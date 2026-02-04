Profituri în creștere, perspective pesimiste: de ce Novo Nordisk a avut cea mai slabă zi din ultimii ani

Piața nu așteaptă. ⚡Fii la curent cu cele mai noi știri și analize direct din aplicația XTB. Descarc-o acum și nu rata informațiile care contează!

Acțiunile Novo Nordisk (NOVOB.DK) pierd în jur de 18% astăzi, după ce gigantul farmaceutic danez a publicat raportul privind veniturile pentru ultimul trimestru al anului fiscal 2025, investitorii reacționând negativ la perspectivele mai slabe decât se aștepta pentru anul următor.

Pentru al patrulea trimestru, Novo Nordisk a raportat vânzări nete de 79,15 miliarde de coroane daneze (12,55 miliarde de dolari), o scădere de 8% față de aceeași perioadă a anului precedent. Profitul brut a scăzut cu 12% față de anul precedent, până la 64 de miliarde de coroane (10,11 miliarde de dolari), reflectând scăderea cererii și presiunile asupra prețurilor pe piețele cheie.

În ciuda contracției trimestriale, compania a înregistrat o creștere la nivel anual. Vânzările nete pentru anul fiscal 2025 au crescut cu 6%, ajungând la 309 miliarde de coroane daneze (48,8 miliarde de dolari), subliniind reziliența portofoliului său principal de medicamente pentru diabet și obezitate într-un mediu operațional dificil.

„Novo Nordisk a înregistrat o creștere a vânzărilor de 10% la rate de schimb constante și a ajuns la aproape 46 de milioane de oameni cu tratamentele noastre inovatoare, în ciuda faptului că 2025 a fost un an dificil pentru companie”, a declarat CEO-ul Mike Doustdar. „În 2026, Novo Nordisk se va confrunta cu dificultăți în stabilirea prețurilor într-o piață din ce în ce mai competitivă.”

Rezultatele din Q4 nu reușesc să calmeze investitorii

La prima vedere, Novo Nordisk a depășit așteptările pieței în Q4. Câștigurile ajustate s-au situat la 6,44 coroane daneze (1,02 dolari) pe acțiune, peste estimarea consensuală FactSet de 5,84 coroane. Veniturile au depășit previziunile, cu vânzări de 79,14 miliarde de coroane, față de așteptările de 76,70 miliarde.

Cu toate acestea, atât profitul, cât și vânzările au fost mai mici decât în același trimestru al anului 2024, iar investitorii au trecut cu vederea rezultatele bune și s-au concentrat pe previziunile companiei pentru 2026.

Novo Nordisk a avertizat că vânzările ajustate de anul viitor ar putea scădea cu 5% până la 13%, în principal din cauza scăderii cererii în Statele Unite. Deși se preconizează că piețele internaționale vor continua să crească, conducerea a avertizat că acest lucru nu va fi suficient pentru a compensa încetinirea anticipată în regiunea cea mai profitabilă.

Încetinirea economiei americane ridică îngrijorări privind marjele

Avertismentul a afectat puternic sentimentul, în special având în vedere poziția de lider a Novo Nordisk pe piața în creștere rapidă a medicamentelor pentru slăbit. Compania a recunoscut că intensificarea concurenței și presiunea asupra prețurilor în SUA vor limita probabil creșterea, chiar dacă cererea din străinătate rămâne relativ stabilă.

Piețele tind să evalueze companiile pe baza fluxurilor viitoare de numerar, mai degrabă decât pe baza performanțelor anterioare, iar trecerea de la creștere la potențial declin declanșează adesea o resetare rapidă a evaluării. În cazul Novo Nordisk, perspectivele revizuite au evidențiat cât de sensibile rămân acțiunile medicamentelor pentru obezitate la schimbările în semnalele cererii, capacitatea de aprovizionare și dinamica concurențială, nu doar față de rezultatele trimestriale.

Conducerea a descris un peisaj global tot mai divizat: o creștere mai stabilă în afara SUA, combinată cu un impuls mai slab pe plan intern. Deoarece prețurile medicamentelor din SUA generează de obicei cele mai mari marje, slăbiciunea acestei piețe poate avea un impact disproporționat asupra profitabilității, influențând cheltuielile de cercetare și dezvoltare și intensificând concurența în domeniul tratamentelor de ultimă generație pentru obezitate.

Ca urmare, chiar și o performanță trimestrială solidă nu a fost suficientă pentru a liniști investitorii, acțiunile Novo Nordisk rămânând sub o presiune semnificativă pe măsură ce piața reevaluează traiectoria de creștere a companiei după 2025.