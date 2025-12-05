Raliul lui Moș Crăciun – mit, statistici sau o oportunitate reală pe piață în 2025?

Pe piața bursieră, luna decembrie este considerată luna în care Moș Crăciun este obligat să aducă câștiguri, iar investitorii anticipează adesea o creștere pentru a încheia anul. Statisticile, însă, temperează rapid emoțiile: decembrie nu este luna cu cea mai mare rată medie de rentabilitate, dar se remarcă prin faptul că foarte rar se încheie cu o scădere. În practică, investitorii beneficiază de o lună cu un grad ridicat de fiabilitate, în care piața recompensează mai des răbdarea decât pedepsește optimismul excesiv.

Raliul clasic al lui Moș Crăciun acoperă o perioadă foarte specifică și scurtă a anului. Din punct de vedere statistic, acesta constă în șapte sesiuni de tranzacționare — ultimele cinci zile din decembrie și primele două sesiuni din ianuarie, tratate ca un întreg. În această perioadă, randamentele pozitive și performanțele indicelui peste medie apar mai frecvent decât în alte perioade, ceea ce a creat mitul lunii decembrie ca fiind o lună în care piața este aproape obligată să ofere un cadou sub formă de câștiguri.

Datele istorice pentru indicii majori din Statele Unite și Europa arată că luna decembrie nu domină în ceea ce privește randamentele medii lunare, deși se situează de obicei în jumătatea superioară a tabelului. Randamentele medii din decembrie pentru indicii bursieri generali variază de obicei între 2% și 3%, în timp ce lunile cele mai puternice pot depăși patru procente. În același timp, ponderea lunilor decembrie care se încheie în scădere rămâne semnificativ mai mică decât în majoritatea celorlalte luni, susținând reputația sfârșitului de an ca perioadă relativ previzibilă. Din punct de vedere practic, luna decembrie nu este regina performanței, dar este una dintre cele mai previzibile luni în ceea ce privește direcția pieței.

Randamentele lunare medii ale indicelui S&P 500. Sursa: XTB Research, Bloomberg Finance L.P.

Randamentele lunare medii ale indicelui DAX. Sursa: XTB Research, Bloomberg Finance L.P.

Mecanismul din spatele acestei anomalii este determinat în mare măsură de comportamentul investitorilor și de procesele de portofoliu din cadrul fondurilor instituționale. Perioada de sfârșit de an este un moment de închidere a registrelor de performanță și de reorganizare a pozițiilor, încurajând rotația capitalului de la active defensive către acțiuni care îmbunătățesc prezentarea portofoliului. Motivul fiscal joacă, de asemenea, un rol important, deoarece unii investitori realizează pierderi în decembrie pentru a reduce venitul impozabil și revin pe piață în ianuarie, consolidând cererea. Lichiditatea redusă și atmosfera de sărbătoare înseamnă că chiar și un flux moderat de ordine de cumpărare poate declanșa mișcări de preț mai vizibile decât în condiții normale, întărind percepția unei tendințe naturale de creștere a piețelor în această perioadă.

Poate sfârșitul anului 2025 să repete efectul Santa Claus Rally?

În 2025, povestea Santa Claus Rally se confruntă cu un punct de plecare neobișnuit de exigent. Indicii majori din Statele Unite, Europa și Bursa de Valori din Varșovia fluctuează în apropierea maximelor istorice, unii dintre ei stabilind noi recorduri după o serie de luni foarte puternice. Un astfel de punct de plecare crește riscul de realizare a profiturilor și sensibilitatea pieței la surprizele negative, dar nu exclude câștiguri suplimentare dacă apar semnale macroeconomice favorabile. O potențială creștere în decembrie depinde mai puțin de sezonalitate în sine și mai mult de faptul dacă investitorii primesc argumente care să justifice expunerea continuă la evaluări record.

Un rol cheie îl joacă politica Rezervei Federale a Statelor Unite. Reuniunea Fed din decembrie poate deveni un catalizator pentru un nou val de apetit pentru risc. O reducere a ratei dobânzii, combinată cu o comunicare dovish, crește apetitul pentru active riscante, în timp ce lipsa schimbărilor sau un ton hawkish pot limita potențialul unei reveniri de Crăciun. Orice amânare a deciziilor sau un mesaj mai prudent ar putea declanșa dezamăgire într-un moment asociat istoric cu câștiguri calme, mai degrabă decât cu corecții bruște.

Graficele sezoniere pentru indicii SPX și DAX arată că luna decembrie este o lună cu performanțe pozitive relativ stabile. Deși nu este luna cu cel mai mare randament mediu, rezultatele negative rare indică un bilanț pozitiv care, combinat cu dinamica actuală și decizia Fed, ar putea consolida raliul de Crăciun.

Cu toate acestea, riscurile nu pot fi ignorate. Evaluările ridicate ale acțiunilor cresc sensibilitatea la șocurile macroeconomice sau geopolitice. Raliul lui Moș Crăciun rămâne un scenariu posibil, dar cu o probabilitate moderată, și nu ar trebui tratat ca fiind garantat. Sezonalitatea este un indicator complementar valoros, dar nu poate înlocui analiza fundamentală și gestionarea solidă a riscurilor.

Raliul lui Moș Crăciun rămâne una dintre cele mai recunoscute anomalii sezoniere de pe piețe. Anul 2025 creează un context interesant pentru apariția sa potențială, combinând un impuls puternic, niveluri record ale indicilor și posibila influență a deciziilor de politică monetară. Această configurație de factori favorizează un scenariu de creștere moderată sau stabilizare, deși posibilitatea unei creșteri mai puternice la sfârșitul anului rămâne, de asemenea, pe masă. Sezonalitatea poate sprijini dezvoltarea tendințelor, dar nu înlocuiește o evaluare amplă a mediului macroeconomic și a factorilor de risc, care rămân cruciale pentru comportamentul pieței.