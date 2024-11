Previzualizarea câștigurilor Amazon pentru Q3 2024: Performanța AWS în centrul atenției

Sezonul câștigurilor pentru giganții tehnologici este în plină desfășurare, dar volatilitatea actuală a acțiunilor din sector contrastează puternic cu entuziasmul inițial care a propulsat acțiunile Tesla și așteptările investitorilor pentru membrii rămași ai „Magnificent Seven”. Evoluția puternică a Big Tech, susținută de un raport solid din partea Alphabet (societatea mamă a Google), a fost zdruncinată de rezultatele mixte de ieri ale Meta și Microsoft, care nu au reflectat o creștere stabilă similară în sectoarele cloud sau AI. Astăzi, atenția investitorilor va fi concentrată asupra Amazon, care, alături de Apple, își va publica rezultatele pentru Q3 2024 după închiderea sesiunii de tranzacționare. Pentru investitori, cele mai critice elemente vor fi performanța segmentului cloud (Amazon Web Services; AWS), marja vânzărilor cu amănuntul și proiectul Kuiper (care vizează dezvoltarea internetului prin satelit și a generat costuri de investiții semnificative pentru companie în Q2 2024). Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri Deschide Cont Real TESTEAZĂ DEMO Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil Perspectivele de câștig pentru Q3 2024 Analiștii se așteaptă ca veniturile să crească la 157,29 miliarde de dolari, ceea ce reprezintă o creștere de aproximativ 10% de la an la an (Q3 2023: 143,08 miliarde de dolari), menținând astfel rata de creștere din trimestrul precedent. Profitul pe acțiune (EPS) este prognozat la 1,16 USD, marcând un salt de 23% comparativ cu aceeași perioadă din 2023 (Q3 2023: 0,94 USD). Amazon depășește în mod constant așteptările EPS, astfel încât investitorii anticipează pe scară largă un raport solid pentru ultimul trimestru. Sursa: Bloomberg Finance L.P. Amazon Web Services în centrul atenției Performanța segmentului cloud va fi crucială pentru dinamica viitoare a acțiunilor Amazon. Sentimentul investitorilor este în general pozitiv, în principal datorită rezultatelor excelente ale produselor cloud ale Alphabet. Cu toate acestea, creșterea mai slabă decât se aștepta a Microsoft Azure Cloud subliniază și mai mult importanța AWS în raportul de astăzi. În prezent, piața estimează o creștere a veniturilor din serviciile cloud ale Amazon la 27,5 miliarde de dolari (+19,05% YoY), ceea ce reprezintă o ușoară accelerare comparativ cu creșterea de 19% din trimestrul precedent. Așteptările pentru AWS sunt deosebit de ridicate datorită poziției sale dominante pe piața soluțiilor cloud. Amazon conduce sectorul cu o cotă de piață stabilă de 32% (Microsoft fiind al doilea cu 23% în Q2) și venituri anuale de 105 miliarde de dolari. Cererea puternică pentru AWS este determinată în principal de modernizarea și dezvoltarea infrastructurii bazelor de date în companii și de cerințele tehnologice necesare pentru avansarea modelelor generative de inteligență artificială. În timp ce face publicitate soluției sale, Amazon subliniază, de asemenea, funcționalitatea mai largă a AWS, integrarea funcțiilor AI și standardele sale de securitate de vârf din industrie. Vânzări și marje Performanța vânzărilor va fi, de asemenea, semnificativă pentru Amazon, deoarece a fost sub așteptări în trimestrul precedent. Ca răspuns la ultimele rezultate, CEO-ul Amazon, Andy Jassy, a subliniat că societatea se va concentra pe produse cu costuri reduse și marje reduse pentru a reconstrui vânzările pe acest segment. Cu toate acestea, apar incertitudini legate de viitorul sezon de sărbători, care va pune și mai mult presiune pe companie să implementeze reduceri competitive pentru a atrage atenția consumatorilor în această perioadă crucială pentru retail. Analiștii prognozează o creștere a vânzărilor online la 59,6 miliarde de dolari, în timp ce pentru veniturile din publicitate, piața se așteaptă la o creștere de 18,9% comparativ cu aceeași perioadă din 2023. Rezultatele pentru QT2 2024 (galben) și previziunile pentru trimestrele următoare pentru fiecare sector. Sursă: Bloomberg Finance L.P. AMZN.US (D1) Acțiunile Amazon au înregistrat un declin semnificativ la publicarea ultimului raport financiar, în principal din cauza vânzărilor mai slabe. De la mini-crash-ul din 5 august, a existat o tendință ascendentă constantă urmată de o fază de consolidare. Presiunea înaintea raportului de câștiguri a împins acțiunile Amazon în scădere cu aproximativ 3,8% în orele premergătoare raportului companiei, rezultând o alunecare sub media exponențială pe 30 de perioade. O performanță solidă a AWS, împreună cu îmbunătățirea vânzărilor, ar putea ajuta cu siguranță stocul să revină la o tendință ascendentă. Dimpotrivă, rezultatele ambigue sunt susceptibile de a contribui la scăderi similare cu cele observate astăzi în acțiuni precum Microsoft și Meta. Piețele se așteaptă în prezent la o modificare implicită bullish de 6,7% pentru acțiunile Amazon. Sursa: xStation5

