Va rămâne Europa fără combustibil?

Având în vedere ultima escaladare a conflictului din Orientul Mijlociu, mulți investitori își amintesc încă anii 2022-2023 și temerile persistente legate de creșterea prețurilor la combustibili, în special în Europa. Nu este o coincidență faptul că mulți participanți la piață și observatori prevăd un nou val de penurie de combustibili și o creștere a inflației, care ar îngropa speranțele unei redresări continue a economiilor Uniunii Europene.
Cu toate acestea, Europa care intră în 2026 nu este aceeași Europă ca în 2020 sau 2022. Economiile și piețele țărilor dezvoltate au învățat o lecție dureroasă despre dependența de importuri. Această lecție nu a fost asimilată în totalitate, dar a fost asimilată în mare măsură.
Situația fiecărei țări din Europa este diferită, dar, în ciuda destabilizării semnificative a pieței, niciuna dintre ele nu se află în prezent într-o situație care ar putea fi descrisă ca dificilă.
Majoritatea oamenilor asociază Orientul Mijlociu cu petrolul brut; cu toate acestea, petrolul din Peninsula Arabică este exportat în principal către Asia, mai degrabă decât către Europa. Europa rămâne extrem de dependentă de importurile de hidrocarburi, dar își acoperă o mare parte din necesarul de energie prin aprovizionarea din Norvegia și Statele Unite.
Orientul Mijlociu nu a rămas pasiv, așteptând un război inevitabil între SUA și Iran. Conducta „Est-Vest” traversează în prezent deșertul Arabiei și poate pompa între 5 și 7 milioane de barili de petrol pe zi către porturile de la Marea Roșie, ocolind complet strâmtoarea Hormuz. Între timp, de-a lungul râului Tigru din Irak se întinde conducta „Al Haditha-Rumalia”, care se conectează apoi la conducta „Kirkuk-Ceyhan”, prin care se pot livra Turciei încă 1,5 milioane de barili pe zi
Sursa: S&P Global
Situația pare mai gravă în ceea ce privește gazul LNG, unde dependența de importuri este mai mare, mai concentrată și nu oferă nicio modalitate ușoară de a ocoli strâmtoarea Hormuz, care este în prezent „fierbinte”. Totuși, acesta nu este un motiv de panică. În primul rând, merită să ne uităm la calendar: cererea maximă de LNG are loc iarna și vara, când încălzirea și răcirea sunt necesare. Dar suntem la începutul lunii martie, iarna s-a terminat, iar sosirea căldurii verii este la cel puțin două luni distanță.
Aceste două luni sunt importante deoarece, indiferent de opiniile fiecăruia cu privire la conflict, în prezent nu există niciun scenariu în care Iranul să iasă victorios din confruntarea actuală; înfrângerea sa, prăbușirea structurilor statale sau erodarea aproape totală a capacității sale de a continua lupta este acum o chestiune de săptămâni, nu de luni. Acest „tampon” de timp este întărit de faptul că, după izbucnirea războiului în Ucraina, Europa a întreprins construirea și umplerea a nenumărate instalații de stocare a gazelor naturale.
Operațiunile militare în curs de desfășurare în Orientul Mijlociu reprezintă o provocare pentru piețe, comercianți, economii și bănci centrale în aceeași măsură ca și pentru personalul de comandă. Cu toate acestea, ele nu se compară cu ceea ce Europa și lumea au avut de înfruntat în ultimii ani.
Cu toate acestea, în ciuda acestor fapte, există lacune în lanțurile de aprovizionare care nu pot fi remediate nici ușor, nici rapid. Această lacună este reprezentată de combustibilul pentru avioane. Europa închide sau convertește o mare parte din rafinăriile sale, în timp ce cererea pentru zborurile de pasageri atinge niveluri record. Dacă Europa nu găsește rapid o modalitate de diversificare în acest segment restrâns al pieței hidrocarburilor, consecințele pentru evaluările companiilor aeriene europene ar putea fi dramatice.
LHA.DE (interval zilnic)
Sursa: xStation5
Evaluările Lufthansa reflectă combinația dintre cererea puternică din segmentul zborurilor de pasageri și o serie de provocări cu care se confruntă economia europeană, precum creșterea costurilor combustibilului și forței de muncă. O penurie de combustibil pentru aviație s-ar putea dovedi fatală pentru multe companii fără o nouă intervenție din partea guvernului.
