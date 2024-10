Raportul CPI din august dă undă verde Fed să reducă ratele dobânzilor? 🔎

Astăzi, la 15:30 ora României, au fost publicate datele privind inflația CPI pentru SUA. Raportul din august s-a dovedit a fi relativ optimist pentru măsura globală (2,5% de la an la an, sub așteptările de 2,6% de la an la an). Cu toate acestea, măsura inflației de bază a surprins negativ piețele. Deși rata anuală a corespuns așteptărilor, de 3,2% de la an la an, variația lunară a fost ușor mai mare, de 0,3% de la lună la lună, față de așteptările de 0,2% de la lună la lună. În ultimele două săptămâni, piața a speculat dacă Fed va reduce ratele dobânzilor cu 25 de puncte de bază sau cu 50 de puncte de bază la reuniunea sa din 18 septembrie. În acest moment, se pare că datele sugerează o reducere mai mică a ratei. În reacția inițială după publicarea datelor, indicele dolarului s-a consolidat puternic, iar EURUSD a testat pentru scurt timp nivelurile de 1,1000. Am observat creșteri puternice ale randamentelor obligațiunilor, iar piața bursieră a fost predominant vânzătoare. În prezent, șansele unei reduceri a ratei cu 50 de puncte de bază sunt de doar 15-17%, comparativ cu aproximativ 50% în urmă cu o săptămână, înainte de publicarea datelor privind piața muncii. Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri Deschide Cont Real TESTEAZĂ DEMO Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil În acest an, piața încă estimează o șansă de 100 de puncte de bază de relaxare din partea Fed, astfel încât reducerile sunt foarte mult în joc. Contrar aparențelor, datele pot fi primite pozitiv de membrii FOMC, datorită dinamicii componentelor individuale ale coșului. Vă invităm la o analiză detaliată a raportului bazată pe cele mai recente date. Inflația principală și de bază Dinamica inflației principale este destul de satisfăcătoare. O valoare de 2,5% este foarte aproape de ținta de inflație a Fed și se încadrează în limitele superioare ale valorilor din ultimii ani. Cu toate acestea, inflația de bază (excluzând prețurile la energie și alimente) rămâne la un nivel ridicat. De ce inflația de bază rămâne ridicată? La o examinare mai atentă a componentelor detaliate ale inflației, putem vedea că multe contribuții au rămas chiar și în deflație. Cea mai mare și practic singura componentă care rămâne ridicată sunt prețurile de închiriere a locuințelor. O creștere neașteptată în acest sector a fost cauza revenirii inflației de bază. În cazul inflației principale, prețurile de închiriere a locuințelor au fost parțial compensate de dinamica negativă a prețurilor la energie. Prețurile locuințelor de închiriat reprezintă până la 1,9% din valoarea de 2,5% a CPI. O contribuție pozitivă la fel de importantă o au prețurile serviciilor de transport, care au adăugat încă 0,5% la valoarea finală a inflației CPI principale. Prețurile cu locuințele se redresează ușor. Cu toate acestea, o corelație ridicată cu datele Shiller privind prețurile locuințelor indică faptul că valoarea de astăzi este probabil o abatere punctuală de la tendința descendentă pe termen lung. A salvat petrolul raportul? Prețurile petrolului au scăzut semnificativ pe tot parcursul lunii august, iar îngrijorările legate de o încetinire economică au menținut aceste scăderi și în septembrie. Prețurile energiei au redus inflația cu un total de 0,37%.Pe baza datelor din graficul de mai jos, scăderile prețurilor petrolului continuă, ceea ce înseamnă combustibili din ce în ce mai ieftini. Cum ar putea primi Fed raportul? Raportul s-ar putea dovedi a fi relativ bun pentru Fed.Deși inflația de bază este posibil să fi dezamăgit, baza sa nu se află în serviciile generale, așa cum a fost până acum, ci în principal în prețurile locuințelor de închiriat. Acest sector al coșului inflației nu este legat de partea cererii și este semnificativ întârziat în raport cu restul segmentelor. Între timp, deflația puternică din sectorul serviciilor, la care se adaugă presiunea deflaționistă din partea prețurilor combustibililor, oferă Fed undă verde deplină pentru a începe relaxarea politicii monetare săptămâna viitoare. Reducerea va fi cel mai probabil de 25 de puncte de bază, în conformitate cu comunicarea transparentă de până acum a Fed.

