cheltuielile de capital ridicate pot limita marjele pe termen scurt, perspectivele pe termen lung rămân foarte pozitive, iar menținerea unei creșteri puternice în segmentele cheie va fi crucială pentru evaluarea companiei și încrederea investitorilor.
