Preview FOMC

Rezerva Federală va anunța astăzi, la 21:00 ora României, cea mai recentă decizie de politică monetară, iar președintele Rezervei Federale va susține o conferință de presă la scurt timp după aceea. Există o probabilitate de mai puțin de 3% ca piața Federal Funds Futures să preconizeze o reducere a ratei dobânzii, iar ratele dobânzilor sunt așteptate să rămână neschimbate, la 3,5% - 3,75%.

Fed în pauză

În prezent, este foarte probabil ca Fed să fi întrerupt ciclul de reducere a ratei dobânzii și, deși atenția s-a concentrat asupra crizei politice din jurul lui Jerome Powell, mai mulți oficiali ai Fed au declarat că, în opinia lor, ratele dobânzilor din SUA nu mai trebuie reduse, după reducerile de 75 de puncte de bază din septembrie.

Economia americană în plină expansiune ar putea zădărnici speranțele de reducere a ratei dobânzii

De la ultima reuniune a Rezervei Federale, datele economice din SUA au surprins în sens pozitiv, sugerând că economia americană se află într-o stare robustă. Rata șomajului este de 4,4%, iar creșterea PIB din SUA în Q4 este așteptată să depășească 5,4%, conform ultimelor previziuni ale modelului GDPNow al Fed Atlanta.

Perspective economice dificile pentru politica viitoare a Fed

Rezerva Federală va trebui să navigheze într-un context economic dificil. Pe de o parte, există o combinație de creștere puternică și inflație persistentă, CPI global al SUA fiind de 2,7%, iar rata de bază de 2,6%. Cu toate acestea, productivitatea peste tendință pentru 2026, datorată adoptării AI, ar putea atenua presiunile inflaționiste în a doua jumătate a acestui an.

Fed va semnaliza flexibilitate maximă

În acest context, ne așteptăm ca Jerome Powell să profite de conferința de presă de după decizie pentru a semnaliza flexibilitate maximă în ceea ce privește deciziile viitoare privind rata dobânzii. Fed dorește să își păstreze opțiunile deschise, iar Powell va reitera probabil că deciziile viitoare privind politica monetară se vor baza pe perspectivele economice în evoluție. Deocamdată, Fed rămâne în așteptare și continuă să monitorizeze datele.

Pentru a fi corecți față de Powell, este extrem de dificil să se justifice reduceri suplimentare ale ratei dobânzii pe motive economice. Ne așteptăm ca președintele Fed, care își încheie mandatul, să declare că ratele dobânzilor actuale se încadrează în obiectivul de neutralitate.

Nu se preconizează reduceri ale ratei dobânzii în primul semestru

Piața Fed Funds Futures preconizează în prezent puțin sub două reduceri ale ratei dobânzii pentru acest an, prima reducere urmând să aibă loc abia la sfârșitul lunii iulie. Se preconizează că ratele dobânzilor vor încheia anul la 3,16%, cu 16 puncte de bază mai mult decât la începutul anului. Deoarece datele economice din SUA au surprins în sens pozitiv, așteptările privind reducerea ratei dobânzii au fost recalibrate, fiind acum așteptate mai puține reduceri.

Acțiunile cresc pe fondul scăderii dolarului

Înaintea reuniunii de diseară, acțiunile americane au atins un nou record, iar indicele S&P 500 a depășit marți nivelul de 7.000 de puncte. Dolarul a scăzut cu 3% pe o bază largă în această săptămână. Slăbiciunea recentă a dolarului s-a datorat intervenției oficiale a Japoniei și SUA pentru a stimula yenul, însă vânzarea masivă a dolarului a fost accelerată marți, după ce Donald Trump a declarat în mod explicit că susține o monedă mai slabă, ceea ce sugerează că dolarul ar putea scădea și mai mult, indiferent de decizia Fed din această seară.

FOMC nu poate opri declinul dolarului

Piața opțiunilor nu anticipează o mișcare importantă în urma reuniunii Fed din această seară. În schimb, dolarul și acțiunile americane evoluează pe fondul altor factori, cum ar fi rapoartele privind profiturile și geopolitica. Chiar dacă piața și-a recalibrat așteptările privind reducerea ratelor dobânzilor și a redus amploarea relaxării monetare a Fed pe care o așteaptă în acest an, acest lucru nu a stimulat dolarul. În același mod, în ultima lună, randamentele titlurilor de stat americane au crescut pe toată curba, dar acest lucru nu a susținut dolarul.

Pe termen scurt, acțiunea Fed nu va avea un impact semnificativ asupra dolarului, dar pe termen lung, FOMC ar putea fi nevoit să facă față consecințelor unui dolar slab: costuri mai mari ale inputurilor și inflație. Astfel, pe măsură ce dolarul se depreciază, am putea asista la o reducere suplimentară a reducerilor de dobânzi ale Fed pentru acest an, iar perspectiva unei singure reduceri este o posibilitate reală.

Riscurile privind independența Fed se intensifică înaintea alegerii următorului președinte

Deprecierea dolarului este legată și de provocarea la adresa independenței Fed. Jerome Powell a afirmat clar că presiunea din partea Casei Albe pentru reducerea ratelor dobânzilor este inacceptabilă. El ar putea reitera importanța independenței Fed în cadrul conferinței de presă de astăzi, dar nu credem că va fi dispus să vorbească despre succesorul său, Powell părăsind funcția de președinte în luna mai, sau despre rezultatul procesului de la Curtea Supremă împotriva membrei Fed, Lisa Cook.

Piața obligațiunilor a reacționat la amenințarea la adresa independenței Fed, iar titlurile de stat au înregistrat performanțe slabe în acest an. În zilele următoare, ne așteptăm să aflăm pe cine va numi președintele în funcția de președinte al Fed. Considerăm că orice candidat va afecta titlurile de stat și va determina creșterea randamentelor pe termen scurt, întrucât piața presupune că aceștia vor adopta o politică monetară relaxată, indiferent de perspectivele de creștere a prețurilor.

De ce directorul Blackrock ar trebui să fie ales de Trump pentru funcția de președinte al Fed

Rob Reider, directorul Blackrock, este favoritul pentru funcția de președinte al Fed. Dacă va fi anunțat ca fiind alesul lui Trump pentru funcția de președinte al Fed, piața s-ar putea calma. Reider are o experiență de zeci de ani pe piața obligațiunilor și este foarte conștient de riscurile politice și financiare care influențează titlurile de stat și piețele financiare globale. Prin urmare, acesta ar fi o alegere prudentă pentru funcția de președinte al Fed. De asemenea, este un bun comunicator și ar beneficia de respectul piețelor financiare globale.

Dacă există vreun indiciu de amenințare la adresa independenței Fed, se așteaptă ca piața obligațiunilor să sufere, ceea ce ar putea afecta acțiunile în următoarele săptămâni.