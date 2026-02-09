Partidul lui Takaichi câștigă alegerile în Japonia – revenirea preocupărilor legate de datorii? 💰✂️

Așa-numitul „comerț Takaichi” a revenit în centrul atenției după victoria decisivă a coaliției prim-ministrului Sanae Takaichi în alegerile pentru Camera inferioară. LDP a obținut 316 din 465 de locuri, iar împreună cu 36 de locuri câștigate de partenerul de coaliție Ishin, blocul a obținut o majoritate de două treimi (peste 310 locuri). Rezultatul elimină obstacolele legislative cheie și întărește așteptările privind expansiunea fiscală, inclusiv propunerea de suspendare pe doi ani a taxei de 8% pe vânzările de produse alimentare, pe care piețele o consideră favorabilă creșterii economice, dar și o provocare pentru sustenabilitatea fiscală a Japoniei. Yenul japonez este una dintre cele mai puternice monede G10 în prezent. Sursa: xStation 5 Pentru acțiuni, claritatea politică reprezintă un catalizator pozitiv pe termen scurt. Investitorii se poziționează din ce în ce mai mult pe acțiunile japoneze, în anticiparea creșterii cheltuielilor publice, a cheltuielilor pentru apărare și a investițiilor strategice (AI, digitalizare), chiar dacă piața obligațiunilor rămâne sensibilă la riscul creșterii emisiunilor de datorii. Principalul punct fierbinte rămâne planul fiscal: estimările indică un deficit fiscal anual de aproximativ 5 trilioane de yeni, ceea ce determină piețele să urmărească cu atenție modul în care guvernul intenționează să îl finanțeze fără a submina încrederea în datoria publică deja foarte mare a Japoniei. Principalul indice bursier japonez, JP225 (Nikkei 225), a crescut astăzi cu doar 0,25%. Cu toate acestea, acest lucru a fost suficient pentru a împinge indicele la niveluri record. Sursa: xStation 5 Între timp, yenul rămâne principalul „amortizor”, iar autoritățile trag o linie clară împotriva deprecierii haotice a monedei. În cadrul tranzacțiilor slabe și volatile de luni, USDJPY a crescut pentru scurt timp la 157,729, înainte de a se retrage rapid; în urma unei serii de avertismente intensificate, perechea a scăzut cu aproximativ 0,4% la 156,620, stabilizându-se în apropierea mediei mobile pe 5 zile (~156,600). Datorită mesajului coordonat al Biroului Primului Ministru, Ministerului Finanțelor și al înalților oficiali din domeniul valutelor, care au subliniat „urgența” și s-au opus mișcărilor unilaterale, riscul de intervenție a crescut în mod clar, ceea ce ar trebui să limiteze creșterea pe termen scurt a USDJPY, în ciuda perspectivelor de politică expansionistă așteptate după victoria lui Takaichi. Sursa: xStation 5

