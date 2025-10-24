Procter & Gamble: După publicarea rezultatelor financiare

Aspecte esențiale P&G a înregistrat o creștere moderată a vânzărilor și a veniturilor

Marja brută a scăzut cu 50 de puncte de bază

Compania a menținut disciplina costurilor

Volumul vânzărilor la nivelul întregului grup a rămas neutru

Procter & Gamble este un gigant american în sectorul bunurilor de larg consum cu un portofoliu de mărci globale. Este una dintre cele mai mari companii din industria de consum și este recunoscută ca unul dintre așa-numiții „Dividend Kings”. Ultimele rezultate publicate de companie înainte de sesiunea de astăzi confirmă o creștere lentă, dar stabilă a vânzărilor și profiturilor. Acțiunile companiei au crescut cu aproximativ 2% în sesiunea de astăzi. P&G a înregistrat o creștere organică moderată a vânzărilor de 2% față de anul precedent, fără impact din partea volumului și cu contribuții pozitive atât din partea prețurilor, cât și a structurii vânzărilor. Acest lucru indică o cerere stabilă. Volumul vânzărilor la nivelul întregului grup a rămas neutru față de anul precedent, iar creșterea veniturilor a fost determinată în principal de politica de prețuri și de sortimentul de produse. Acest lucru sugerează o atitudine încă prudentă în rândul unor consumatori, în special în categoriile mai sensibile la promoții. Rezultate financiare pentru Q1 fiscal 2026: Veniturile totale au crescut cu 3%, până la 22,4 miliarde de dolari.

Câștigul ajustat pe acțiune a crescut cu 3%, până la 1,99 dolari.

Câștigul „diluat” pe acțiune a crescut cu până la 21%, până la 1,95 dolari, datorită efectului de bază din anul precedent.

Marja brută a scăzut cu 50 de puncte de bază față de anul precedent, în principal din cauza structurii nefavorabile a vânzărilor, a reinvestițiilor în brand și a costurilor mai mari ale tarifelor și materiilor prime.

Segmentul de produse de înfrumusețare a crescut organic cu 6% datorită inovațiilor și vânzărilor puternice de produse premium pentru îngrijirea părului și a pielii. Segmentul de produse de ras a înregistrat o creștere organică a vânzărilor de 3%, iar produsele pentru copii au beneficiat atât de o structură mai bună a vânzărilor, cât și de volume mai mari.

Cu toate acestea, imaginea categoriilor de produse rămâne inegală. În segmentul îngrijirii țesăturilor, s-a înregistrat o scădere a volumelor, în special în Europa. În segmentul produselor de întreținere a casei, creșterea veniturilor a fost determinată în principal de prețuri, în condițiile scăderii volumelor. În segmentul produselor din hârtie de uz casnic, s-a înregistrat o scădere, parțial din cauza promoțiilor intensive.

Compania a menținut disciplina costurilor: cheltuielile de vânzare și administrative generale, ca procent din venituri, au scăzut cu 40 de puncte de bază față de anul precedent.

Fluxul de numerar din exploatare s-a ridicat la 5,4 miliarde de dolari, iar rata fluxului de numerar liber „Productivitate” a atins 102%.

Suma totală returnată acționarilor a ajuns la 3,8 miliarde de dolari (2,55 miliarde de dolari în dividende și 1,25 miliarde de dolari în răscumpărări de acțiuni). Previziuni Compania și-a menținut previziunile pentru întregul an, ceea ce este deosebit de important pentru investitori. Se preconizează o creștere organică a vânzărilor de până la 4%, a vânzărilor totale de 1-5% și a EPS ajustat, de asemenea, de până la 4%. Media acestor ipoteze implică o creștere de aproximativ 2%, confirmând un scenariu prudent, dar stabil pentru anul fiscal și aliniindu-se la rezultatele din ultimul trimestru. Rezultatele pentru întregul exercițiu financiar vor fi afectate suplimentar de costurile tarifare estimate de companie la aproximativ 400 de milioane de dolari după impozitare și de prețurile mai mari ale materiilor prime, de aproximativ 100 de milioane de dolari după impozitare. Impactul total al acestor factori este de aproximativ 19 cenți pe acțiune în sens negativ. În trimestrele următoare, cheia va fi revenirea volumelor, în special în Europa și în domeniul produselor de îngrijire a țesăturilor și de întreținere a casei, precum și eficacitatea reinvestițiilor în cerere. Previziunile menținute și impactul probabil favorabil al cursului de schimb valutar creează o anumită marjă de siguranță, dar atingerea limitei superioare a ipotezelor va necesita o dinamică îmbunătățită a cererii și continuarea realizării de economii operaționale.

PG.US (interval zilnic) Sursa: xStation5

