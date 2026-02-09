În această săptămână

Piața nu așteaptă. ⚡Fii la curent cu cele mai noi știri și analize direct din aplicația XTB. Descarc-o acum și nu rata informațiile care contează!

Recuperarea apetitului pentru risc a continuat la începutul noii săptămâni, aurul și argintul sunt în creștere, iar Nikkei a atins un nou record după ce premierul Takaichi a obținut o victorie răsunătoare în pariul electoral. Acest lucru a stimulat starea de spirit pe piețele bursiere din întreaga lume, acțiunile asiatice au atins recorduri, iar contractele futures din SUA și Europa indică o deschidere pozitivă mai târziu astăzi.

Raliul global al riscului persistă

Nu doar acțiunile din sectorul tehnologic se redresează, ci participarea la ultimul raliu al pieței bursiere se extinde. Indicele Dow Jones a atins vineri un record de peste 50.000 de puncte și își continuă creșterea astăzi. Se așteaptă creșteri solide și la deschiderea piețelor din Europa, întrucât raliul bursier rămâne global și nu se concentrează doar pe SUA.

La începutul acestei săptămâni, toate privirile sunt îndreptate spre Japonia, după ce prim-ministrul Takaichi a obținut o victorie istorică în alegerile anticipate de duminică. Partidul său a obținut o majoritate de două treimi în parlament și a obținut cel mai mare număr de reprezentanți în camera inferioară pentru un singur partid de la al Doilea Război Mondial.

Takaichi este de neatins, dar oare piața obligațiunilor o va susține?

Pariul electoral al lui Takaichi a dat roade, iar acum ea are un mandat clar pentru a-și urmări agenda, ceea ce ar putea avea ramificații pe piață. Toate privirile sunt îndreptate către piața obligațiunilor. Takaichi, la fel ca Andy Burnham, nu este dependentă de piața obligațiunilor. Ea a amenințat că va reduce impozitele și va stimula cheltuielile, chiar dacă raportul dintre datoria Japoniei și PIB este de 250%.

Yenul este în pauză pentru moment, în timp ce așteptăm să vedem cât de expansiv va fi noul guvern din punct de vedere fiscal.

Piața bursieră din Japonia a fost una dintre cele mai performante din lumea dezvoltată până în prezent în 2026, în timp ce piața obligațiunilor a avut o performanță slabă, investitorii în obligațiuni fiind îngrijorați de emisiunea de obligațiuni și de creșterea datoriei publice sub Takaichi. Piața valutară a fost afectată de această forță politică a naturii. Takaichi a declarat în trecut că este în favoarea unui yen mai slab, iar acesta este unul dintre motivele pentru care autoritățile americane și japoneze ar fi intervenit pe piața valutară luna trecută pentru a stopa declinul yenului, după ce USDJPY a crescut spre 160. Acum că Takaichi este de neatins din punct de vedere politic, este posibil să asistăm la o nouă scădere a yenului. Cu toate acestea, yenul este a doua cea mai puternică monedă din spațiul G10 FX luni, ceea ce sugerează că piața a anticipat deja rezultatul alegerilor și că ar trebui să înțelegem ce politici va urma înainte ca yenul să reacționeze.

Tranzacțiile Takaichi au revenit

Bursa japoneză a atins un nivel record pe fondul rezultatului alegerilor, ceea ce sugerează că „tranzacțiile Takaichi” au revenit. Cu toate acestea, aceste tranzacții înseamnă și vânzarea obligațiunilor. Randamentele obligațiunilor japoneze sunt mai mari cu 6 puncte de bază până în prezent, luni. Este o creștere moderată, dar politicile sale fiscale ar putea declanșa nervozitate pe piața obligațiunilor și merită să urmărim randamentele japoneze, mai ales dacă creșterea randamentelor determină vânzarea yenului. În cele din urmă, investitorii în obligațiuni trebuie să echilibreze promisiunile electorale ale lui Takaichi de a reduce temporar taxa pe alimente cu o nouă eră de previzibilitate în guvernul japonez și stabilitate în politică, ceea ce ar putea fi considerat pozitiv pentru obligațiuni.

Ape tulburi pentru Starmer, ar putea afecta piața obligațiunilor

Piața obligațiunilor din Marea Britanie va fi în centrul atenției în această dimineață, după ce al doilea șef de cabinet al prim-ministrului a demisionat, de data aceasta din cauza legăturilor sale cu numirea lui Peter Mandelson în funcția de ambasador al SUA. Există un risc real ca o lovitură de stat a Partidului Laburist să-l răstoarne pe Starmer în zilele următoare. Este probabil ca aceasta să fie o perioadă tulburătoare pentru investitorii în obligațiuni din Marea Britanie deoarece orice succesor ar putea împinge politica economică a Marii Britanii mai mult spre stânga, ceea ce ar putea declanșa o vânzare masivă a datoriilor britanice. În ultima lună, o primă de risc politic a fost adăugată la datoria pe termen lung a Regatului Unit, iar obligațiunile de stat pe 10 ani sunt cele mai slab performante din Europa și au performanțe inferioare celor din SUA. Acest lucru afectează și lira sterlină, care a fost a treia cea mai slabă monedă din spațiul G10 FX săptămâna trecută. Ne așteptăm ca acest model să continue dacă randamentele obligațiunilor vor crește.

Vor continua temerile legate de AI să afecteze piețele?

Luna februarie se dovedește a fi una agitată pentru piețele financiare. Stresul investitorilor a crescut în ultimele zile, chiar dacă sentimentul s-a schimbat vineri, iar S&P 500 a înregistrat cea mai mare creștere zilnică din luna mai.

După zile de tranzacționare volatilă, întrebarea este acum dacă această tendință va continua. Există în continuare o teamă existențială legată de AI. Tehnologia a înregistrat progrese rapide în ultimele luni, iar săptămâna trecută două instrumente lansate de Anthropic au stârnit temeri că acestea ar putea duce la dispariția a numeroase întreprinderi și sectoare. O parte din această teamă este exagerată, de exemplu, sectorul software din S&P 500 a scăzut cu aproape 30% de la maximul atins la sfârșitul lunii octombrie și se află la cel mai scăzut nivel din aprilie anul trecut. Cu toate acestea, există puține dovezi fundamentale că AI amenință profitabilitatea celor mai mari companii de software din lume, iar analiștii se așteaptă ca veniturile să rămână puternice.

Cu toate acestea, numărul companiilor care îngrijorează investitorii în ceea ce privește perturbările cauzate de AI este în creștere, iar acest lucru ar putea cauza probleme pe termen lung pentru piața bursieră. Deși prețurile acțiunilor au înregistrat o recuperare puternică vineri, aceasta nu a reparat toate daunele deja produse. De exemplu, sectorul financiar al Nasdaq a scăzut cu 3,5% săptămâna trecută, iar PayPal, FactSet Research, News Corp și S&P Global au înregistrat pierderi de două cifre, pe fondul îngrijorării pieței cu privire la viitorul modelelor lor de afaceri, acum că pe piață au fost lansate instrumente puternice de AI. Nu toate companiile care s-au confruntat recent cu dificultăți, inclusiv Salesforce, Applovin și PayPal, vor suferi daune permanente ale modelelor lor de afaceri din cauza AI deoarece este așteptat ca majoritatea să adopte instrumente AI și să beneficieze de creșterea productivității, însă unele vor dispărea.

Comerțul cu AI se mută de la câștigători la pierzători

În ultimii ani, comerțul cu AI s-a concentrat pe câștigătorii AI. De exemplu, producătorii de hardware precum Nvidia. De asemenea, investitorii nu au analizat la nivel granular impactul AI asupra economiei globale. Acest lucru se schimbă, iar atenția se îndreaptă acum către pierzătorii din lumea AI. Acest lucru provoacă confuzie deoarece este încă dificil de prezis cine vor fi câștigătorii și pierzătorii. De aceea, teama se manifestă sub forma unor valuri de vânzări pe piața bursieră, pe măsură ce incertitudinea se instalează.

Schimbarea modelului de tranzacționare al investitorilor de retail

În ultimii ani, comercianții de retail au fost cumpărători neți de acțiuni atunci când piețele au scăzut. Cu toate acestea, deși comercianții de retail rămân cumpărători neți de acțiuni după un aflux record în fondurile de acțiuni în 2025, de la începutul lunii februarie au apărut semne că comercianții de retail nu sunt atât de dornici să cumpere acțiuni atunci când piețele bursiere sunt sub presiune. Timp de două zile săptămâna trecută, comunitatea de retail a vândut acțiuni americane în valoare de 690 de milioane de dolari, ceea ce sugerează că achizițiile neîncetate în momentul scăderii din 2025 ar putea încetini. Acest lucru este deosebit de acut în cazul acțiunilor legate de criptomonede. Acest lucru sugerează o schimbare în modelele globale de tranzacționare, care ar putea face piețele mai volatile, mai ales dacă comunitatea de tranzacționare de retail nu este acolo pentru a acționa ca un prag minim pentru orice vânzare masivă pe piață.

Poate Bitcoin să stimuleze din nou apetitul pentru risc?

Vom urmări dacă creșterea Bitcoin din weekend va atenua temerile comercianților cu amănuntul de a continua să fie cumpărătorii de ultimă instanță pentru piață. Bitcoin a crescut cu peste 7.000 de dolari în ultimele zile, după ce a scăzut la un minim de 63.000 de dolari săptămâna trecută, iar acum a revenit peste 70.000 de dolari. Aceasta este încă mult sub maximul de anul trecut, dar poate atenua unele temeri legate de vânzarea masivă. Legătura strânsă dintre Bitcoin și acțiunile din domeniul tehnologic, în special acțiunile legate de AI, va persista probabil, astfel încât, indiferent de evoluția criptomonedelor, ar trebui să ne așteptăm ca acțiunile din domeniul AI să urmeze aceeași tendință.

Două scenarii pentru săptămâna actuală

La începutul unei noi săptămâni, există două scenarii posibile. Prima este oferită de analiștii Goldman Sachs. Aceștia prevăd o presiune de vânzare mai mare în această săptămână, pe fondul algoritmilor care vând pe fondul recentei scăderi a acțiunilor. Deși S&P 500 a revenit peste media mobilă de 50 de zile, aceștia prevăd un interes continuu de vânzare, care ar putea împinge S&P 500 înapoi la 6.700, minimul din decembrie.

Recuperarea argintului atinge un prag important

Cu toate acestea, pe de altă parte, există motive pentru a fi optimist. Tensiunile geopolitice s-au redus. Discuțiile dintre Iran și SUA au fost pozitive până acum iar Polymarket prevede acum o probabilitate de 40% ca SUA să atace Iranul până la sfârșitul lunii martie, ceea ce este cu mult sub nivelul maxim. Acest lucru ar putea reduce creșterile pe termen scurt ale prețului petrolului. În plus, scăderea prețului aurului și argintului pe care am observat-o în ultimele săptămâni ar putea fi pe sfârșite, mai ales acum că argintul a depășit media mobilă pe 50 de zile, situată la 77,85 USD. Acest lucru sugerează că tendința pe termen scurt este ascendentă.

În plus, amploarea pieței s-a îmbunătățit, iar unele sectoare ale pieței au acum evaluări mai atractive deoarece acțiunile s-au vândut chiar dacă previziunile privind profiturile rămân puternice. De exemplu, Microsoft are acum un raport P/E sub cel al S&P 500, de 26 de ori profitul, chiar dacă analiștii se așteaptă ca firma să genereze venituri de 81,3 miliarde de dolari în trimestrul curent.

Indicele avansurilor/declinurilor este în creștere pentru S&P 500, iar numărul total de companii din S&P 500 care se tranzacționează peste media mobilă pe 50 de zile este de 68,5%, ceea ce este peste mediana pe termen lung. Acest lucru sugerează că riscul de concentrare este acum mai puțin problematic pentru indicii bursieri americani, ceea ce ar putea fi atractiv pentru investitori.

În această săptămână, printre evenimente importante se numără o săptămână plină de date economice din SUA, iar Marea Britanie va publica PIB-ul pentru Q4 pe 12 februarie.

Multitudine de date din SUA

În această săptămână vor fi publicate datele economice din SUA, întârziate din cauza mini închiderii guvernului federal american. Vom primi datele privind salariile, CPI și vânzările de retail, care sunt cele mai importante date publicate care influențează piața. Cel mai pesimist scenariu pentru sentimentul de risc este angajarea slabă și consumul slab, alături de o inflație mai mare decât cea preconizată.

Raportul privind salariile pentru luna ianuarie va fi punctul culminant deoarece vom primi și revizuirile salariilor de referință. Datele revizuite ar putea reduce datele privind salariile din martie 2025 cu 863.000 de locuri de muncă, ceea ce ar sugera câteva luni de salarii negative în 2025 și ar prezenta o imagine mult mai sumbră a pieței muncii din SUA.

În prezent, se așteaptă puțin peste două reduceri ale ratei dobânzii pentru acest an, dar acest lucru ar putea fi recalibrat în sens ascendent, dacă datele din această săptămână sugerează că piața muncii este mai slabă decât se credea inițial. Se așteaptă ca inflația anuală și inflația de bază să se modereze ușor la 2,5% pentru ianuarie. Cu toate acestea, riscurile sunt în creștere, deoarece ianuarie tinde să înregistreze o inflație mai ridicată din cauza creșterii sezoniere a prețurilor.

Se așteaptă o încetinire a PIB-ului britanic, în timp ce drama de la Downing Street rămâne în centrul atenției

Analiștii se așteaptă la un raport slab privind PIB-ul britanic pentru al patrulea trimestru. Se preconizează o creștere de 0,2% în trimestru, cu o rată de creștere de 1,2% pentru anul trecut. Perioada celui de-al patrulea trimestru acoperă perioada premergătoare bugetului britanic, care a afectat puternic încrederea și este probabil să fi avut un impact asupra acestor cifre.

Se așteaptă ca exporturile să fi scăzut în acest trimestru, ceea ce sugerează că acordul comercial al Regatului Unit cu SUA nu a adus încă beneficii materiale. Se așteaptă ca consumul personal să încetinească până la o rată de 0,2%, în timp ce cheltuielile guvernamentale se așteaptă să fi crescut în ultimul trimestru cu 0,5%. Cam atât cu stabilitatea fiscală și securitatea economică promovate de Partidul Laburist.

Datele PIB ar putea să nu aibă un impact semnificativ asupra prețurilor activelor din Regatul Unit, după semnalele de redresare din datele sondajelor din ultimele săptămâni. În plus, drama de la Downing Street va fi probabil un factor mai important pentru obligațiunile britanice și lira sterlină pe termen scurt, iar GBPUSD a pierdut pragul de 1,36 USD la începutul săptămânii, deși pierderile inițiale de luni rămân moderate până în prezent, ceea ce sugerează că riscul politic are, deocamdată, un impact minim asupra evoluției prețurilor.